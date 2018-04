В Лос-Анджелесе состоялась премьера самой ожидаемой супергеройской картины этого года — «Мстители: Война бесконечности». Создатели фильма собрали практически всех супергероев Киновселенной Marvel, чтобы столкнуть их лицом к лицу с безумным титаном Таносом. Наши ожидания от «Войны бесконечности» велики как никогда, и судя по первым отзывам с американской премьеры, они с лихвой оправдаются. Картину называют яркой, эмоциональной, драйвовой и юмористической — похоже, работает всё та же формула Marvel, только масштабы выросли ещё больше.

Будьте спокойны — спойлеров в отзывах нет!

https://twitter.com/YrOnlyHope/status/988652430106689536

«Война бесконечности» — Marvel пошли ва-банк и выиграли. Много напряжения, страх и мрачность нагнетаются больше, чем обычно, но всё ещё чертовски забавно и невероятно увлекательно. Ужасающий Танос крушит всё без пощады. Звучит как типичный блокбастер? Да, но настоящими эмоциями.

Есть ли недостатки? Конечно, это фестиваль мордобоя, да, но я им наслаждался, особенно отношениями между разными командами. Хочу комедийный спин-офф, где Тор и Ракета — напарники.

https://twitter.com/mollyrockit/status/988651247338061824

Посмотрела «Войну бесконечности» этим вечером и могу сказать, она доставляет. В фильме много действительно забавных взаимодействий между персонажами, есть крутые экшен-моменты (сила Тора, костюм Железного человека) и пара сильных эмоциональных сцен. Большинство шуток — ОК. А Капитан Америка — это БОМБА!

AVENGERS: INFINITY WAR is basically CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR times 20, except with less hero-on-hero fighting. I think people who loved the airport fight in CIVIL WAR like I did will go nuts for this film, and people who were bored will be 20 times as bored here. #InfinityWar — Tasha Robinson (@TashaRobinson) April 24, 2018

«Война бесконечности» — это как «Гражданская война» («Противостояние» в российском прокате — прим. МирФ), умноженная на 20, разве что меньше драк один-на-один. Думаю, те, кому понравилась битва в аэропорту (как мне), просто с ума сойдут. А те, кто скучал на этой битве, будут скучать в 20 раз больше.

AVENGERS: INFINITY WAR: A movie version of a massive comic-book crossover, for better (fun character interactions) and worse (it's pretty much all Infinity Stone shenanigans). YMMV. #avengersinfinitywar — Matt Singer (@mattsinger) April 24, 2018

«Война бесконечности» — киноверсия масштабного комикс-кроссовера, со всеми его плюсами (забавное взаимодействие персонажей) и минусами (все выкрутасы с Камнями Бесконечности). У вас может быть иное мнение.

#AvengersInfinityWar pretty much had me laughing, screaming, or crying the entire way through. It never lets up. I sat in my chair stunned as the credits rolled, speechless and sobbing. — Joshua Yehl (@JoshuaYehl) April 24, 2018

«Война бесконечности» до самого финала то заставляла плакать, то кричать, то смеяться в голос. Она не отпускает. Когда пошли титры, я всё ещё сидел в кресле, словно громом поражённый, потеряв дар речи.

Я. Просто. В шоке.

AVENGERS: INFINITY WAR has like ten legit "chill down the spine" great moments. But it's for sure the first half of a two part movie and I left a little unsatisfied/frustrated, maybe by design … at least that's how I feel right now three hours later. — Mike Ryan (@mikeryan) April 24, 2018

В «Войне бесконечности» десяток сцен, вызывающих настоящие мурашки по коже. Но по правде сказать, это лишь первая часть дилогии, и я остался несколько разочарован, возможно из-за такой подачи… по-крайней мере, я себя так чувствую спустя 3 часа.

Wow! Marvel dropped all the rules, fists out and what a tornado!! #AvengersInfinityWar was a blast and Thanos just dethroned Killmonger as the champion of villains. — Kristian Harloff (@KristianHarloff) April 24, 2018

Вау! Marvel откинули все правила, помахали кулаками и устроили ураган! «Война бесконечности» — это бобма! Танос низверг Киллмонгера с поста лучшего злодея.

Ребят. Я всё ещё перевариваю увиденное. Надо посмотреть «Войну бесконечности» ещё пару раз. Вот так охренеть.

#AvengersInfinityWar is my second fave @Marvel movie after #BlackPanther. The superhero interplay is hilarious and surprising at every turn. The action is monumental. And there are actual stakes this time around. Kevin Feige is not f-cking around with this one. — Nigel M. Smith (@nigelmfs) April 24, 2018

«Война бесконечности» мой второй любимый фильм Marvel после «Чёрной пантеры». Взаимодействие героев потрясает и удивляет на каждом шагу. Экшен грандиозный. Риски в картине велики как никогда. Кевин Файги (глава Marvel Studios — прим. МирФ) на этот раз не шутит.

AVENGERS: INFINITY WAR is very weighty and juggles most of its characters with consideration. It’s the closest thing to a Paul Thomas Anderson movie you’ll find in the Marvel Cinematic Universe. I Am Shook! #Marvel #AvengersInfinityWar pic.twitter.com/YgntkXFIkv — Rudie Obias (@RudieObias) April 24, 2018

«Война бесконечности» — очень массивный фильм, который успешно жонглирует такой кучей персонажей. Эта картине среди всей супергероики Marvel ближе всего подобралась к Полу Томасу Андерсону. Я в шоке!

Buy a ticket for a second viewing of #AvengersInfinityWar now. The movie delivers, it's huge, and no one in your theater is going to be able to sit quietly through this one. Expect the unexpected. pic.twitter.com/8eobaAYrSF — Jill Pantozzi ♿ (@JillPantozzi) April 24, 2018

Купила билет, чтобы сходить на «Мстителей» ещё раз. Картина доставляет, она невероятно эпична, и никто с вами в кинотеатре не сможет спокойно сидеть на месте. Ждите неожиданностей.

#AvengersInfinityWar: Despite some truly thrilling moments, feels like less than the sum of its parts. A definite step down after that epic run of GotGV2 / Spidey / Thor 3 / Black Panther, but what else did I expect? — Angie J. Han (@ajhan) April 24, 2018

Несмотря на некоторые действительно захватывающие моменты, картина меньше, чем сумма её составляющих. Определённо шаг назад по сравнению с эпическим комбо «Стражи Галактики 2», «Человек-паук: Возвращение домой», «Тор: Рагнарёк» и «Чёрная пантера». Хотя чего ещё я ждала?

After 10 years of investment in this series & these characters, boy does #AvengersInfinityWar knock you on your ass. Humor, sky high stakes & a truly overwhelming amount of emotion in it. Russos did a great job spreading screen time for the ensemble but my MVPs — The Guardians. — Perri Nemiroff (@PNemiroff) April 24, 2018

Я 10 лет фанатею от этой серии и персонажей, но, блин, Война бесконечности просто сбивает с ног. Юмор, безумные риски и зашкаливающая эмоциональность. Братья Руссо проделали великолепную работу, разделив экранное время между группами супергероев, но мои любимчики — это Стражи.

Jaw on ground. You are not ready for 'Avengers: Infinity War'. All you have to know is AVOID ALL SPOILERS! Seriously. Go in knowing as little as possible. The @Russo_Brothers did the impossible. Wow. pic.twitter.com/noKZ5cQWdc — Steven Weintraub (@colliderfrosty) April 24, 2018

Челюсть отвисла. Вы не готовы к «Войне бесконечности». Всё, что вам нужно знать — избегайте спойлеров! Серьёзно. Постарайтесь себе ничего не спойлерить. Братья Руссо сделали невозможное. Воу.

Российская премьера «Войны бесконечности» намечена на 3 мая.