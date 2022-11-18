«Папин дракон»: мультфильм от режиссёра «Тайны Келлс»

Маленькому Элмеру вместе с мамой пришлось перебраться в огромный неприветливый город. Но не всё так плохо в вечно дождливом Тьмаграде: однажды мальчику удается познакомиться с необычной Кошкой, которая в благодарность за помощь рассказывает ему о Диком острове и заточённом на нём драконе. Элмер немедленно соглашается отправиться в путешествие, даже не подозревая, какие испытания ждут его впереди.

My Father’s Dragon Жанр: сказочное приключение

Режиссер: Нора Туми

В ролях: Джейкоб Тремблей, Гейтен Матараццо, Голшифте Фарахани, Иэн Макшейн

Премьера: 11 ноября 2022 года (цифровой релиз)

Возрастной рейтинг: 6+

Продолжительность: 99 минут

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Ирландская студия Cartoon Saloon уже давно завоевала сердца детей и взрослых по всему миру своими волшебными мультфильмами. Их новая работа «Папин дракон» не производит такого же ошеломительного впечатления, как предыдущие работы студии, но несомненно сохраняет всё тот же сказочно-реалистичный дух. Просто на этот раз сказка ориентирована скорее на детей младшего школьного возраста. Но и зрители постарше, отправив своего придирчивого внутреннего критика погулять куда подальше на пару часов, тоже смогут насладиться этой классической историей.

Сюжет мультфильма основан на одноимённом романе американской детской писательницы Рут Стайлс Ганнетт, вышедшем в 1948 году. Книгу переводили на русский язык, но такой же известной, как остальная детская классика, она пока не стала. А вот на Западе дети историю про Элмера и дракона полюбили, так что у романа появились два продолжения. В 1997 году по сказке сняли полнометражный мультфильм в Японии, и до нынешнего года это была единственная попытка перенести историю Элмера на экран.

Важную роль в книге играют иллюстрации, которые для «Папиного дракона» сделала мачеха писательницы Рут Крисман Ганнетт. Именно с ними книга печатается по всему миру, поэтому история про Элмера и дракона у многих людей ассоциируется с конкретным визуальным стилем. При работе над экранизацией это поставило художников студии перед трудной, но интересной задачей: сохранить героев узнаваемыми для читавших книгу зрителей, привести визуал в соответствие со стилем студии и проявить свою творческую индивидуальность. И это им блестяще удалось. Персонажи и детали окружения сильно изменились, но внешний вид дракона Бориса бережно сохранён. И похоже, что именно дизайн Бориса послужил отправной точкой для эстетической концепции мультфильма.

«Папин дракон» отличается от предыдущих проектов Cartoon Saloon простотой: в нём меньше детализации, нет настолько же продуманной геометрии пространства и мало работы с тенями. Но в остальном увидеть руку создателей «Фольклорной трилогии» не составляет труда: местами нарочитая условность рисунка воссоздаёт детское мировосприятие и добавляет сказочности атмосфере мультфильма. Уютные тёплые цвета родного поселения Элмера противопоставляются мрачным холодным цветам Тьмаграда (англ. Nevergreen). А острые углы и жёсткие прямые линии города контрастируют с плавными и округлыми линиями Дикого острова. Таким образом, анимация перестаёт быть просто функциональной частью истории, которая обретает благодаря этому дополнительную глубину.

Создатели мультфильма изменили не только дизайн персонажей книги, но и сюжет. Главному герою добавили внешний и внутренний конфликт, мотивацию, и это сделало его путешествие на Дикий остров более эмоциональным. Ни один мультфильм Cartoon Saloon не отворачивался от тёмных сторон реальности и не боялся говорить с детьми на сложные темы. Конечно, на фоне проблем афганской девочки Парваны, героини предыдущей работы Норы Туми «Добытчица», проблемы Элмера кажутся не такими уж серьёзными. Но для ребёнка вынужденный переезд в новый город, да ещё и такой, как Тьмаград, — это испытание, и мультфильм с уважением и заботой показывает переживания и Элмера, и его мамы. Да и финал у истории, при всей её сказочности, очень реалистический.

Приключение Элмера по спасению дракона представляет собой классический квест и подчиняется его правилам. В самом начале мультфильма герой даже собирает квестовые предметы, каждый из которых сыграет роль в сюжете. История предсказуема — и тем хороша, потому что ни разу не возникает ощущение неправильности того, как и в какую сторону вместе с героями движется сюжет. Все события произойдут в нужное время и именно так, как это необходимо для развития истории. К счастью, создатели не пытаются нашпиговать произведение вымученными «вот-это-поворотами», чем иногда грешат современные фильмы.

Единственное, чего, пожалуй, не хватает мультфильму, это хороший саундтрек. Хотя со своей ролью в создании необходимого настроения музыка вполне справляется, отдельные мелодии совсем не запоминаются.