Бородатый мужчина с помощью магического топора обращает деревья в живые кристаллы — так начинается необычная короткометражка Déraciné.

Её авторы — студенты Французского университета Supinfocom Rubika и школы компьютерной графики. В своей работе они решили показать небольшую фэнтезийную историю на экологическую тематику. В их представлении, природа тоже способна мстить своим обидчикам.

Короткометражка, хоть и выполнена аниматорами-любителями, поражает воображение. Она подкупает несколькими оригинальными идеями и экшен-сценой, которая по изобретательности способна заткнуть за пояс многие блокбастеры.

Кстати, «Déraciné» переводится как «выкорчеванный», что очень точно отражает происходящее в ролике.