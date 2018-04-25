Фанаты Marvel гадают, что припасли для нас создатели «Войны Бесконечности». Строят теории, следят за утечками и каждый день заходят на Reddit — вдруг кто-то поделился новостями? Главные теории связаны с Камнями Бесконечности — магическими артефактами, за которыми охотится Танос. Мы можем проследить путь пяти Камней из прошлых фильмов и трейлеров, но шестой — Камень Души — всё ещё скрыт от нас.

В фильмах Marvel нам показали, что Камни бесконечности обладают огромной силой — каждый в своей сфере. Камень Времени позволяет менять прошлое, а Камень Разума — подчинять себе людей. В комиксах при помощи этих артефактов Танос мог уничтожить все звёзды Вселенной! Судя по трейлерам, он намерен перекроить галактику на свой вкус ради некоего баланса.

Откуда вообще взялись Камни Бесконечности? Историю их происхождения Питеру Квиллу и его друзьям рассказал Коллекционер в «Стражах галактики». По его словам, шесть Камней Бесконечности — останки шести сингулярностей, существовавших до Большого взрыва.

В трейлерах «Войны Бесконечности» мы видим, что в перчатке Таноса уже есть фиолетовый и синий камень.

Фиолетовый — это Камень Силы, который Питер украл из руин в «Стражах галактики». В конце картины герои отдали его на хранение Корпусу Нова, космической полиции. Возможно, мы увидим, как Танос разбил Корпус Нова и завладел артефактом.

Синий Камень Пространства хранился в кубе под названием Тессеракт — впервые мы его увидели в сцене после титров первого «Тора». Кто только не пытался прибрать его к рукам! И Красный Череп, который с его помощью создавал оружие «Гидры». И Локи, открывший портал для армии пришельцев. После «Мстителей» Тессеракт сдали на хранение в Асгард, но после «Тора: Рагнарёк» Асгарда больше нет, а Тессеракт снова у Локи.

В трейлерах мы видели, как Локи преподносит кому-то Тессеракт — возможно, Таносу. Сперва фанаты решили, что бог обмана снова всех предал, однако в новых кадрах видно, как Локи стоит среди гвардии Таноса в наручниках. Его пленили? Он сам сдался, чтобы выиграть Тору время?

Красный Камень Реальности, хранившийся у Коллекционера, Танос попытается захватить уже в фильме. В прошлом году в Сеть слили отрывок, где Стражи галактики бродят по разрушенному складу и видят избитого Коллекционера. В ролике не видно, кто допрашивает беднягу, но, судя по голосу и реакции персонажей, это Танос!

Жёлтый Камень Разума в «Эре Альтрона» извлекли из посоха Локи, и с его помощью Старк создал андроида Вижена. В фильме «Первый мститель: Противостояние» нам показали, насколько силён андроид. Увы, это ему не поможет — в трейлере мы видим, как Камень Разума пытаются вытащить у Вижена изо лба. Если верить слухам, для андроида это закончится очень плохо.

Похоже, камня лишат и Доктора Стрэнджа. На фото со съёмок «Войны Бесконечности» виден человек в CGI-костюме, который пытается забрать у Стрэнджа зелёный Камень Времени — Око Агамотто. При этом в трейлерах артефакт ещё висит у волшебника на груди. Вероятно, Танос заполучит Камень ближе к концу фильма. Что будет с волшебником, можно лишь гадать.

Последний, шестой артефакт — оранжевый Камень Души, который ранее нигде не фигурировал. Многие фанаты считали, что камень принадлежит Хеймдаллю из Асгарда, ведь он видит каждую душу во Вселенной! Да и цвет глаз у него соответствующий… Но «Тор: Рагнарёк» не подтвердил этого даже намёком. Тогда где же он спрятан?

Есть несколько версий. По самой популярной, артефакт хранится в Ваканде, но даже её король Чёрная Пантера не знает об этом. В «Чёрной Пантере» про Камень Души ничего не сказали — возможно, этот секрет приберегли для «Войны Бесконечности». Эту идею подтверждает и нападение Таноса на Ваканду, показанное в трейлере. А зачем ещё безумному титану отправляться в Африку?

Другая гипотеза исходит из якобы слитых спойлеров. Будто бы Камень Души спрятан на Титане, родной планете Таноса, и увидим мы его лишь в конце фильма. Суперзлодей заманит героев в ловушку на другую планету, получит последний Камень и размажет их по стенке. Вот такой невесёлый финал.

Ещё одна теория связана с Тони Старком. Последние промо-постеры с Железным человеком выполнены в оранжевых цветах, соответствующих Камню Души, поэтому фанаты предположили, что артефакт может быть спрятан в сердце героя. Возможно, это и есть реактор, питающий костюмы Старка?

И наконец, самая безумная идея гласит, что Камень Души — это сам Капитан Америка. Фанаты разглядели оранжевый свет в его глазах и удивление во взгляде Таноса в кадре, где Кэп сопротивляется удару Таноса. Неужто всё это время Камень Бесконечности был у героев под носом?

И ещё несколько теорий

Все пытаются угадать, кого из героев прикончит Танос. Одни считают, что жертвой будет Локи (на это намекает второй трейлер), вторые — что Вижен (а как ещё получить его камень?). Зацепкой служат и контракты звёзд — скоро они истекают, и похоже, что Крис Эванс не наденет костюм Капитана Америки после «Мстителей 4».

Другая популярная теория — путешествие во времени. Фанаты думают, что героев спасёт Око Агамотто Доктора Стрэнджа. Волшебник уже применял артефакт в битве с Дормамму, что ему стоит отправиться в прошлое и убить дедушку Таноса? Фанаты считают, что герои используют Камень Времени в конце фильма и отправятся в прошлое. Об этом говорят кадры со съёмок «Мстителей 4», на которых героев запечатлели в костюмах разных эпох.

Ряд теорий касается Соколиного глаза, которого тщательно скрывают в промо-материалах. Создатели, конечно, говорят, что Клинт Бартон сыграет в событиях важную роль, но в трейлерах и постерах на это нет ни намёка. Поклонники уверены, что Бартон в фильме наденет костюм Ронина — под таким прозвищем он появлялся в комиксах.

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«Война Бесконечности» — кульминация, но не развязка грандиозной битвы с Таносом. В 2019 году выйдут «Мстители 4», где нас ждёт завершение этой сюжетной линии. Можно предположить, что в «Войне Бесконечности» героев ждут одни неприятности и горечь поражения. Скорее всего, к концу фильма Танос соберёт все Камни, а победить его герои смогут лишь в четвёртой части. И, судя по слухам и подписанным контрактам, переживут её не все.