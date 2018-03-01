Прокатчики и киностудии будто сговорились поставить сразу несколько громких фантастических премьер именно на март 2018 года. Нас ждут продолжение «Тихоокеанского рубежа», новая экранизация Tomb Raider, аниме от учеников Миядзаки, новая сказка Disney и, конечно, самый гиковский фильм по версии «Мира фантастики».

Первому игроку приготовиться

Когда? 29 марта

Что? Киберпанк-сказка, экранизация романа Эрнеста Клайна.

О чём? В недалёком будущем экономика пришла в упадок, молодёжи нечем заняться, и она днюет и ночует в виртуальной реальности под названием «Оазис». Здесь игрок может стать кем угодно. Основатель этой сети Холлидей завещал своё детище любому из пользователей, кто сумеет разгадать его головоломки, основанные на фантастическом кино и играх конца XX века, и найти в виртуальном мире специальные ключи. По счастью, главный герой Уэйд — знаток именно этой темы. Но ключи ему так просто не дадутся: надо выдержать соперничество не только с другими охотниками, но и с корпорацией, которая не хочет отдавать «Оазис» абы кому.

Чего ждём? Один из главных фильмов 2018 года — и уж точно самый «гиковский». «Первый игрок» вызывает одновременно огромные надежды и величайшие опасения.

С одной стороны, давненько в Голливуде не снимали фильма с таким обилием метавымысла, с таким самоосознанием фантастической культуры и любовью к её символам. Были у нас «Крик» и «Хижина в лесу», которые распотрошили жанр ужасов на тропы и отсылки, были пародии вроде «В поисках галактики», но трудно вспомнить кино, где весь сюжет был бы построен вокруг фантастической культуры. Тут каждый кадр заставляет кричать вместе с героем: «Я это видел!» DeLorean! Дюк Нюкем! Черепашки-ниндзя! Да и сама история — это же «Вилли Вонка» на новый лад!

С другой стороны, даже на фоне нескончаемых супергеройских блокбастеров и моды на отсылки «Первый игрок» слишком гиковский. Он смотрится как тот парень из вашего класса, которого дразнили за увлечение «непацанскими» хобби и старьём времён молодости его отца. Вообще, с каких пор стало считаться, что куча отсылок на каждом шагу — это достоинство фильма? Неужели всю гик-культуру можно свести к узнаванию и повторному использованию известных образов?

Чашу весов в сторону позитива перевешивает имя режиссёра. Это кино снял Стивен Спилберг, создатель «Инопланетянина», «Индианы Джонса», «Парка юрского периода» и «Особого мнения». Фильмы Спилберга плохими не бывают, и если Мистер Голливуд взялся за эту историю — значит, знает, как воплотить её наилучшим образом. На это и надеемся.

Тихоокеанский рубеж 2

Когда? 22 марта

Что? Боевик о монстрах и гигантских роботах.

О чём? Десять лет прошло с тех пор, как бойцы на исполинских боевых роботах-егерях победили и изгнали с Земли не менее огромных монстров из иного измерения — кайдзю. И вот монстры возвращаются, причём они времени даром не теряли и подготовили меха-кайдзю. Отряду егерей под руководством Мако Мори и сыну генерала Пентакоста будет с кем сразиться!

Чего ждём? Правильных «Трансформеров» — зрелищный боевик без сложных сюжетов, но и без откровенной тупости. Такой была первая часть, снятая главным монстролюбом кино, Гильермо Дель Торо, который вдохновлялся и классическими фильмами про Годзиллу, и аниме «Евангелион».

К сожалению, таким стильным и убедительным, как первый, второй фильм уже наверняка не будет. Cменилась команда: на месте Дель Торо режиссёр-новичок Стивен Денайт, вместо матёрого Идриса Эльбы — молодой Джон Бойега («Звёздные войны»), а вместо цепляющего саундтрека от Рамина Джавади, автора заглавной темы «Игры престолов», в трейлере звучит хип-хоп (впрочем, не факт, что он попадёт в сам фильм). И уже по трейлеру видны изменения в стиле: роботы походят не на махины, от поступи которых дрожит земля, а на боевые костюмы Тони Старка.

Tomb Raider: Лара Крофт

Когда? 15 марта

Что? Приключения с элементами фэнтези, экранизация игры.

О чём? О Ларе Крофт, расхитительнице гробниц, наследнице английского лорда-археолога и искательнице приключений на свои вторые 90. Лара пытается найти отца, пропавшего семь лет назад на острове недалеко от Японии, а тайная организация «Тринити» ей мешает. Стрельба из лука, погони в джунглях и зачарованные артефакты древних цивилизаций прилагаются.

Чего ждём? Попытку осовременить героиню, которая родом из совсем другой эпохи. Лара нашей юности была просто крутой красоткой с внушительным бюстом — в таком виде её достойно сыграла Анджелина Джоли в дилогии 2001-2003 годов. Но по нынешним временам такой образ считается сексистским.

В играх Лару успешно осовременили в новой версии Tomb Raider 2013 года и его продолжении Rise of the Tomb Raider. В них мисс Крофт стала более уязвимой и не такой откровенно сексуальной, ей больше приходилось прятаться и убивать врагов из засады, чем заниматься акробатикой и палить с двух рук. Фильм основан именно на этих играх. Лару играет Алисия Викандер («Из машины», «Агенты А.Н.К.Л.»), так что попрощайтесь с роскошными формами и радуйтесь хорошей актёрской игре.

Излом времени

Когда? 8 марта

Что? Фантастическая сказка, экранизация детской книги Мадлен ЛʼЭнгл

О чём? О путешествиях между измерениями. Учёный и отец главной героини, Мэг, пропал в результате неудачного эксперимента, оказавшись в плену на далёкой планете. Но три волшебницы, миссис Тоесть, Чтотут и Кто, наделили девочку способностью перемещаться во времени и в параллельные миры, чтобы она могла найти своего папу, а заодно победить зло, которое его удерживает. Мэг и её спутникам — брату-вундеркинду Чарльзу и однокласснику Кельвину — предстоит путешествие по безумным и красочным мирам.

Чего ждём? Фильм в духе «Земли будущего»: зрелищную детско-подростковую фантастику, основанную на малоизвестном в нашей стране первоисточнике и пропагандирующую науку через сказку.

Проект рискованный — в последнее десятилетие попытки Disney создать новую кинофраншизу за пределами анимации почти всегда проваливались. Кроме «Земли будущего», убытки принесли «Джон Картер», «Принц Персии», «Одинокий рейнджер» и сиквел «Алисы». Тем не менее есть фактор, который может помочь «Излому времени» преодолеть это «проклятие». Расовый фактор.

Студия сделала ставку на этническое разнообразие: главная героиня стала темнокожей (похоже, герой Криса Пайна ей не родной отец), три волшебницы принадлежат к трём разным расам, да и режиссёр Ава Дюверне («Сельма») — негритянка. И это не просто политкорректность, а расчёт. Студия надеется привлечь в кинотеатры людей, которые раньше редко видели сородичей на главных ролях. С «Чёрной пантерой» уже сработало — фильм собрал отличную кассу.

«Излом времени» это может если и не поддержать в прокате, то защитить от критики. Запрет на отзывы был снят вчера, но удивительно мало журналистов захотело поделиться впечатлениями. Боятся сказать что-то не то про «социально значимый» фильм?

Мэри и ведьмин цветок

Когда? 1 марта

Что? Фэнтези, аниме. Экранизация книги Мэри Стюарт.

О чём? О девочке Мэри, которую случайно принимают за ведьму. Она попадает в колледж волшебства и вынуждена скрывать от местных, что на самом деле магией не владеет. Волшебная сила дарована ей всего на одну ночь…

Чего ждём? Очень красивое аниме от экс-сотрудников студии Ghibli. Режиссёр Хиромаса Ёнэбаяси ранее снял «Ариэтти» и «Воспоминания о Марни». Недавно он перешёл с гибнущей Ghibli на студию Ponoc, основанную другими учениками Миядзаки. Здесь они продолжают работать в том же стиле. Новое аниме на первый взгляд напоминает «Ведьмину службу доставки», но отличия между двумя сюжетами довольно значительные.

На Западе «Мэри» встретили сдержанно: отмечают, что анимация великолепна, а вот история могла бы быть и получше.

Я сражаюсь с великанами

Когда? 29 марта

Что? Притча, магический реализм. Экранизация комикса «Я убиваю великанов».

О чём? О странной девочке Барбаре, которая носит заячьи ушки, мастерит партии в D&D, не ладит ни со сверстниками, ни с учителями. А ещё она всем говорит, что готовится к битве с великанами и в ридикюле у неё — огромный боевой молот. Неудивительно, что её считают чокнутой и всячески травят. И пока никаких великанов на горизонте не видно, сражаться ей приходится со школьными хулиганами.

Чего ждём? Жизненную притчу с каплей магии, похожую на «Мост в Терабитию» и «Голос монстра» (сходство с последним особенно заметно для тех, кто внимательно читал комикс). Школьную драму о трудном детстве, в которой элемент фэнтези служит метафорой реальных проблем. Реальность великанов и прочих волшебных тварей, которых видит Барбара, постоянно будет под вопросом, но в этом и суть идеи.

Дикие предки

Когда? 22 марта

Что? Сказочно-комедийный мультфильм.

О чём? Про пещерных людей. Племя первобытных дикарей сталкивается с более продвинутым народом, который уже открыл бронзу и ездит на бронетанковых мамонтах. Это племя хочет наших отсталых героев поработить.

Чего ждём? Новый мультфильм от Ника Парка и студии Aardman, создателей оскароносного «Уоллеса и Громита» и «Барашка Шона». Как и в других их работах, анимация «Диких предков» не компьютерная, а пластилиновая — вымирающий в наши дни вид искусства.

Что резко отличает «Диких предков» от других мультиков «Аардмана», это обилие диалогов. В большинстве работ этой студии персонажи говорили мало или вообще молчали, а юмор использовался «чаплиновский», понятный без слов. Теперь же, судя по трейлеру, вербальных шуток будет куда больше.

Третья волна зомби

Когда? 22 марта

Что? Пост-пост-зомби-апокалипсис.

О чём? Восстание живых мертвецов кончилось, люди победили и нашли лекарство, которое превращает зомби обратно в людей. Одна проблема: они помнят всё, что делали, пока были монстрами, и ужасно боятся, что их тёмная сторона вернётся. Вторая проблема: их недавние жертвы тоже всё помнят и не хотят жить рядом с убийцами, пусть и невольными. Исцелённые (именно так в оригинале называется фильм — The Cured) живут как изгои под постоянным подозрением. Проблема третья: исцелить удалось не всех, и часть недолеченных зомби держат в тюрьмах-лепрозориях, пробуя на них разные вакцины.

Чего ждём? Новую деконструкцию зомби-жанра, нечто вроде прошлогодней «Новой эры Z». Обычный зомби-апокалипсис уже никому не интересен, а вот как метафора он позволяет создать социальную драму на тему изгоев, прощения и моральной паники. Правда, трудно представить, как можно развить эту идею в конкретный сюжет. Чем всё должно кончиться? Возвращением зомби? Судя по трейлеру и отзывам, именно к этому всё и идёт. Но разве это не убивает центральную идею, что исцелённых надо принять обратно в общество?

Одну из главных ролей тут играет Эллен Пейдж («Начало»), которую мы в фантастике в последнее время видим редко. Критики новинку встретили ни тепло, ни холодно — оценки у неё средние.

За гранью реальности

Когда? 1 марта

Что? Фильм про сверхъестественное ограбление.

О чём? О команде экстрасенсов-авантюристов. Главный герой Майкл проиграл крупную сумму экстрасенсу, работающему на мафию. Чтобы отдать долг, он решает ограбить казино при помощи других людей со сверхспособностями. Часть событий будет разворачиваться в «астральном» измерении, напоминающем мир снов из «Начала».

Чего ждём? Фильм о великом ограблении в духе «Иллюзии обмана» или «Одиннадцати друзей Оушена» с элементами фантастики. Начало трейлера наводит именно на такие ассоциации. И если создатели остановятся на этом и не попытаются накрутить драму с философией, это будет очень правильной идеей. Русское «Начало» у них всё равно вряд ли получится.

P.S. И нет, мы не забыли про «Черновик» — мы его тоже ждём. Просто премьеру фильма перенесли, и об этом фильме мы расскажем в майской подборке.