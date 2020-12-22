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    Новости

    Авторы «Пространства» намекнули, что сериал не закончится на 6 сезоне

    22 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    22.12.2020
    1283
    0 минут на чтение
    Авторы «Пространства» намекнули, что после 6 сезона шоу может сменить платформу

    Amazon решил закрыть «Пространство» (в оригинале — The Expanse) на шестом сезоне, однако это не значит, что для сериала он станет последним — на это намекнули сами авторы.

    Вот что сказала Доминик Типпер, исполняющая роль Наоми Нагаты:

    Послушайте, это только конец телешоу на Amazon. Надо посмотреть, что будет дальше.

    А шоураннер Нарен Шанкар раскрыл мысль чуть более подробно:

    Честно говоря, в первую очередь это вопрос к нашей студии. Именно ей принадлежат права на адаптацию. Но нам определенно есть, что еще рассказать. Думаю, Тай и Дэниел (авторы оригинальной серии книг — прим. редакции) сказали бы то же самое.

    В основу шестого сезона ляжет шестая книга, поскольку в ней есть «естественный финал», отставляющий «дверь приоткрытой». Напомним, действие седьмой части разворачивается через 30 лет.

    Изначально «Пространство» показывали на телеканале Syfy, но после третьего сезона его отменили. Тогда авторы нашли для сериала новый дом — Amazon.

    16 декабря стартовал пятый сезон, в котором будет 10 эпизодов, — последняя серия выйдет 3 февраля. Съемки продолжения начнутся в 2021 году.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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