«Три тысячи лет желаний»: притча от творца «Безумного Макса»

Учёная-нарратолог Алитея Бинни прилетает в Стамбул на научную конференцию. На базаре она покупает старинный сосуд, из которого случайно выпускает джинна. Тот предлагает женщине исполнить три любых (ну, почти) её желания. Но Алитея не спешит их загадывать: ей особо нечего желать, к тому же она прекрасно знает, чем чреваты сделки с джиннами. Вместо этого она просит рассказать, как он очутился в бутылке…

Three Thousand Years of Longing Жанр: притча Режиссёр: Джордж Миллер В ролях: Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Пиа Тандерболт Премьерный показ: 20 мая 2022 года Премьера в РФ: 8 сентября 2022 года

Спустя семь лет после «Дороги ярости» создатель «Безумного Макса» Джордж Миллер вернулся в кинотеатры с фильмом, максимально не похожим на то, что мы видели в «Воине дороги».

«Три тысячи лет желаний» — экранизация рассказа британской писательницы Антонии Сьюзан Байетт «Джинн в бутылке из стекла “соловьиный глаз”» — современной интерпретации арабских сказок. Рассказ вышел в 1994 году и сразу привлёк внимание Миллера. Почти 30 лет режиссёр искал возможность его экранизировать и в итоге снял фильм по собственному сценарию, написанному в соавторстве с дочкой — Августой Гор. После «Дороги ярости» это кажется странным, но не стоит забывать, что помимо «Безумного Макса» Миллер снял, например, «Бейба» и «Делай ноги». «Три тысячи лет желаний» выглядят своеобразной передышкой между съёмками «Дороги ярости» и «Фуриосы», которая должна увидеть свет в 2024 году.

Большую часть фильма два главных персонажа, Алитея и Джинн, сидят в номере стамбульского отеля (в том самом, где Агата Кристи написала «Убийство в Восточном экспрессе»!), закутавшись в уютные банные халаты, и говорят о любви, судьбе, силе историй и стремлении к свободе. Разговоры эти перемежаются экскурсами в прошлое Джинна, поданными в виде роскошных ярких флешбэков. Современный мир в фильме сжат до небольших прозаических локаций: гостиничного номера, вагона метро, заднего двора, полупустого парка. Даже когда в начале фильма Алитея попадает в зал, полный людей, их лица словно размыты и почти сливаются с окружающим фоном. Зато прошлое в рассказах Джинна блещет яркими красками, колоритными персонажами и пропитано волшебной атмосферой Ближнего Востока.

«Три тысячи лет желаний» — фильм о любви и силе её последствий. Джинн рассказывает Алитее три истории из своего прошлого, одна из которых произошла во времена библейского царя Соломона, другая — в эпоху правления султана Сулеймана, а третья — в XIX веке. Все эти истории объединяет одно — Джинн оказывается заточён в сосуде из-за любви, своей или чужой. Ещё это истории о свободе и неволе. Джинн дважды попал в заточение, пытаясь защитить тех, кто ему дорог. Но в третий раз он угодил в бутылку из-за того, что испугался свободы и решил обменять её на жизнь в клетке с возлюбленной.

А ещё авторы «Трёх тысяч лет желаний» размышляют об одиночестве и спасении от него. Джинн несколько тысяч лет просидел взаперти, встретил Алитею и надеется, что она поможет ему обрести свободу. Однако в итоге это он спасает Алитею от одиночества и пробуждает скрытые в ней желания. И вот здесь кроется самый спорный момент картины.

Отказываясь загадывать три желания, Алитея уже обрекает Джинна на лишние часы или даже дни в заточении. Однако, пытаясь почувствовать уже забытые эмоции, она велит Джинну влюбиться в неё. И этим её история разительно отличается от тех, что рассказывал Джинн: во всех случаях он попадал в переплёт из-за женщины, но ни одна из них не пыталась заставить его полюбить её. Никто, кроме Алитеи. Даже если не брать в расчёт модель «состоятельная белая богачка покупает себе чернокожего раба», Алитея, загадывая такое желание, продлевает заточение джинна, да ещё и лишает его свободы выбора.

Здесь Миллер пытается поднять ряд серьёзных вопросов. Можно ли построить своё счастье на несчастье и чьей-то жертве? Можно ли обмануть судьбу, пожелав явно несбыточного? Можно ли обмануть историю, которая прямым текстом говорит, что все сделки с джиннами заканчиваются печально?

После неспешного повествования неожиданно наступает концовка, которая выглядит скомканно. Однако Миллер мимоходом касается ещё одной любопытной темы: нужны ли вообще джинны в мире, где наука и прогресс вполне успешно заменили магию? Ответа на этот вопрос нет, но финал картины настраивает на оптимистичный лад.

Главным же достоинством фильма так и останутся камерные сцены с Эльбой и Суинтон в гостиничном номере — оба актёра стараются вложить в роли всё своё мастерство. Но их игра отлично дополняется визуальным рядом в сценах с рассказами джинна. Здесь хороши и яркость красок, и сюрреалистичность повествования, и уместные спецэффекты.