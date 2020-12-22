Авторы «Пространства» намекнули, что сериал не закончится на 6 сезоне

Amazon решил закрыть «Пространство» (в оригинале — The Expanse) на шестом сезоне, однако это не значит, что для сериала он станет последним — на это намекнули сами авторы.

Вот что сказала Доминик Типпер, исполняющая роль Наоми Нагаты:

Послушайте, это только конец телешоу на Amazon. Надо посмотреть, что будет дальше.

А шоураннер Нарен Шанкар раскрыл мысль чуть более подробно:

Честно говоря, в первую очередь это вопрос к нашей студии. Именно ей принадлежат права на адаптацию. Но нам определенно есть, что еще рассказать. Думаю, Тай и Дэниел (авторы оригинальной серии книг — прим. редакции) сказали бы то же самое.

В основу шестого сезона ляжет шестая книга, поскольку в ней есть «естественный финал», отставляющий «дверь приоткрытой». Напомним, действие седьмой части разворачивается через 30 лет.

Изначально «Пространство» показывали на телеканале Syfy, но после третьего сезона его отменили. Тогда авторы нашли для сериала новый дом — Amazon.

16 декабря стартовал пятый сезон, в котором будет 10 эпизодов, — последняя серия выйдет 3 февраля. Съемки продолжения начнутся в 2021 году.