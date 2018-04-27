Какие фильмы посмотреть? Май 2018

Насколько уныл был апрель в кинопрокате, настолько хорош обещает быть май. Сразу три из главных блокбастеров года плюс самая ожидаемая российская фантастика — и впридачу отличный мультфильм для тех, кто устал от пафоса и взрывов. Заказывайте палатки — в этом месяце имеет смысл поселиться прямо в кинотеатре!

Мстители: Война Бесконечности

Когда? 3 мая

Что? Супергероика, кроссовер героев киновселенной Marvel

О чём? О Камнях Бесконечности, артефактах невиданной мощи, которые мелькали в фильмах Marvel. О Таносе (Джош Бролин), фиолетовом титане из космоса, который намерен собрать эти камни в свою Перчатку Бесконечности, чтобы стать непобедимым, и на пути к цели не остановится ни перед чем. И о Мстителях, лучших супергероях Земли (и не только), которые должны помешать этому громиле. Создатели обещают, что Танос окажется самым сильным противником, с которым Мстителям приходилось сражаться. Далеко не все герои доживут до финала — невиданное дело для Marvel!

Чего ждём? Самый масштабный супергеройский кроссовер всех времён. В первых «Мстителях» Нью-Йорк обороняли семеро героев, в «Эре Альтрона» уже десяток, а с тех пор киновселенная Marvel выросла настолько, что с Таносом будут рубиться двадцать с лишним супергероев! Братья Руссо нашли в сценарии место и старым Мстителям, и их напарникам из нового поколения, и Стражам галактики.

«Война бесконечности» — фильм-событие, возможно, не лучший в этом году, но уж точно самый громкий. Отзывы первых зрителей на него сплошь восторженные. Обзор мы опубликуем уже в ближайшие дни.

Хан Соло: Звёздные войны. Истории

Когда? 24 мая

Что? Авантюрная космоопера, спин-офф и приквел «Звёздных войн»

О чём? О юности всеми любимого контрабандиста и будущего мужа принцессы Леи. Фильм покажет, как Хан познакомился с Чубаккой и выиграл в карты звездолёт «Тысячелетний сокол» у Лэндо Калриссиана. Вместо Леи девушкой Хана пока будет Ки’ра (Эмилия Кларк), его наставником станет опытный жулик Тобиас Бэкетт (Вуди Харрельсон), а главным злодеем — мафиози Драйден Вос (Пол Беттани).

Чего ждём? Сама идея фильма очень удачная. Не потому, что Хану Соло нужна предыстория (вообще-то не нужна). А потому, что давно пора оторваться от разборок джедаев и ситхов, Империй и Республик и показать жизнь простых обитателей мира Star Wars. Особенно интересно заглянуть в криминальное подполье, где вращались такие ловкачи, как Хан и Лэндо. Из этого может выйти крупнобюджетный «Светлячок» — захватывающий и ироничный.

По слухам, первоначальная версия вышла даже слишком комедийной. Поэтому режиссёров, известных шутников Лорда и Миллера («Лего. Фильм»), уволили посреди съёмок и заменили опытным и серьёзным Роном Ховардом («Аполлон-13», «Игры разума»), давним другом Джорджа Лукаса. Но пересъёмки — проблема лишь для кошелька студии. Для нас же единственный повод для опасений — Олден Эренрайк, исполнивший роль молодого Соло.

Вопрос не в том, похож ли он на Харрисона Форда, а в том, как он играет. В трейлерах его игру почти не показали, а на съёмках, рассказывают, ему требовался учитель по актёрскому мастерству. Будем надеяться, натасканный репетиторами Эренрайк не испортит фильм, который в остальном выглядит многообещающе.

Дэдпул 2

Когда? 17 мая

Что? Комедийный боевик по мотивам комиксов Marvel

О чём? О Дэдпуле — шутнике в красном трико и маске, который любить драть задницы злодеям, болтая при этом со зрителями. В новом фильме фильме его напарником поневоле станет Кейбл в исполнении Джоша Бролина. Это суровый киборг из мрачного будущего, который прибыл в наши дни, чтобы предотвратить это самое будущее. А для этого надо найти мальчика, который когда-нибудь станет злодеем и погубит его семью. Такой вот «Терминатор» наоборот.

Чего ждём? Того же, чем был славен первый «Дэдпул»: юмора выше и ниже пояса, разрушения четвёртой стены, шуток про сценаристов и спецэффекты. А также экшена, за который теперь отвечает режиссёр шикарного боевика «Джон Уик» Дэвид Литч.

Черновик

Когда? 25 мая

Что? Фантастика о параллельных мирах. Экранизация романа Сергея Лукьяненко

О чём? О простом московском парне, которого внезапно «стёрли» из реальности — его не узнают родные, о нём ничего нет в базах данных. Оказывается, всё это подготовка — героя выбрали работать таможенником на перекрёстке между параллельными мирами.

Чего ждём? Скорее всего, неплохой русский блокбастер в духе «Ночного Дозора». По сравнению с «Дозорами», правда, экранизация обещает быть несколько более точной — по крайней мере, если верить создателям. Но уж боевого робота-матрёшку, показанного в трейлере, они придумали сами. Основное действие фильма развернётся в Москве, как и в «Дозорах».

Однако самым интересным в «Черновике» обещают быть альтернативные версии нашей страны в параллельных измерениях — стимпанковская, постапокалиптическая, утопическая. Именно здесь у создателей есть возможность проявить максимум фантазии — можно выдумать не только облик этих вселенных, но и детали о них, которые не обязательно должны совпадать с книжными.

Смотрите также Сергей Лукьяненко об экранизации «Черновика» Автор «Ночного дозора» рассказал нам о новом фильме, о работе над ним и об экранизациях фантастики вообще.

Остров собак

Когда? 3 мая

Что? Кукольный мультфильм о животных

О чём? В японском мегаполисе недалёкого будущего началась эпидемия собачьего гриппа. Суровый мэр выселяет всех четвероногих друзей в карантин на остров, где им приходится выживать на свалке. А вскоре на остров прилетает племянник мэра, мальчик Атари Кобаяси, который угнал самолёт, чтобы найти своего любимого пёсика.

Чего ждём? Новый фильм отличного режиссёра Уэса Андерсона. Большинству он известен по оскароносному «Отелю «Гранд Будапешт», но на его счету есть и прекрасный мультфильм — «Бесподобный мистер Фокс». В том же духе выдержан и «Остров собак». Уже в трейлере виден стиль Андерсона: приглушённые цвета, сложные декорации и практические спецэффекты и, конечно, симметричная композиция кадра.

Мы уже посмотрели мультфильм, и это действительно работа в лучших традициях Уэса: эксцентричная, стильная и очень ироничная.

Как разговаривать с девушками на вечеринках

Когда? 31 мая

Что? Молодёжная фантастическая комедия, экранизация рассказа Нила Геймана.

О чём? О скромном парне, которого его друг затащил на панк-вечеринку и подбивает пофлиртовать с первой попавшейся девчонкой (в исполнении Эль Фаннинг). Герой ещё не подозревает, что его избранница — инопланетянка, которая очень хочет погрузиться в культуру и жизнь этих чокнутых и развратных землян. На то, чтобы оторваться по полной, у неё всего 48 часов…

Чего ждём? Малобюджетную, независимую и очень «английскую» по духу молодёжную комедию. Недостающее звено между «Скоттом Пилигримом» и советской комедией «Эта весёлая планета». Западные критики картину разгромили — всего 30% на «Томатах». Но благодаря разбитной атмосфере Британии 1970-х, панк-рока и сексуального фетишизма он вполне может найти своего зрителя, пусть и в узком кругу.