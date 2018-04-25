Фанаты Marvel гадают, что припасли для нас создатели «Войны Бесконечности». Строят теории, следят за утечками и каждый день заходят на Reddit — вдруг кто-то поделился новостями?

Главные теории связаны с Камнями Бесконечности — магическими артефактами, за которыми охотится Танос. Мы можем проследить путь пяти Камней из прошлых фильмов и трейлеров, но шестой — Камень Души — всё ещё скрыт от нас.

В фильмах Marvel нам показали, что Камни бесконечности обладают огромной силой — каждый в своей сфере. Камень Времени позволяет менять прошлое, а Камень Разума — подчинять себе людей. В комиксах при помощи этих артефактов Танос мог уничтожить все звёзды Вселенной! Судя по трейлерам, он намерен перекроить галактику на свой вкус ради некоего баланса.

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 12

Краткое содержание статьи одной картинкой

Откуда вообще взялись Камни Бесконечности? Историю их происхождения Питеру Квиллу и его друзьям рассказал Коллекционер в «Стражах галактики». По его словам, шесть Камней Бесконечности — останки шести сингулярностей, существовавших до Большого взрыва.

В трейлерах «Войны Бесконечности» мы видим, что в перчатке Таноса уже есть фиолетовый и синий камень.

Фиолетовый — это Камень Силы, который Питер украл из руин в «Стражах галактики». В конце картины герои отдали его на хранение Корпусу Нова, космической полиции. Возможно, мы увидим, как Танос разбил Корпус Нова и завладел артефактом.

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет?

В этом кадре у Таноса уже есть фиолетовый Камень Силы и синий Камень Пространства

Синий Камень Пространства хранился в кубе под названием Тессеракт — впервые мы его увидели в сцене после титров первого «Тора». Кто только не пытался прибрать его к рукам! И Красный Череп, который с его помощью создавал оружие «Гидры». И Локи, открывший портал для армии пришельцев. После «Мстителей» Тессеракт сдали на хранение в Асгард, но после «Тора: Рагнарёк» Асгарда больше нет, а Тессеракт снова у Локи.

В трейлерах мы видели, как Локи преподносит кому-то Тессеракт — возможно, Таносу. Сперва фанаты решили, что бог обмана снова всех предал, однако в новых кадрах видно, как Локи стоит среди гвардии Таноса в наручниках. Его пленили? Он сам сдался, чтобы выиграть Тору время?

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 3

Возможно, Локи добровольно отдал синий Камень Пространства…

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 4

…или его заставили

Красный Камень Реальности, хранившийся у Коллекционера, Танос попытается захватить уже в фильме. В прошлом году в Сеть слили отрывок, где Стражи галактики бродят по разрушенному складу и видят избитого Коллекционера. В ролике не видно, кто допрашивает беднягу, но, судя по голосу и реакции персонажей, это Танос!

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 7

CGI-нога наверняка принадлежит Таносу или кому-то из его «компьютерных» прислужников

Жёлтый Камень Разума в «Эре Альтрона» извлекли из посоха Локи, и с его помощью Старк создал андроида Вижена. В фильме «Первый мститель: Противостояние» нам показали, насколько силён андроид. Увы, это ему не поможет — в трейлере мы видим, как Камень Разума пытаются вытащить у Вижена изо лба. Если верить слухам, для андроида это закончится очень плохо.

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 9

По словам режиссёров, Вижен — «макгаффин» всего фильма, важный сюжетный элемент

Похоже, камня лишат и Доктора Стрэнджа. На фото со съёмок «Войны Бесконечности» виден человек в CGI-костюме, который пытается забрать у Стрэнджа зелёный Камень Времени — Око Агамотто. При этом в трейлерах артефакт ещё висит у волшебника на груди. Вероятно, Танос заполучит Камень ближе к концу фильма. Что будет с волшебником, можно лишь гадать.

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 14

Неизвестно, это убьёт волшебника…

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 13

…или это?

Последний, шестой артефакт — оранжевый Камень Души, который ранее нигде не фигурировал. Многие фанаты считали, что камень принадлежит Хеймдаллю из Асгарда, ведь он видит каждую душу во Вселенной! Да и цвет глаз у него соответствующий… Но «Тор: Рагнарёк» не подтвердил этого даже намёком. Тогда где же он спрятан?

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 5

Кто-то высмотрел Камень Души в элементах брони Хеймдалля

Есть несколько версий. По самой популярной, артефакт хранится в Ваканде, но даже её король Чёрная Пантера не знает об этом. В «Чёрной Пантере» про Камень Души ничего не сказали — возможно, этот секрет приберегли для «Войны Бесконечности». Эту идею подтверждает и нападение Таноса на Ваканду, показанное в трейлере. А зачем ещё безумному титану отправляться в Африку?

Другая гипотеза исходит из якобы слитых спойлеров. Будто бы Камень Души спрятан на Титане, родной планете Таноса, и увидим мы его лишь в конце фильма. Суперзлодей заманит героев в ловушку на другую планету, получит последний Камень и размажет их по стенке. Вот такой невесёлый финал.

Ещё одна теория связана с Тони Старком. Последние промо-постеры с Железным человеком выполнены в оранжевых цветах, соответствующих Камню Души, поэтому фанаты предположили, что артефакт может быть спрятан в сердце героя. Возможно, это и есть реактор, питающий костюмы Старка?

И наконец, самая безумная идея гласит, что Камень Души — это сам Капитан Америка. Фанаты разглядели оранжевый свет в его глазах и удивление во взгляде Таноса в кадре, где Кэп сопротивляется удару Таноса. Неужто всё это время Камень Бесконечности был у героев под носом?

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 6

А как ещё Капитан смог остановить удар Таноса?

И ещё несколько теорий

Все пытаются угадать, кого из героев прикончит Танос. Одни считают, что жертвой будет Локи (на это намекает второй трейлер), вторые — что Вижен (а как ещё получить его камень?). Зацепкой служат и контракты звёзд — скоро они истекают, и похоже, что Крис Эванс не наденет костюм Капитана Америки после «Мстителей 4».

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 10

Без Камня Разума андроиду не выжить

Другая популярная теория — путешествие во времени. Фанаты думают, что героев спасёт Око Агамотто Доктора Стрэнджа. Волшебник уже применял артефакт в битве с Дормамму, что ему стоит отправиться в прошлое и убить дедушку Таноса? Фанаты считают, что герои используют Камень Времени в конце фильма и отправятся в прошлое. Об этом говорят кадры со съёмок «Мстителей 4», на которых героев запечатлели в костюмах разных эпох.

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 2

Поговаривают, что при помощи Камня Времени герои отправятся в прошлое

Ряд теорий касается Соколиного глаза, которого тщательно скрывают в промо-материалах. Создатели, конечно, говорят, что Клинт Бартон сыграет в событиях важную роль, но в трейлерах и постерах на это нет ни намёка. Поклонники уверены, что Бартон в фильме наденет костюм Ронина — под таким прозвищем он появлялся в комиксах.

Где сейчас Камни Бесконечности и что с ними будет? 11

Единственный промо-кадр с Соколиным глазом

* * *

«Война Бесконечности» — кульминация, но не развязка грандиозной битвы с Таносом. В 2019 году выйдут «Мстители 4», где нас ждёт завершение этой сюжетной линии. Можно предположить, что в «Войне Бесконечности» героев ждут одни неприятности и горечь поражения. Скорее всего, к концу фильма Танос соберёт все Камни, а победить его герои смогут лишь в четвёртой части. И, судя по слухам и подписанным контрактам, переживут её не все.

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Александр Стрепетилов
Александр Стрепетилов
Гик и ролевик. Редактор новостей.


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