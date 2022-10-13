«Восставший из ада» 2022: каким получился перезапуск серии ужасов

Девушка по имени Райли живёт в квартире брата и с переменным успехом борется с зависимостью. Ряд спорных решений приводит героиню к тому, что в её руках оказывается необычная шкатулка с секретом. Попытки разгадать этот секрет влекут за собой череду изощрённых убийств, к тому же загадочно исчезает ни в чём не повинный брат Райли. Знакомые с франшизой «Восставший из ада» знают, что эти ужасающие смерти — дело рук жрецов боли, потусторонних существ, которые зовутся сенобитами.

Hellraiser Жанр: ужасы

Режиссёр: Дэвид Брукнер

В ролях: Одесса Адлон, Джеми Клейтон, Адам Фэйзон, Дрю Старки, Брэндон Флинн, Ифа Хайндс

Премьерный показ: 7 октября 2022 — выход в цифре («Hulu»)

Продолжительность: 121 минута

Похоже на: «Сквозь горизонт», «Пятница 13-е», «Кошмар на улице Вязов», «Исполнитель желаний», прочий сплаттерпанк и слэшеры

Стриминг-сервис Hulu уже второй раз за год предлагает зрителям свежий взгляд на знаменитые кинофраншизы. «Добыча» позволила под другим углом взглянуть на фильмы о Хищнике, теперь настал черёд многострадальной серии «Восставший из ада». Первый её фильм, вышедший в 1987 году, заслуженно считают культовым. Клайв Баркер создал настоящий хоррор-шедевр, отвратительно прекрасный, пульсирующий и кровоточащий. Увы, с каждой последующей частью качество фильмов падало. Преданные поклонники плакали, кололись о гвозди Пинхеда, но продолжали смотреть.

Новый, одиннадцатый фильм серии — это не продолжение и даже не ремейк. Скорее аккуратный перезапуск от режиссёра Дэвида Брукнера («Калейдоскоп ужасов»), благодаря которому серия должна была восстать из ада сиквелов. Получилось ли? Как и у Фрэнка Коттона из оригинального фильма, только отчасти.

«Восставший из ада» 2022 года старательно следует заветам жанра и вместе с этим не боится экспериментировать. Главная героиня в лучших традициях сплаттерпанка балансирует между зависимостью и попытками вести нормальную жизнь, часто давая заметный крен в маргинальную сторону. Вскоре после начала фильма к ней попадает шкатулка Лемаршана, которая вновь открывает портал в Ад и выпускает сенобитов.

Концепцию шкатулки изменили — теперь она раз за разом требует жертвоприношений, а её щедрые дары достанутся тому, кто эти жертвы старательно приносит. Сюрприз — представления сенобитов о хороших подарках отличаются от общепринятых. Сама шкатулка с каждой жертвой меняет внешний вид (привычный куб — только первая конфигурация) и почти не требует усилий для решения головоломок.

Кино обстоятельно выстраивает экспозицию — шаг за шагом знакомит с героями, объясняет принципы, правила и основные понятия, тратя на это около часа. Проблема в том, что персонажи, о которых нам рассказывают, скучные и блёклые, а их истории (вкупе с актёрской игрой) навевают уныние — нетерпеливый зритель рискует просто не досмотреть до интересной части. Терпение — добродетель, поэтому в самом конце фильма добродетельную публику ждёт пара сюжетных твистов. Финальный же диалог Райли и главного антагониста способен пробрать даже тех, кому не понравилось всё остальное.

Как сказали бы сенобиты, «прибереги силы для криков», потому как во второй половине «Восставшего из ада» начинается то, из-за чего все посвящённые собрались у экранов. Но к экшену тоже есть вопросы — он подозрительно похож на тот, что бывает в классических слэшерах. Группа молодых людей ввязывается в опасную авантюру с монстрами, и, естественно, большинство героев не доживает до финала. При виде очередной смерти подмывает заорать в экран «да что ж вы себя не бережёте-то, студентики!» — герои так и липнут к самому опасному объекту в фильме и становятся его жертвами.

По части откровенности и изобретательности насилия, милого сердцу Баркера, у «Восставшего из ада» проблем нет. Поначалу убийства кокетливо прячут за кадром, но со временем карнавал плоти, крови и содранной кожи предстаёт перед зрителями во всей красе. Цепи, крючья, проволока, на худой конец, зубы — в ход идёт весь инструментарий то ли демонов, то ли ангелов из шкатулки. Кстати, один из героев в результате их вмешательства становится буквальным воплощением фразы «мотать нервы».

Одним из главных опасений фанатов был финт с символом серии — Пинхедом, Тёмным Принцем Боли. Даг Брэдли, который играл его с первой по восьмую части, уже прочно сросся с этим образом — он одновременно внушал страх и очаровывал. В новом фильме эта роль досталась трансгендерной актрисе Джеми Клейтон, и Пинхед приобрёл очевидные женские черты.

Можете выдыхать — новый антагонист хоть и не переплёвывает прежнего, но всё равно впечатляет. Убийственное спокойствие, пробирающий до костей голос, обновлённый дизайн составляют действительно запоминающийся образ. Те, кто читал повесть Баркера «Восставший из ада» (1986), знают, что выбор актрисы стопроцентно каноничен — булавкоголовый сенобит был больше похож на женщину уже там. К слову, теперь из головы Пинхеда наконец торчат не гвозди, а настоящие булавки с нарядными жемчужинами на концах. Но главная жемчужина фильма — его дизайн.

Сенобиты теперь не похожи на членов провинциального БДСМ-клуба. Они обнажены, но не раздеты — вместо чёрных костюмов они носят содранную собственную кожу. Причудливо вывернутые и подколотые лоскуты напоминают изысканные одежды. Благодаря этому монстры стали ещё более отталкивающе-привлекательными — они так и сочатся гротескной эстетикой и эротизмом. Сенобиты даже двигаются специфически — медленно и торжественно вышагивают, баюкая свои страдания.

Но эта торжественность длится, только пока жертвы не начинают убегать. В этом случае садомазохисты из ада теряют степенное очарование и переходят в режим быстрых зомби, что совсем им не идёт. Смотреть на импровизированный макабрический показ мод куда приятнее.

Отлично смотрится не только дизайн существ, но и декорации — в обычных ужастиках нечасто показывают такую красоту. Музыка тоже порадует старых фанатов — в фильме можно услышать сразу несколько знакомых композиций.