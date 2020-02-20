Короткометражка: первый эпизод мистической истории «Курьер»

Видео, Фантастические короткометражки
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Отечественная команда аниматоров ReminorBand, занимающаяся клипами, каверами и рок-музыкой, представила первый эпизод мистической короткометражки «Курьер». Это получасовая чёрно-белая история рассказывает о нахальном юноше, который устроился на службу курьером к сверхъестественному существу. Увы, сделка оборачивается ловушкой, и герою приходится бросить вызов могущественному хозяину.

Авторы в жанрах короткометражки приводят «сказка, приключения, нуар, комедия», хотя по стилю рисунка ролик ближе к куда более мрачным историям. Как отмечают создатели, пока что готов только первый эпизод — в дальнейшем они хотят выпустить ещё 3-4 серии.

Трейлер (куда более короткий) можно оценить здесь. Его выпустили ещё в 2016 году:

У ReminorBand есть своя страница на Patreon, где они выкладывают для подписчиков различные бонусы — видео в хорошем качестве, саундтрек и обои.

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