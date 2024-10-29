Какие фильмы смотреть в ноябре 2024? Мировые премьеры (уж какие есть)

В этом месяце совсем немного громких зарубежных премьер, которые официально не показывают в нашей стране. На сей раз российские кинотеатры лишились немногого: нескольких музыкальных сказок, безумной комедии со Скалой и неожиданного возвращения Ридли Скотта; да ещё пара любопытных фэнтези-мультфильмов выйдет на стримингах. У части новинок есть русские трейлеры, так что, возможно, в каком-то виде они попадут и в наш прокат. А экспериментальный фильм Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом», выходящий за рубежом в ноябре, попадёт в отечественные кинотеатры уже в декабре — тогда о нём и расскажем.

Моана 2

Moana 2

Когда? 27 ноября 2024 года

Что? Волшебная полинезийская сказка, мультфильм.

О чём? Путешественница Моана после своих подвигов стала уважаемой в островном племени и хочет, чтобы её народ вновь бороздил океаны и общался с другими народами. Но этому мешает древнее проклятье. Чтобы снять его, Моана и её друг, богатырь Мауи, отправляются в новое путешествие на далёкий остров.

Чего ждём? Судя по трейлеру, второй мультфильм выглядит так же красиво, сочно и зрелищно, как первый, и так же ласкает слух песнями. А вот сюжет звучит как повторение пройденного. Разве в прошлой серии Моана и Мауи не проделывали буквально то же самое? Даже второстепенные персонажи, на первый взгляд, не изменились: петух, свинья, семья Моаны, пигмеи-какаморы. Поменялись только злодеи — на сей раз героям противостоит Матанги, почему-то не полинезийская, а индийская богиня ночи. Будем надеяться, что в трейлере показали не всё самое интересное, и «Дисней» припрятал от нас какие-то новые идеи.

Злая: Сказка о ведьме Запада

Wicked

Когда? 22 ноября 2024 года

Что? Музыкальная сказка, экранизация бродвейского мюзикла.

О чём? О Ведьме Запада из страны Оз, которая, оказывается, не всегда была Злой. Когда-то Эльфаба была лишь скромной отличницей в магической академии. Но гламурная «добрая» фея Глинда и коварный волшебник Оз довели бедную девушку до ручки.

Чего ждём? Долгожданную экранизацию классического мюзикла — довольно-таки запоздавшую. Как деконструкция сказки с точки зрения злодейки, «Злая» воплощала для своего времени (1995 год) свежую идею, но после «Малефисенты», «Холодного сердца» и им подобных это уже не кажется таким оригинальным.

Трейлер обещает кислотно-цветастое шоу с безумными костюмами, похожее на диснеевских «Наследников» (музыкальные телефильмы про академию сказочных принцесс). В роли Глинды — певица Ариана Гранде, а режиссёр Джон М. Чу больше всего известен по комедии «Безумно богатые азиаты», но вообще-то половина его фильмографии связана с популярной музыкой. Это и «Шаг вперёд», и «Джем и голограммы», и даже два фильма про Джастина Бибера.

В последнее время «Злая» на слуху из-за скандала на ровном месте. Его подняла исполнительница главной роли Синтия Эриво из-за фанатского постера , где её лицо прикрыли шляпой, как на постере бродвейского мюзикла. Актриса сочла это «самой оскорбительной вещью, что она видела». Что ж, на роль злой ведьмы она подходит отлично.

Миссия «Красный»

Red One

Когда? 15 ноября 2024 года

Что? Фэнтези-комедия.

О чём? Санта-Клаус похищен! Начальник безопасности Северного Полюса призывает на помощь в поисках хитрого частного детектива, который и не подозревал, что сказки реальны. Напарников поневоле ждут злобные зомби-снеговики, говорящие белые медведи и брутальный рогач Крампус.

Чего ждём? Абсурдный и по-глупому забавный фильм, каким обычно и бывает типичная комедия со Скалой Джонсоном в главной роли. Если вы видели перезапущенный «Джуманджи» с ним же и от того же режиссёра, то примерно представляете, чего ждать. Трейлер полон диковинно-нелепых сцен и существ, а вот остроумия репликам персонажей явно не хватает.

Впрочем, у «Красного» есть одна ценная приманка: Крис Эванс в необычном образе. Актёр, которого мы привыкли видеть несгибаемым Капитаном Америкой, теперь свободен от киновселенной Marvel и напоминает, что умеет играть очень разных персонажей: например, комедийного пройдоху-неудачника.

Заворожённые

Spellbound

Когда? 22 ноября 2024 года на Netflix.

Что? Сказочный комедийный мультфильм.

О чём? В сказочном королевстве Люмбрия жили-были король, королева и принцесса Эллиан. Но чёрная магия превратила родителей девушки в монстров! Эллиан ищет способ их расколдовать, а заодно следит, чтобы предки никого не сожрали.

Чего ждём? Новый мультфильм режиссёра первого «Шрека» Вики Дженсон. Сейчас о ней немного подзабыли, потому что продолжения делали уже без неё. Да и сама Дженсон с тех пор снимала всё реже и наконец вообще пропала с радаров на несколько лет. Но в 2024-м она вернулась с совместным испано-американским проектом для Netflix, который к тому же продюсирует великий и ужасный экс-глава Pixar Джон Лассетер.

Судя по трейлеру, «Заворожённые» — очень детское кино, которое всё же кое-чем напоминает «Шрека»: темой «монстры тоже люди», сочетанием пародийной сказочности со слегка неаппетитным юморком. Да и модельки монстров в мультфильме — как из старого-доброго 2001 года, что выдаёт в нём всё-таки не киноблокбастер, а скромный телепроект.

Повелитель: Священное королевство

Overlord: The Sacred Kingdom

Когда? 8 ноября 2024 года на Crunchyroll и в кинотеатрах США.

Что? Фэнтези-аниме, полнометражка по сериалу «Повелитель»

О чём? Священное Королевство защищено исполинской стеной от враждебных соседей. Но в соседнюю страну, Теократию Слэйн, врывается орда во главе с императором демонов Ялдаваофом. Великий герой Момонга, ставший Королём-Чародеем, собирает армию нежити в помощь Священному Королевству и Теократии.

Чего ждём? Вообще-то «Повелитель» — исекай, и все эти средневековые королевства — мир онлайновой видеоигры, куда переселился игрок, управляющий Момонгой. Но узнать об этом можно из сериала, а в трейлере полнометражки нет ни малейшего намёка, что дело происходит в игре. Более того, за происходящим мы будем наблюдать глазами нового персонажа — девушки-паладина по имени Нея Бараджа.

Как нередко теперь случается с полнометражками по аниме-сериалам, «Повелителя» выпустили и в кинотеатрах. В Японии он вышел два месяца назад и заслужил средние оценки. В обзорах жалуются как раз на то, что фильм рассчитан строго на фанатов сериала, и стороннему зрителю в нём ничего не понятно, хотя и очень красиво.

Кстати, о таких... Атака Титанов: Последняя Атака — полнометражный аниме-фильм, в отличие от «Повелителя», представляющий собой просто краткий монтаж финального сезона «Атаки титанов». Тем не менее, его тоже покажут в кинотеатрах в Японии.

Главная нефантастическая премьера Гладиатор 2 Gladiator II Когда? 15 ноября 2024 года Что? Пеплум. Продолжение «Гладиатора» (2000) О чём? С событий первой части прошло более 20 лет. В Риме правит диумвират императоров Геты и Каракаллы. Люциус, сын генерала Максимуса, повторяет его судьбу: его насильно заставляют стать гладиатором. Он попадает в водоворот интриг, в котором многие хотят свергнуть императоров. Трейлер Чего ждём? Нет, серьёзно, Ридли Скотт взял, да и снял продолжение своего оскароносного исторического эпоса. Большинство персонажей первой части уже мертвы, так что фильмы связывают в основном родство главных героев и сходство их судеб, да ещё Конни Нильсен в роли матери Люциуса. Играет героя не очень известный Пол Мескаль, зато в других ролях звёзды первой величины: генерал и ученик Максимуса — Педро Паскаль, коварный тренер гладиаторов — Дензел Вашингтон. Сиквел, да ещё явно повторяющий сюжетную основу оригинала, едва ли достигнет уровня первого «Гладиатора», в своё время получившего «Оскар» как лучший фильм. Но, судя по трейлерам, это будет классический Ридли Скотт. Его исторические фильмы смотрят, чтобы полюбоваться на декорации и костюмы, послушать эпичную музыку и погрузиться в вымышленный образ исторической эпохи. Уж на это точно можно рассчитывать.

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