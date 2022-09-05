    9
    Кино | Обзоры кино
    #восточное фэнтези #обзор фильма #притча

    «Три тысячи лет желаний»: притча от творца «Безумного Макса»

    5 сентября 2022
    05.09.2022
    8546
    4 минуты на чтение
    #восточное фэнтези #обзор фильма #притча
    «Три тысячи лет желаний»: все беды джиннов — от любви!

    Учёная-нарратолог Алитея Бинни прилетает в Стамбул на научную конференцию. На базаре она покупает старинный сосуд, из которого случайно выпускает джинна. Тот предлагает женщине исполнить три любых (ну, почти) её желания. Но Алитея не спешит их загадывать: ей особо нечего желать, к тому же она прекрасно знает, чем чреваты сделки с джиннами. Вместо этого она просит рассказать, как он очутился в бутылке…

    Three Thousand Years of Longing

    Жанр: притча

    Режиссёр: Джордж Миллер

    В ролях: Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Пиа Тандерболт

    Премьерный показ: 20 мая 2022 года

    Премьера в РФ: 8 сентября 2022 года

    Спустя семь лет после «Дороги ярости» создатель «Безумного Макса» Джордж Миллер вернулся в кинотеатры с фильмом, максимально не похожим на то, что мы видели в «Воине дороги». 

    «Три тысячи лет желаний» — экранизация рассказа британской писательницы Антонии Сьюзан Байетт «Джинн в бутылке из стекла “соловьиный глаз”» — современной интерпретации арабских сказок. Рассказ вышел в 1994 году и сразу привлёк внимание Миллера. Почти 30 лет режиссёр искал возможность его экранизировать и в итоге снял фильм по собственному сценарию, написанному в соавторстве с дочкой — Августой Гор. После «Дороги ярости» это кажется странным, но не стоит забывать, что помимо «Безумного Макса» Миллер снял, например, «Бейба» и «Делай ноги». «Три тысячи лет желаний» выглядят своеобразной передышкой между съёмками «Дороги ярости» и «Фуриосы», которая должна увидеть свет в 2024 году. 

    «Три тысячи лет желаний»: все беды джиннов — от любви! 1

    Большую часть фильма два главных персонажа, Алитея и Джинн, сидят в номере стамбульского отеля (в том самом, где Агата Кристи написала «Убийство в Восточном экспрессе»!), закутавшись в уютные банные халаты, и говорят о любви, судьбе, силе историй и стремлении к свободе. Разговоры эти перемежаются экскурсами в прошлое Джинна, поданными в виде роскошных ярких флешбэков. Современный мир в фильме сжат до небольших прозаических локаций: гостиничного номера, вагона метро, заднего двора, полупустого парка. Даже когда в начале фильма Алитея попадает в зал, полный людей, их лица словно размыты и почти сливаются с окружающим фоном. Зато прошлое в рассказах Джинна блещет яркими красками, колоритными персонажами и пропитано волшебной атмосферой Ближнего Востока. 

    «Три тысячи лет желаний» — фильм о любви и силе её последствий. Джинн рассказывает Алитее три истории из своего прошлого, одна из которых произошла во времена библейского царя Соломона, другая — в эпоху правления султана Сулеймана, а третья — в XIX веке. Все эти истории объединяет одно — Джинн оказывается заточён в сосуде из-за любви, своей или чужой. Ещё это истории о свободе и неволе. Джинн дважды попал в заточение, пытаясь защитить тех, кто ему дорог. Но в третий раз он угодил в бутылку из-за того, что испугался свободы и решил обменять её на жизнь в клетке с возлюбленной. 

    «Три тысячи лет желаний»: все беды джиннов — от любви! 3

    А ещё авторы «Трёх тысяч лет желаний» размышляют об одиночестве и спасении от него. Джинн несколько тысяч лет просидел взаперти, встретил Алитею и надеется, что она поможет ему обрести свободу. Однако в итоге это он спасает Алитею от одиночества и пробуждает скрытые в ней желания. И вот здесь кроется самый спорный момент картины. 

    Отказываясь загадывать три желания, Алитея уже обрекает Джинна на лишние часы или даже дни в заточении. Однако, пытаясь почувствовать уже забытые эмоции, она велит Джинну влюбиться в неё. И этим её история разительно отличается от тех, что рассказывал Джинн: во всех случаях он попадал в переплёт из-за женщины, но ни одна из них не пыталась заставить его полюбить её. Никто, кроме Алитеи. Даже если не брать в расчёт модель «состоятельная белая богачка покупает себе чернокожего раба», Алитея, загадывая такое желание, продлевает заточение джинна, да ещё и лишает его свободы выбора.  

    Здесь Миллер пытается поднять ряд серьёзных вопросов. Можно ли построить своё счастье на несчастье и чьей-то жертве? Можно ли обмануть судьбу, пожелав явно несбыточного? Можно ли обмануть историю, которая прямым текстом говорит, что все сделки с джиннами заканчиваются печально?

    «Три тысячи лет желаний»: все беды джиннов — от любви! 4

    После неспешного повествования неожиданно наступает концовка, которая выглядит скомканно. Однако Миллер мимоходом касается ещё одной любопытной темы: нужны ли вообще джинны в мире, где наука и прогресс вполне успешно заменили магию? Ответа на этот вопрос нет, но финал картины настраивает на оптимистичный лад. 

    Главным же достоинством фильма так и останутся камерные сцены с Эльбой и Суинтон в гостиничном номере — оба актёра стараются вложить в роли всё своё мастерство. Но их игра отлично дополняется визуальным рядом в сценах с рассказами джинна. Здесь хороши и яркость красок, и сюрреалистичность повествования, и уместные спецэффекты. 

    Миллер препарирует структуру сказок «Тысячи и одной ночи», но один из самых ярких выводов, к которым подталкивают истории персонажей, рушит всё очарование картины. Фильм вышел немного грустный, но красивый и с оптимистичным финалом.

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    «Лига справедливости» Зака Снайдера: обзор и отличия от версии Уидона 8
    «Лига справедливости» Зака Снайдера: обзор и отличия от версии Уидона
    «Вечные»: самый скучный фильм Marvel? 5
    «Вечные»: самый скучный фильм Marvel?
    «Безумный Бог»: адский мультфильм для любителей гуро 3
    «Безумный Бог»: адский мультфильм для любителей гуро

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 7
    0
    63408
    Питер Ньюман «Семеро». Коза — вечна. Ну и герои не подкачали

    Фэнтезийный квест в мрачных декорациях.

    Черновик 991
    0
    122184
    Читаем книгу: Мэтью Стовер «Люк Скайуокер и тени Миндора»

    Фрагмент из самого начала романа, в котором следователь Лорц Джептан получает неожиданное поручение от Люка Скайуокера.

    «Мир Дикого Запада», 4 сезон: любовь, безумие и роботы 8
    0
    118856
    «Мир Дикого Запада», 4 сезон: любовь, безумие и роботы

    С одной стороны — тысячу раз проговорённый сюжет о борьбе людей и роботов. С другой стороны — необычайно изобретательное постмодернистское повествование.

    Сериал «Властелин колец: Кольца Власти»: отзывы зрителей из «Мира фантастики»
    0
    175942
    Сериал «Властелин колец: Кольца Власти»: отзывы зрителей из «Мира фантастики»

    «Нам делают красиво, но делают это без уважения».

    Новые сериалы сентября 2022 4
    0
    196057
    Новые сериалы сентября 2022: «Кольца власти», «Андор», «Киберпанк». А что ещё?

    Мультсериал по рассказам китайского фантаста, возвращение «Квантового скачка» и «Академии вампиров», российская кукольная сатира.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 14
    0
    242420
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022

    Фантастические книги сентября: от фэнтезийного дебюта мастера космооперы Энн Леки до знаменитого романа Мэтью Стовера из вселенной «Звёздных войн».

    1
    0
    304004
    Что делают Гамлет и бог в новом романе Энн Леки «Башня Ворона»

    Совершенно точно не типовой фэнтези-роман.

    Рид Кинг «Ранее известная как Америка».
    0
    401687
    Рид Кинг «Ранее известная как Америка». Один в пути, не считая козла

    Отвязная фантазия на тему постапокалиптических США.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить