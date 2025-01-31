Интересные российские фильмы 2024 года: фантастика, мистика и один сериал

«Мир фантастики» — российский журнал, и отечественному кино мы уделяем особое внимание. Строгое, но справедливое: рассказываем, пробуждаем интерес, но далеко не всегда хвалим. К счастью, в 2020-е наше кино и сериалы наконец-то стали чаще радовать удачными фантастическими историями — как блокбастерами, так и независимыми, даже артхаусными проектами. Эта подборка — не топ, а просто воспоминание об интересных, ярких, значимых российских фильмах и сериалах, которые зацепили наших авторов.

Мастер и Маргарита

Один из самых кассовых и высоко оценённых российских фильмов 2024 года (и уж точно один из самых обсуждаемых). Режиссёр Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор соединили, казалось бы, несочетаемое: роман Булгакова — с его же черновиками и письмами. Реальную Москву начала XX века — с нереализованным советским госпланом и почти мифическим городом с дирижаблями и сталинскими звёздами-пентаграммами. Сюжет «Мастера и Маргариты» — с историей Писателя. Мастер, прототипом которого стал сам Булгаков, пишет роман, страдает от невозможности открыто творить, влюбляется в замужнюю Маргариту и встречается с созданным им дьяволом. И, пожалуй, впервые в кино Мастеру действительно сочувствуешь, а в любовь писателя и Маргариты веришь.

Этот фильм не дословная экранизация (как у Бортко) и не философская притча (как у Кары), а, скорее, кинематографический метакомментарий к роману. Некоторые важные вещи в фильме упущены — например, мало времени отведено ершалаимским событиям и свите Воланда. Вместе с тем фильм сохраняет булгаковский дух: это по-прежнему история о творчестве, вечности и любви. А если учитывать завораживающий визуальный стиль картины и замечательную актёрскую игру (чего стоит хотя бы инфернальный Аугуст Диль в роли Воланда!) — неудивительно, что фильм стал событием.

Читайте также «Мастер и Маргарита»-2024: обзор. Любовь как убежище, дьявол как последняя надежда Игорь Хованский 25.01.2024 87846 Сценарий переплетает историю Мастера с биографией Булгакова, актёры отжигают, а мир фильма сверкает ар-деко и декадансом.

«Мастер и Маргарита»: какая отечественная экранизация лучше? Ульяна Скибина 27.02.2024 56689 Разбираемся, какой фильм ближе к тексту и где персонажи соответствуют первоисточнику.

Сто лет тому вперёд

Самая внезапная история успеха в российском кино 2024 года. Фильм Александра Андрющенко ругали за саму идею: снять ремейк культовой «Гостьи из будущего». А оказалось, что это даже не ремейк — из телефильма взяли только имена героев, из книги Кира Булычёва — и того меньше. Алиса Селезнёва повзрослевшая, розоволосая и дерётся как Лара Крофт! Коля и Фима любят Marvel и рэп! Весельчак У — стройный и почти благородный! Тут приходится искать не отличия от оригинала, а хоть какие-то сходства с ним.

Но знаете что? Именно поэтому фильм и работает — это не копия, а новая история, у которой свои герои и атмосфера. Как самостоятельному произведению ему есть что предъявить. Тут и самоирония с ломкой четвёртой стены, и бодрый экшен, и обаятельная Дарья Верещагина, и яркие Петров и Борисов в образах космических пиратов ( капитан Весельчак У скоро получит свой спин-офф). У нас на глазах не воскресла старая добрая вселенная, а родилась новая.

Конечно, это не булычёвская Алиса. Это кино для современных детей и подростков, к которому лучше не подступаться опытным алисоманам. Но, напомните, а для кого изначально писал эти книги Кир Булычёв?

Читайте также Фильм «Сто лет тому вперёд»: гиковское зрелище или кринж? Алисоман против киномана Евгений Пекло 11.04.2024 228957 Мнения разделились — и, возможно, совсем не так, как вы ожидаете.

Пришелец

Камерная трагикомедия Ивана Соснина, известного любителям авторского кино по фильмам «Далёкие близкие» и «Иваново счастье». В неприметной уральской деревне живёт Лёша — нелюдимый слабослышащий мужчина со странными интересами: он построил себе дом из мусора и пытается связаться с инопланетной цивилизацией. Однажды у него получается: в жизни Лёши появляется девочка Яна (её играет Алёна Мирошникова, юная актриса с действительно инопланетной внешностью) и говорит, что пропавшая мама героя жива. Поначалу Лёша, который живёт с психическим расстройством, списывает всё на галлюцинации и пытается избавиться от них с помощью лекарств, но со временем приходит к мысли, что всё по-настоящему.

Это доброе, но вместе с тем на редкость непростое и отчасти трагичное кино о поиске родственной души, особенных людях и обществе, нетерпимом к инаковости. Оно оставляет горько-сладкое послевкусие и надежду на то, что когда-нибудь мир изменится к лучшему.

Контакты

2024-й — год необычного российского кино, чудом попавшего в мейнстрим. Такого, как «Контакты»: печальная маленькая история про то, как над умирающим Советским Союзом появились космические корабли, с которых сошли пришельцы… и на этом всё. Никакого завоевания, никакой коммуникации — инопланетяне, прозванные Виталиками, даже разговаривать не могут. Одного Виталика поселила у себя полусумасшедшая старушка, а потом его забрали в институт и стали проводить над ним опыты. Кроме того, пришельцы выделяют наркотические вещества, которые было бы здорово продать…

«Контакты» Дмитрия Моисеева постоянно сравнивали с «Районом №9», но они хороши и без натужных сравнений с успешным кино. Это не глобальное высказывание о природе ксенофобии и расизма, а локальная история, преисполненная тихой тоски и печали. Это самое нежное, самое камерное посвящение «инопланетянину Алёше», которое можно было придумать. А ещё Вадим Афонин один из лучших кукольных художников, и «Контакты» — триумф российских пластических эффектов.

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Последний ронин

Мир, переживший ядерную войну и массовое вымирание людей. Странствующего воина нанимает девушка. Дорога им предстоит трудная: через жаркую пустыню, кишащую дикарями, разбойниками, культистами, каннибалами и просто людьми, которые хотят забрать у путников вещи. Особенно патроны, ставшие главной валютой.

«Последний ронин» — это сплав сурового российского постапокалипсиса, итальянского комедийного треша, крутых боевиков 1980-х и аниме. Причём аниме старого, брутального — современные зрители подобное не смотрят. Такой фильм многие хотели, но никто не был к нему готов — в том числе и прокатчики, бросившие беднягу умирать в предновогодней суете, когда целевая аудитория картины хочет напиться и забыться, а нецелевая идёт смотреть семейное кино.

При нарочитой дешевизне «Последний ронин» очень красив и чётко держится своего стиля. Некоторые считают, что ради этого он жертвует логикой, но давайте честно: тут ронин-Колокольников ходит с катаной по Казахстану и режет трешовых злодеев. Вряд ли можно говорить о каком-то реализме и ждать глубины, мудрости и многомерности сюжета. Но «Ронин» — достаточно умное кино, чтобы не претендовать на чужие лавры.

Читайте также «Последний Ронин»: совершенно безумный русский постапокалипсис Евгений Пекло 27.12.2024 19598 Смесь «Безумного Макса», «Комнаты» и «Игры престолов».

Формула воды

Люди всё-таки загадили планету и лишились пресной воды. На смену идиотам-нам приходят рыболюди, среди которых живёт «мутантка» Дана, желающая найти источник драгоценной влаги. Из-за глупости и своенравия девица ввязывается в проблемы и становится частью цирковой команды. Всё бы здорово, не гонись за ней пираты…

Студия Magic Factory продолжает продвигать уникальную технологию, сочетающую захват движения и игровой движок. В этом стиле были созданы неплохие мультфильмы «Тайны Медовой долины» и «Чинк. Хвостатый детектив», а теперь студия замахнулась на жанр, которому в России вечно не везёт, — подростковую фантастику.

Прокатчик перестраховался настолько, что фильм в итоге почти никто не посмотрел. Ему дали странный и неуместный рейтинг 6+, хотя картина, скорее, подходит для зрителей раза в два старше. «Формула воды» похожа на «Водный мир», где вместо Кевина Костнера — дерзкая рыжуха, похожая на юную Милу Йовович, симпатичный набор второстепенных персонажей и грандиозный оригинальный мир, неожиданно достойно сделанный.

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Последний богатырь. Наследие

На рынке русской кинофантастики франшиза «Последний богатырь» стоит особняком — и с каждым новым фильмом заслуживает от большинства критиков сдержанного «добротно». Фильмы, изначально выросшие в уютном гнезде корпорации Disney, продолжили выходить и с её уходом из России. А теперь пришла очередь сериала по той же вселенной.

Сюжет вьётся вокруг новых героев — дочерей Ивана Муромца, сильной и умной. Им и придётся в этот раз спасать Белогорье — в компании самовлюблённого богатыря, циничного Колобка, бабы-Яги, волшебного зеркальца и своего отца из альтернативной реальности. Медленно запрягая, сериал потихоньку разгоняется — на протяжении серий друг друга сменяют миры, чудеса и антагонисты.

Конечно, не обошлось без недостатков — особенно в затянутом начале сезона, где основным двигателем сюжета выступают уж слишком нелепые поступки героев. Однако со временем сериал становится динамичнее — есть здесь место и удачным сюжетным находкам, и развитию характеров, и совершенно неожиданному финалу, скрытому за «обманной» концовкой. К финальной серии история находит своё место — крепко сбитой современной сказки, в которой уж точно больше удачных ходов, чем провалов.

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