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    Кино
    #анонс #Властелин колец и Средиземье #фанатские теории

    Невероятные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил

    24 марта 2023
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    24.03.2023
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    10 минут на чтение
    #анонс #Властелин колец и Средиземье #фанатские теории
    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил 1

    Картинки собраны MidJourney

    Студия Warner Bros. Discovery договорилась о новых проектах по мотивам книг Толкина с компанией Embracer Group, которой с недавних пор принадлежат права на фильмы, игры и сериалы по «Хоббиту» и «Властелину колец». Сценариев пока нет, к проектам не приписана ни единая живая душа, но источники The Hollywood Reporter сообщают, что Warner обхаживает создателей кинотрилогии Питера Джексона и Фрэн Уолш и планирует превратить «Властелин колец» во франшизу по типу «Звёздных войн».

    Как это вообще возможно

    Tolkien Estate, организация, объединяющая наследников Толкина, владеет правами на экранизации всех книг Профессора — кроме «Хоббита» и «Властелина колец». Ещё в 1976 году права на их экранизации, как и на любое упоминание на экране имён, названий и прочих элементов Средиземья, которые были в любой из этих двух книг, выкупил американский продюсер Сол Зэнц.

    Он основал компанию Tolkien Enterprises, позже переименованную в Middle-earth Enterprises, и она по сей день стоит за всеми экранизациями и адаптациями «Властелина колец». Именно благодаря Зэнцу стала возможной трилогия Питера Джексона, против которой Кристофер Толкин возражал, но сделать ничего не мог.

    После смерти Зэнца Middle-earth Enterprises некоторое время управляли его наследники, но в августе 2022 года компания отошла шведской студии Embracer Group. Понятно, что новые владельцы приобретали права не для того, чтобы спрятать их в дальнем ящике.

    В новую сделку Warner Bros. входят любые события, упомянутые в «Хоббите» и «Властелине колец». А значит, события новых фильмов могут разворачиваться исключительно в Третью эпоху. О большей части событий «Сильмариллиона» — войне с Морготом, создании сильмариллей или истории любви Берена и Лютиэн — речи не идёт.

    Какие фильмы мы можем увидеть?

    Мы попытались прикинуть, какие истории можно вытащить из канона, а в некоторых случаях и пофантазировали — кто и что мог бы снять или даже сыграть. В новостях пока упоминаются только потенциальные фильмы. Но некоторые истории могли бы стать и сериалами (или трилогией фильмов, на худой конец).

    Хроники Балина

    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил 3

    Режиссёр: Зак Снайдер

    Мрачный эпический боевик, большая часть которого развернётся под землей. Сюжет напрашивается что надо: Балин, правая рука Торина, решает восстановить гномье королевство Казад-Дум. Он снаряжает экспедицию, в которую входят также Ори и Оин — ещё два участника памятного похода к Одинокой горе.

    Гномы вошли в Морию через восточные ворота и основали колонию в Двадцать первом чертоге. Поначалу всё шло хорошо, но через пять лет Балин погиб от орочьей стрелы. Орки захватили восточные ворота, и переселенцы оказались в ловушке. Гномы пытались пробиться наружу через западные ворота, но упёрлись в затопленную дверь и Глубинного Стража — того самого, что едва не уволок Фродо под воду. В финале орки окружают гномов в палате Мазарбула, и уцелевшие дают последний бой рядом с гробницей Балина.

    История Балина представляется масштабным эпическим фильмом с пафосными сценами, трагической музыкой и гибелью всех до единого положительных героев в самом конце. Представьте себе «300 спартанцев», только под землёй и с гномами вместо мускулистых мужиков в красных трусах. Вопрос лишь в том, сдюжит ли 68-летний Кен Скотт, блестяще сыгравший Балина в «Хоббите», роль главного героя боевика, или бороду и крючковатый нос придётся примерить кому-то помоложе.

     

    Скитания Голлума

    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил 6

    Режиссёр Энди Сёркис, в главной роли Энди Сёркис

    Голлум — один из самых ярких персонажей кинотрилогии Питера Джексона. Энди Сёркису удалось передать всю глубину двойственной природы персонажа — и сохранившуюся детскую наивность Смеагола, и одержимость Голлума.

    Трилогия вкратце описывает, что случилось с Голлумом между событиями «Хоббита» и «Властелина колец»: он отправился на поиски кольца, попался в руки назгулов, под пытками выдал всё, что знал, о личности нового владельца кольца — «Шир, Бэггинс». В книге история Голлума известна подробнее. После того как слуги Саурона узнали всё, что хотели, они отпустили несчастного на волю, но вскоре Голлума выследил и поймал Арагорн по приказу Гэндальфа. Волшебник тоже хотел выяснить всё, что тому известно. После этого Голлум попал в заключение к лесным эльфам из Лихолесья и просидел некоторое время в заточении. Сбежать ему удалось в суматохе, которая поднялась в результате очередного нападения орков.

    Эта история отлично подходит для того, чтобы перенести её на экран. Закольцевать её можно кадрами из второй части «Властелина колец», на которых Сэм и Фродо ловят Голлума и из жалости решают взять с собой. Можно зайти ещё дальше и первой сценой снять падение Голлума в жерло Ородруина. И пока несчастный летит навстречу смерти, у него перед глазами проносится вся жизнь. В таком случае можно начать даже не с нахождения кольца — эту сцену Джексон как раз показал — и не с его пропажи, а, скажем, с той жизни, что была у Смеагола задолго до того, как он отправился на ту памятную рыбалку. 

    Фильм или сериал наверняка бы неплохо пересекался с анонсированной на этот год видеоигрой Lord of the Rings: Gollum. 

     

    Саурон: Возвышение Некроманта

    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил 4

    Режиссёр Тони Гилрой, в главной роли Бенедикт Камбербэтч

    Мрачная и реалистичная история, напоминающая недавний «Андор». В центре повествования — две параллельные сюжетные линии. Одна рассказывала бы о постепенном возвращении Саурона и описывала восстановление Дол Гулдура, совращение Сарумана, первые стычки с гондорцами, войну с лесными эльфами и постепенный захват соседних с Мордором земель.

    Вторая сюжетная линия описывала бы зарождение местного Восстания: светлые народы Средиземья объединяются в новый союз, эльфийские владыки охраняют покой своих королевств, члены Белого Совета ищут способы справиться с врагом, а молодой Арагорн под именем Торонгиля вступает в гондорскую армию и участвует в вылазках против врага, например в успешном налёте гондорского флота на порт Умбар.

    Камбербэтч уже играл Некроманта в «Хоббите», но там ему не дали особо развернуться — не считать же за раскрытие роли размытый силуэт и пару реплик? А отдельный фильм или даже сериал позволит развить образ Саурона дальше клишированного портрета повелителя тьмы, который стремится всё захватить и уничтожить просто потому, что гладиолус. Не Чарли Викерза же из сериала звать, в конце-то концов.

     

    Арагорн: следопыты Севера

    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил 8

    Режиссёр: Нил Маршалл, в главной роли: Николас Холт

    У Арагорна довольно богатая и разнообразная биография. Ещё в двухлетнем возрасте он потерял отца и оказался на попечении у Элронда и только двадцать лет спустя узнал всю правду о своём происхождении.

    После этого Арагорн пустился в странствия. Он обошёл все дороги Средиземья, познакомился с Гэндальфом и стал известен в окрестностях Шира под именами Странник, Шатун или Бродяга. Если снять что-то про его похождения, может выйти приключенческий сериал в стиле «Викингов» от Майкла Хёрста — о том, как Арагорн и другие Следопыты Севера неустанно махали мечами, копьями и топорами и оберегали границы Эриадора от всякой нечисти. Можно даже пригласить Трэвиса Фиммела на роль Хальбарада.

    Помимо ратных подвигов, у Арагорна было время и для романтики — через всю свою жизнь он пронёс любовь к одной-единственной женщине. Смертный человек и бессмертная эльфийка познакомились, ещё когда король был совсем юным, но это не помешало им полюбить друг друга. Они целый год провели вместе в городе Карас Галадон, где под сенью величественных мэллорнов поклялись друг другу в вечной любви. Арагорн даже попросил у Элронда руки его дочери, и владыка Ривенделла обещал ответить согласием… в том случае, если Арагорн взойдёт на трон Гондора — а вы думали, ради чего он так туда стремился? Ради прилагающихся к гламурной шапке льгот?

    У Нила Маршалла уже есть опыт съёмок фэнтези — он работал и над «Игрой престолов», и над «Хеллбоем». А многогранный Николас Холт наверняка бы смог показать возмужание Арагорна в приключениях.

     

    Том Бомбадил

    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил 9

    Режиссёр: Дэвид Лоури, в главной роли — Пол Кэй

    Том Бомбадил — весёлый бородач, который живёт в Старом Лесу неподалёку от хоббитских угодий с женой Золотинкой. Он наслаждается жизнью и разговаривает стихами, его уважает местное зверьё и побаивается нечисть.

    По книге Бомбадил спасает попавших в беду хоббитов, но в фильме Джексона Том вообще не упоминается, что раздражает фанатов первоисточника. Ведь Бомбадил — самая таинственная личность в романе. Том — единственный, на кого никак не влияет магия Кольца. Надев его на палец, Бомбадил не становится невидимым и не испытывает никаких искушений — ему вообще чудны присущие людям страхи и страсти. Бомбадил бессмертен, он появился на свет «прежде, чем потекла вода и выросли деревья».

    О его существовании известно сильным мира Средиземья. На совете в Ривенделле Элронд предлагает отдать кольцо Тому, но Гэндальф отбривает идею, никак не объяснив причин. И даже Толкин не объясняет, кто это вообще такой! Что можно о нём снять?

    За такую непростую задачу мог бы взяться режиссёр «Легенды о Зелёном рыцаре» Дэвид Лоури. В его прошлой работе хватало и мифологических мотивов, и недосказанности, и метафоричности — всё это отлично бы смотрелось в фильме про Бомбадила. На главную роль нужно позвать британского актёра и комика Пола Кэя (Торос из Мира в «Игре престолов», «Пришельцы из прошлого»). Возраст у него подходящий, да и он мастерски воплотит персонажа вроде бы с юмором, но при этом очень таинственного. Идея замечательная, но получится уж больно артхаусно.

    Четвёртая эпоха

    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил

    Режиссёр Питер Джексон, в главных ролях Вигго Мортенсен, Карл Урбан, Орландо Блум и Джон Рис-Дэвис

    «Властелин колец» содержит сведения не только о предыдущих событиях, но и о дальнейшей судьбе героев «Властелина колец». Фродо и Гэндальф почти сразу уплыли на Запад, а со временем за ними последовали Сэм, Леголас и Гимли. Но прежде они успели пошуметь в Средиземье.

    Сэм восстанавливал Шир после реноваций Сарумана, а Мерри и Пиппин немало сделали для процветания края. Леголас помог восстановить разрушенный Итилиэн, а Гимли стал правителем Блистающих пещер Агларонда в Белых горах.

    Арагорн же взошёл на престол Гондора и принялся заниматься важными делами вроде окончательного решения орочьего вопроса и фискальной политики. В целом его правление было мирным, успешным и тихим, но совсем уж без экшена не обошлось. Арагорн при поддержке роханцев Эомера выступил против истерлингов и харадрим — народов, воевавших на стороне Саурона.

    Восстание в Мордоре

    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил 5

    Режиссёры Стивен С. ДеНайт и Райан Куглер, в ролях Мена Массуд, Майкл Б. Джордан, Трэвис Фиммел

    Фродо и Сэм, побывавшие в самом сердце Мордора, не задавались вопросом: что жрут эти полчища орков? У Толкина был ответ. Земли Саурона не ограничивались Горгоротом и Удуном, на севере располагались лишь административные здания да шахты, плавильни и кузни. Житница Мордора находилась на юге, в зелёных и удобренных вулканическим пеплом землях Нурна и Литланда. Там на полях трудились рабы, пойманные орками в набегах.

    После войны Арагорн освободил рабов и даровал им земли, на которых они так долго жили. Но кто сказал, что невольники не пытались освободиться сами и раньше? Допустим, великий и непокорный воин попал в плен к оркам, но отказался преклонять колена перед Сауроном. Он поднял мятеж, вырвался на свободу и возглавил партизанскую борьбу против Барад-Дура, благо в Нурне и Литланде было где прятаться. Если вам кажется, что вы уже слышали подобную историю, можно пропустить тему с гладиаторскими боями и сразу переходить к восстанию.

    Такой проект заодно поможет добавить Средиземью культурного разнообразия и наконец-то показать экзотические культуры, которым прежде почти не уделяли внимания. В кои-то веки не придётся «перекрашивать» ни известных героев, ни эльфов и гномов. Здесь напрашивается самый разный актёрский состав, ведь в рабство к оркам попадали в основном жители юга и востока Средиземья. А ещё — побольше мумакилов!

    Истари

    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил 11

    Режиссёр: Хлоя Чжао, актёры: Дэниел Вейман (потенциальный Гэндальф из «Колец власти»), Иэн Макшейн, Тильда Суинтон, Марк Уоррен, Берти Карвел, Эдди Марсан 

    По книжному канону пятеро магов-Истари прибыли в Средиземье около 1000 года Третьей эпохи и успели совершить множество подвигов. Например, Гэндальф следил за порядком в Средиземье, принимал участие в создании Белого Совета, боролся с возвышением Саурона и, самое главное, устраивал праздники и фейерверки для хоббитов. Радагаст Бурый мало интересовался делами людей и других разумных рас Средиземья, большую часть времени посвящая заботе о растениях и животных, ну а чем занималась на востоке пара синих магов — одному Толкину ведомо.

    Разумеется, студии придётся найти на роли основных магов новых актёров, желательно помоложе. Но Иэна Маккеллена всегда можно пригласить в качестве закадрового голоса рассказчика.

    Маги-вечные, которые вмешиваются в порядок вещей смертных? Такую концепцию мы уже видели в «Вечных» Хлои Чжао, так почему бы не доверить работу ей? А в актёрский состав можно позвать всю «британскую коммуналку» представительных джентльменов — вместе с Тильдой Суинтон, которая всегда может сыграть что-то неземное, например очередного восточного мудреца.

    Властелин колец: Телесериал

    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил 12

    Шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс

    Рано или поздно Warner решит переснять «Властелин колец», но уже в формате полноценного сериала сезонов эдак на десять. Фанатов всегда можно унять обещаниями придерживаться духа первоисточника и не пускать к работе Amazon, Питера Джексона или тех, против кого они будут протестовать на той неделе.

    В качестве шоураннеров можно пригласить людей, уже набивших руку на адаптации другой горячей интеллектуальной собственности в жанре фэнтези. Наверняка Бениоффу с Вайссом будет приятно узнать, что здесь первоисточник полностью дописан, и им не придётся самим додумывать концовку с помощью притянутых за уши сюжетных линий.

    * * *

    Что ж, попытка превратить «Властелин колец» в новую франшизу по типу «Звёздных войн» была лишь вопросом времени. Главное для владельцев франшизы — не повторять ошибок «Звёздных войн» или авторов сериала «Кольца власти», а попытаться рассказать ту историю, которую действительно хотели бы видеть фанаты.

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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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