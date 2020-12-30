Самые ожидаемые фильмы 2021: фантастика и фэнтези

Будущий киногод обещает стать уникальным. Коронавирусный 2020-й смешал прокатчикам все карты и вынудил их поставить на один год фильмы, намеченные на два. А значит, сетка релизов расписана как никогда плотно: нам было очень непросто отобрать десять главных фантастических премьер 2021-го! Впрочем, не исключено, что какие-то из них переедут — пандемия, к сожалению, не закончится 1 января. В итоге каждый найдёт себе что-то по душе. Нас ждут эпические долгострои и возвращения любимых франшиз, титаны большого экрана и стриминг-блокбастеры, адаптации комиксов, видеоигр и классических романов. Все ли они оправдают ожидания? Навряд ли. Но год будет как минимум интересным!

Матрица 4

Когда? 23 декабря.

Что? Киберпанк-боевик, новая глава франшизы Вачовски.

О чём? О виртуальной реальности, где взбунтовавшиеся машины содержат порабощённых людей. После героического самопожертвования Нео система перезагрузилась в очередной итерации, более человечной. Программы научились любить, а людям была дарована возможность покинуть Матрицу, если они того желают. Но даже хранители этого мира, Архитектор и Оракул, понимают недолговечность наступившего равновесия. Новый конфликт неизбежен…

Чего ждём? Возвращения в любимую вселенную со всей её запутанной философией, сумасшедшими трюками и непременным замедлением времени. Похоже, студия Warner Bros. желает сохранить максимальную верность оригинальной трилогии: творческая группа, от продюсеров до оператора и художников, осталась почти неизменной. Разве что за постановку на этот раз отвечает лишь одна из сестёр Вачовски, Лана. Лили же, хотя и одобрила создание нового фильма, по её словам, растеряла интерес к фантастике.

Подробности сюжета, разумеется, хранятся в страшной тайне, но уже заявлено возвращение многих классических персонажей «Матрицы»: Нео (Киану Ривз), Тринити (Кэрри-Энн Мосс) и злодея Меровингена (Ламбер Вильсон). Среди главных героев не числится Морфеус, хотя его возлюбленная Ниоби (Джада Пинкетт-Смит) снова в деле. Ходят упорные слухи, что лидер людского сопротивления будет сыгран новым молодым актёром Яхьей Абдулом-Матином II — обладателем «Эмми» за роль доктора Манхэттена в телеверсии «Хранителей».

Но как тогда четвёртая «Матрица» объяснит постаревших (более того, воскресших!) Нео и Тринити? Или же новый фильм будет частично приквелом? Наверняка Вачовски и команда обманут все теории и ожидания фанатов. Вопрос в том, как к этому отнесутся зрители: «Перезагрузка» и «Революция» многими были приняты в штыки.

Дюна

Когда? 30 сентября.

Что? Космическая фантастика, экранизация романа Фрэнка Герберта.

О чём? О непростой судьбе Пола Атрейдеса — юного наследника дворянского рода, который оказывается в гуще жестоких политических интриг. В далёком будущем правители галактики, Великие Дома, бьются за контроль над бесценным меланжем. Эта удивительная субстанция расширяет человеческое сознание, продлевает жизнь и позволяет безопасно путешествовать в космосе. Но добыть меланж можно лишь на пустынной планете Арракис, в просторечье именуемой Дюной. Полу предстоит столкнуться с опасностями этого мира и с безжалостным коварством врагов своей семьи.

Чего ждём? «Дюна» может оказаться как одним из главных фильмов десятилетия, так и колоссальным кассовым провалом. А возможно, тем и другим одновременно. Канадский постановщик Дени Вильнёв («Прибытие») считается мастером интеллектуальной, но в то же время зрелищной фантастики. Для экранизации романа Фрэнка Герберта — сложного, нагруженного философией, политикой и мифологией — он подходит как никто другой. Однако предыдущий амбициозный проект Вильнёва, «Бегущий по лезвию 2049», массовый зритель фактически проигнорировал.

Ситуацию усложнил коронавирус. Долгожданная премьера фильма в декабре 2020-го сорвалась. А чуть позже прокатчик Warner Bros. объявил о намерении выпустить все свои новинки одновременно в сети и в кинотеатрах, чем возмутил студию Legendary и лично Вильнёва. И даже если фильм не станет заложником судебных разбирательств, зрители рискуют не оценить по достоинству весь его размах и красоту на маленьких домашних экранах.

Впрочем, фанатов вселенной Герберта этим не испугать. Судя по трейлерам и утечкам сценария, Вильнев отнёсся к первоисточнику с максимальным уважением, а заодно нашёл верный баланс между мрачным сеттингом и голливудским лоском. Неслучайно в фильме задействован весь цвет современного кино: от Тимоти Шаламе и Зендаи до Хавьера Бардема и Оскара Айзека.

Ещё больше умной фантастики-2021: «Воспоминание» (15 апреля) — постапокалипсис от создателей «Мира Дикого Запада». Угрюмый солдат (Хью Джекман) помогает загадочной женщине (Ребекка Фергюсон) восстановить её воспоминания, но вскоре понимает, что героиня замешана в криминальной истории. BIOS (15 апреля) — драма про старика-учёного (Том Хэнкс), последнего человека на Земле, который отправляется в путешествие по свету в компании построенного им андроида. «Три тысячи лет тоски» (осень) — романтический эпик от Джорджа Миллера, автора «Безумного Макса». Мудрый джинн (Идрис Эльба) рассказывает одинокой британке (Тильда Суинтон) легенды о любви и страсти, чтобы вновь пробудить в ней радость жизни. «После Янга» (в течение года) — драма про андроида-няньку Янга (Джастин Х. Мин), который всю жизнь ухаживал за своей человеческой семьей (Колин Фаррелл и Джоди Тёрнер-Смит), но вдруг впал в цифровую «кому». По мотивам рассказа Александра Вайнштейна.

Человек-паук 3

Когда? 16 декабря.

Что? Кинокомикс, часть четвёртой фазы киновселенной Marvel.

О чём? О новых приключениях дружелюбного соседа-супергероя из Нью-Йорка. На этот раз Питер Паркер действительно попал в переплёт: злодей Мистерио раскрыл его личность всему миру, а заодно обвинил Человека-паука в разрушительной террористической атаке. Чтобы оправдаться, Питеру понадобится помощь союзников — как из его собственной реальности, так и из параллельных вселенных.

Чего ждём? Новый самый амбициозный комикс-кроссовер. Похоже, в третьем фильме про Человека-паука в исполнении Тома Холланда появятся также все предыдущие киновоплощения персонажа! Идея не то чтобы новая: союз нескольких Пауков из параллельных реальностей уже успешно разыгрывали в мультфильме «Через вселенные». Но те герои были представлены с нуля — а в новой истории, судя по всему, вернутся персонажи и актёры, знакомые зрителям по фильмам Сэма Рэйми и Марка Уэбба.

За связь миров в «Человеке-пауке 3» отвечает верховный чародей Доктор Стрэндж, снова сыгранный Бенедиктом Камбербэтчем. Он же примет на себя роль нового наставника Питера: трилогия Холланда продолжает славные традиции подросткового кино, где юный герой постоянно переживает из-за своей несостоятельности на фоне более взрослых и опытных товарищей.

Если авторам фильма удастся осуществить задуманное и при этом не растерять за фансервисом драматичную историю самого Питера Паркера, «Человек-паук 3» останется в истории как одно из главных (и самых неожиданных) достижений Marvel и Sony. Но риск велик: стремление охватить как можно больше персонажей погубило не одну «паучью» франшизу.

Marvel круглый год Из-за коронавирусной чехарды Marvel Studios пришлось форсировать свой график релизов. По сути, за 12 месяцев — с мая 2021 года по май 2022-го — компания планирует выпустить шесть полнометражных фильмов и как минимум пять новых сериалов! Среди них — истории как про уже полюбившихся героев («Чёрная Вдова», «Тор: Любовь и гром»), так и совершенно новые сюжеты («Вечные», «Шан-Чи и легенда десяти колец»). Кризис ещё не миновал, и график вполне может измениться, но все проекты студии на 2021–2022 годы либо уже готовы, либо находятся на стадии съёмок. А ведь ещё нужно учитывать сопредельную Marvel-вселенную от компании Sony, которая владеет правами на персонажей из мира Человека-паука. К её релизам относятся «Морбиус» (18 марта) с Джаредом Лето в роли супергероя-вампира и «Веном: Да будет Карнаж» (24 июня) — продолжение саги о хищных симбиотах из далёкого космоса. Когда успеть всё посмотреть?

Майор Гром: Чумной Доктор

Когда? 8 апреля.

Что? Супергеройский боевик, экранизация российского комикс-цикла от Bubble.

О чём? О столкновении сурового, но честного полицейского Игоря Грома с безжалостным серийным убийцей. Демонический мститель в маске зачищает улицы Санкт-Петербурга от «заразы» — влиятельных и богатых преступников, что поставили себя выше закона. Скоро Чумной Доктор становится культовой фигурой среди горожан, но так ли уж благородны его мотивы? Майор Гром берётся разоблачить злодея.

Чего ждём? В лучшем случае — стильный и зрелищный боевик, успех которого даст старт целой отечественной комикс-вселенной. Потенциал для этого есть: истории издательства Bubble пользуется большой популярностью, а первая короткометражная экранизация «Майора Грома» в 2017 году была встречена довольно тепло. Вот только настораживает, что по пути к большому экрану проект потерял оригинального режиссёра и исполнителя главной роли. Новой версией фильма заведует Олег Трофим («Лёд»), а майора Грома сыграл молодой театральный актёр Тихон Жизневский.

Против экранизации может сыграть и её политический подтекст. Первый тизер открыто использовал образы и риторику, ассоциирующиеся с российской внесистемной оппозицией. И хотя действие «Майора Грома» разворачивается в альтернативном комиксовом Санкт-Петербурге, столь назойливые параллели с реальностью у многих зрителей могут вызвать отторжение и обвинения в государственной пропаганде.

Ещё больше супергероики-2021: «Самаритянин» (3 июня) — мрачный триллер Джулиуса Эйвери («Оверлорд») про сверхчеловека, который фальсифицирует свою смерть в эпической битве за судьбу человечества и на двадцать лет уходит в подполье. Продюсер и исполнитель главной роли — Сильвестр Сталлоне. «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (5 августа) — продолжение-перезапуск боевика про команду антигероев из вселенной DC. Увы, на этот раз без Уилла Смита, зато с чёртовой дюжиной новых безумных персонажей и Марго Робби в роли Харли Квинн. В режиссёрском кресле — мастер чёрного юмора Джеймс Ганн («Стражи Галактики»). «Снейк Айз» (21 октября) — спин-офф франшизы «Бросок кобры» (G.I. Joe), история происхождения молчаливого воина-ниндзя в непроницаемом черном костюме. В главных ролях Генри Голдинг («Джентльмены»), Эндрю Кодзи («Воин») и Ико Уайс («Рейд»).

Прошлой ночью в Сохо

Когда? 29 апреля.

Что? Мистический хоррор от Эдгара Райта («Скотт Пилигрим против всех»).

О чём? О юной девушке, которая таинственным образом проваливается в Лондон 1960-х. Поначалу героиня в восторге: она упивается красками и ритмами эпохи свинга, встречает своего кумира — блистательную начинающую певицу. Но у модных лондонских улочек есть своя изнанка, чрезвычайно мрачная и опасная. Кажется, будто само время здесь сходит с ума…

Чего ждём? Ностальгическое и жуткое посвящение 1960-м — разумеется, с множеством хитовых песен и необычным монтажом. Главный британский киногик Эдгар Райт продолжает экспериментировать с жанрами: «Малыш на драйве» обращался к традициям мюзиклов и криминальных триллеров, «Сохо» же равняется на британские мистические хорроры вроде «Отвращения» (1965) и «А теперь не смотри» (1973).

Для пущей аутентичности Райт привлёк сразу несколько культовых актёров тех времён: Теренса Стампа (генерал Зод из «Супермена»), Риту Ташингэм («Вкус мёда»), а также Дайану Ригг и Маргарет Нолан — легендарных девушек Джеймса Бонда. Главная же партия отошла новой иконе фильмов ужасов Ане Тейлор-Джой («Ход королевы»).

Ещё больше хорроров-2021: «Тихое место 2» (22 апреля) — продолжение постапокалиптического хита про семью, вынужденную скрываться от безжалостных инопланетных тварей, которые охотятся по звуку. Нам обещают флешбэки первых дней вторжения и новых персонажей-выживших, которые могут оказаться опаснее любых монстров. «Заклятие 3: По воле дьявола» (3 июня) — очередная часть хоррор-франшизы Джеймса Вана («Пила», «Астрал») по мотивам книг Эда и Лоррейн Уорренов. Специалисты по паранормальным явлениям расследуют необычное убийство: подозреваемый клянётся, что на преступление его толкнул сам дьявол. «Старые» (22 июля) — новый непредсказуемый триллер М. Найта Шьямалана («Шестое чувство»). Сюжет вдохновлён французским графическим романом «Песчаный замок» про тринадцать незнакомцев, которые оказались в ловушке времени на таинственном пляже. «Кэндимен» (26 августа) — продолжение культового слэшера 1990-х по рассказу Клайва Баркера. Молодой художник в поисках вдохновения обращается к жутким городским легендам про дух убийцы с крюком вместо руки. Через своё творчество мужчина вновь призывает демона в мир людей. Продюсер и соавтор сценария — мастер афро-хоррора Джордан Пил («Прочь»). «Хэллоуин убивает» (21 октября) — второй фильм в трилогии продолжений-перезапусков классического слэшера Джона Карпентера. Постаревшая Лори Строд (Джейми Ли Кёртис) и её семья наконец-то заманили безжалостного маньяка Майкла Майерса в ловушку. Но от ужаса так легко не избавиться: тень в белой маске возвращается, чтобы отомстить.

Поступь хаоса

Когда? 5 марта (США).

Что? Подростковая антиутопия по роману Патрика Несса.

О чём? О мире, где больше не осталось тайн. Все мысли людей тут же озвучивает загадочная сила под названием Шум. Нет здесь и женщин: несколько лет назад они пали жертвой смертоносного вируса. Но вдруг в лесах близ деревеньки Прентисстаун юноша Тодд обнаруживает обломки космического аппарата. А там — чудо из чудес! — живая девушка Виола, которую не берёт Шум. Герои учатся доверять друг другу и вместе пытаются разгадать природу аномалии, постигшей эту планету.

Чего ждём? Хотя бы того, что фильм наконец-то выйдет. Роман Патрика Несса пытается добраться до экранов уже почти десять лет. Проект сменил семерых сценаристов, а опытный фантаст Даг Лайман («Грань будущего») провёл съёмки ещё в 2017 году. Но результат, по слухам, оказался совершенно «невыпускаемым». Студия Lionsgate отправила ленту на доработку под присмотром самого Несса и нового режиссёра Феде Альвареса («Не дыши»).

Возможно, им всё-таки удалось спасти «Поступь хаоса» и подвести фильм ближе к первоисточнику — неглупой и изобретательной истории на стыке вестерна, постапокалипсиса и психологической драмы. Lionsgate, продюсеры «Сумерек» и «Голодных игр», явно надеются превратить роман Несса в новую молодежную франшизу. Для этого студия даже не поскупилась на ведущих молодых звёзд: Тома Холланда («Человек-паук»), Дэйзи Ридли (Рей из «Звёздных войн») и поп-идола Ника Джонаса.

Вернёт ли «Поступь хаоса» моду на подростковые антиутопии или окажется безнадёжно устаревшим реликтом былых времен? Узнаем совсем скоро.

Охотники за привидениями: Наследники

Когда? 11 июня (США).

Что? Паранормальная комедия для всей семьи, продолжение культовой дилогии 1980-х.

О чём? О возрождении отряда борцов с паранормальными явлениями. Четвёрка «Охотников за привидениями» и мистические события, произошедшие посреди Нью-Йорка в 1984 году, давно стерлись из людской памяти. Но легенда оживает вновь, когда внуки Игона Спенглера переезжают на ферму покойного дедушки и находят там схрон с удивительными приборами. Вскоре окрестный городок сотрясает необъяснимая сила, и подростки понимают: «Охотники» снова должны встать на защиту человечества.

Чего ждём? Достойное продолжение классической франшизы, в равной степени рассчитанное как на старых фанатов, так и на поколение их детей. Идея, что оригинальный состав «Охотников» передаст эстафету молодёжи, восходит ещё к первой версии сценария из начала 1990-х. Но по разным причинам тот фильм постоянно откладывался, менялся и переписывался на протяжении почти тридцати лет. В итоге за триквел взялся Джейсон Райтман, сын режиссёра оригинальной дилогии Айвана Райтмана.

Более того, Райтман-младший привлёк к «Наследникам» всех ещё живых актёров из первых «Охотников» — причём они появятся в своих исконных ролях, а не случайных камео, как в перезапуске 2016 года. Однако слепого копирования былой формулы ждать тоже не стоит: с тесных улиц Нью-Йорка действие перенесено на бескрайние поля Оклахомы, а ностальгической атмосферой триквел скорее напоминает «Очень странные дела» и «Оно». Оттуда же «Наследники» позаимствовали молодого актёра Финна Вулфарда, герой которого станет лидером новой команды охотников.

Ещё больше семейных комедий-2021: «Конёк-горбунок» (18 февраля) — новая экранизация сказки Петра Ершова, многим знакомой с детства. Иванушка-дурачок (Антон Шагин) и его волшебный спутник (голос Павла Деревянко) постоянно попадают в передряги, ловят Жар-птицу, сватаются к Царь-девице и обводят вокруг пальца негодяев и завистников. «Том и Джерри» (4 марта) — комедия по мотивам популярного мультсериала. На этот раз заклятых друзей заносит в роскошный нью-йоркский отель, который они разносят в попытках победить друг друга. Фильм снят комбинированным методом: действие разворачивается в реальных локациях с живыми актёрами (среди которых Хлоя Морец), но мульт-герои анимированы на компьютере. «Космический джем: Новое поколение» (15 июля) — продолжение комедии 1996 года, где звёзды баскетбола участвовали в межгалактическом турнире наравне с персонажами мультфильмов Warner Bros. На этот раз судьба человечества находится в руках легенды NBA Леброна Джеймса, который в компании Багза Банни отправляется на поиски пропавшего сына. «Последний богатырь 3» (23 декабря) — финал сказочной трилогии от российского подразделения Disney. Сын Ильи Муромца вновь бросает вызов злу, а граница между современным миром и волшебной страной Белогорье становится как никогда зыбкой.

Армия мертвецов

Когда? В течение года.

Что? Лихой зомби-боевик, часть новой франшизы Зака Снайдера и Netflix.

О чём? О суровом наёмнике, который собирает команду для ограбления крупнейшего казино Лас-Вегаса. Но есть нюанс: город захвачен полчищами живых мертвецов.

Чего ждём? Возвращения Зака Снайдера к истокам. В 2004 году его кинокарьеру запустил стильный ремейк «Рассвета мертвецов». Теперь режиссёр снова берётся за зомби-тему, на этот раз с Дэйвом Батистой (Дракс из «Стражей Галактики») в главной роли и при финансовой поддержке Netflix. Студия настолько уверена в проекте, что заранее дала зелёный свет сразу двум приквелам к «Армии» — аниме-сериалу и полнометражному фильму на немецком языке.

Оправдает ли Снайдер такой кредит доверия? Пока что чутьё Netflix не подводило: предыдущие крупнобюджетные боевики платформы («Призрачная шестёрка» и «Бессмертная гвардия») долго держались в топе просмотров и как минимум отличались техничными экшен-сценами.

#ReleaseTheSnyderCut «Армия мертвецов» не единственный проект Зака Снайдера на этот год. В первой половине 2021-го состоится долгожданная премьера расширенной версии «Лиги справедливости». Как известно, комикс-кроссовер по вселенной DC пал жертвой закулисных проблем: Снайдеру пришлось оставить режиссёрское кресло, фильм был отдан на досъёмку Джоссу Уидону и в итоге дошёл до проката в совершенно неузнаваемом виде. Три года фанаты штурмовали соцсети с требованиями «выпустить версию Снайдера» — и наконец добились своего. В новом издании «Лиги справедливости» будет значительно переработан визуальный стиль и восстановлен оригинальный саундтрек Junkie XL. Также Снайдер вернет в сюжет все вырезанные сцены, в том числе арки Киборга и Флэша и камео Марсианского охотника. Итоговая версия будет длиться аж четыре часа и выйдет на стриминг-сервисе HBO Max сразу в двух вариантах — как цельный фильм и как мини-сериал.

Неизведанное: Удача Дрейка

Когда? 15 июля.

Что? Приключенческий боевик, экранизация серии видеоигр Uncharted.

О чём? О молодости удалого охотника за сокровищами Нейтана Дрейка. В компании своего наставника, матёрого мошенника Салли, юный Нейт путешествует по миру, исследует руины исчезнувших цивилизаций и обводит конкурентов вокруг пальца.

Чего ждём? Весёлое и зрелищное приключение в духе «Индианы Джонса» или «Романа с камнем», которое, впрочем, вряд ли дотянет до уровня одноименной серии игр. Тем не менее уже сам выход фильма кажется чудом. Экранизация Uncharted слывёт одним из главных голливудских долгостроев: с 2008 года к ней подступались самые разные авторы, от лауреатов «Оскара» до специалистов по семейному кино. Наконец проклятый цикл прервал Рубен Флейшер («Веном») — режиссёр не выдающийся, но надежный и знающий толк в комедийных боевиках.

Окончательная версия сюжета, по слухам, вдохновлена четвёртой игрой серии (2016), но сосредоточится на похождениях молодого Дрейка в исполнении вездесущего Тома Холланда. Партия главного злодея отошла как всегда харизматичному Антонио Бандерасу («Зорро»), а действие частично развернётся на живописных берегах Испании.

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Ещё больше экранизаций игр-2021: «Охотник на монстров» (14 января) — боевик по мотивам серии игр Monster Hunter от создателей первого киноцикла «Обитель зла». Международный отряд солдат проваливается в параллельную реальность и вынужден дать бой гигантским чудовищам. Фильм уже успел выйти в Китае, но тут же наделал шуму: из-за неудачной шутки цензоры сняли «Охотника» с проката, а создателям пришлось срочно монтировать новую версию. «Смертельная битва» (16 апреля) — новый фильм по файтинг-вселенной Mortal Kombat. В битве за судьбу человечества сходятся мастера боевых искусств из нескольких реальностей: от шаолиньских монахов Лю Канга и Кун Лао до злого колдуна Шан Цзуна и бога грома Райдена. В актёрском составе — ветераны «Рейда» и «47 ронинов». «Обитель зла» (в течение года) — перезапуск хоррор-франшизы про нашествие зомби и злодейскую корпорацию «Амбрелла». Фильм игнорирует киносагу с Милой Йовович и не связан с грядущим сериалом от Netflix. Вместо этого новая история станет приквелом игрового цикла: действие развернётся в городке Ракун-Сити и поместье Спенсеров из самой первой Resident Evil.

Война будущего

Когда? 22 июля

Что? Военный боевик с пришельцами и путешествиями во времени

О чём? О мужчине, который неожиданно переносится в кошмарное будущее, где человечество вот-вот проиграет войну с инопланетянами. Героя ставят перед непростой задачей: сразиться с призраками своего прошлого и призвать в ряды защитников Земли солдат минувших дней.

Чего ждём? Изначально фильм должен был выйти в декабре 2020-го, но его заблаговременно отложили ещё до начала рекламной кампании. Интерес к проекту сейчас держится только на интригующей завязке и репутации создателей. Продюсерская команда состоит из ветеранов цикла «Миссия: Невыполнима» и сериала «Вспомни, что будет», а режиссёром заявлен опытный аниматор Крис Маккей. Своей предыдущей работой, «Лего Фильм: Бэтмен», он продемонстрировал редкое умение сплетать воедино юмор, зрелищные бои и искренние эмоции. То же самое можно сказать и про главную звезду «Войны будущего» Криса Пратта, отточившего своё амплуа комического экшен-героя на «Стражах Галактики». Логично предположить, что новая история будет выдержана в схожем полусерьёзном-полубезумном духе.