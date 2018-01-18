Бондарчук и «Двадцатый Век Фокс СНГ» поддержали Минкульт в письме. Но в нём что-то не так

Бондарчук и «Двадцатый Век Фокс СНГ» поддержали Минкульт в письме. Но в нём что-то не так

Противостояние Министерства культуры РФ и кинопрокатчиков получило новый виток. В «Российской газете» появилось письмо, в котором отечественные продюсеры, глава кинопрокатной компании «Двадцатый век Фокс СНГ» и режиссёр Фёдор Бондарчук поддержали политику протекционизма Минкульта. Правда, к письму есть несколько вопросов — например, один из продюсеров утверждает, что ничего не подписывал, хотя его подпись в письме есть.

Письмо подписано режиссёром Фёдором Бондарчуком, председателем Общественного совета при Минкульте Юрием Поляковым, продюсерами Дмитрием Рудовским и Петром Ануровым, а также гендиректором «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадимом Смирновым. Его авторы обращаются к премьер-министру Дмитрию Медведеву и выражают поддержку Министерству культуры. В нём они открыто одобряют политику ведомства.

<…> Министерство активно использует для поддержки отечественных фильмов «раздвижку релизов» — под наши премьеры выбираются самые лучшие даты, иностранные конкуренты сдвигаются (ни в коем случае не запрещаются!). В частности, это помогло фильмам «Последний богатырь» и «Движение вверх» достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей. Стоит отметить, что и сами фильмы — отличные.

Не обошлось и без выпада в сторону кинотеатров. Авторы письма отмечают, что бизнес лишь прикрывается интересами зрителей, в то время как Минкульт защищает интересы государства.

Заявления, которые мы слышим сегодня от коммерческих структур — о «грубом вмешательстве в деятельность» — означают только то, что эти структуры просто защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей. Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег. А Министерство культуры — защищает интересы государства. И это, на наш взгляд, его прямая обязанность.

В конце письма авторы рисуют гипотетическую картину, в которой зачем-то предлагают запустить в широкий американский прокат «Движение вверх» или «Последнего богатыря».

Очевидно, что, если попробовать какую-нибудь нашу современную кинокартину, например, «Последний богатырь» или «Движение вверх» запустить в широкий американский прокат, значимого результата по сборам и зрителям не будет. И не только из-за рынка, ведь фильмы действительно очень качественные. Основной преградой будет идеология, активно распространяемая на государственном уровне в США, которая не позволит таким иностранным фильмам получить успешный коммерческий результат.

На формальное письмо можно было не обращать внимания, если бы не две важных детали.

Среди авторов — кинопрокатчик иностранных фильмов

Вадим Смирнов — генеральный директор кинопрокатной компании «Двадцатый Век Фокс СНГ», которая показывает в России иностранные фильмы. Благодаря ей мы сейчас можем увидеть в кино, например, «Форму воды» и «Величайшего шоумена». И она же будет прокатывать фильм «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», который 17 января вместе с картиной «Приключения Паддингтона 2» был неожиданно перенесён на 1 февраля. Но уже на следующий день, 18 января, «Бегущий» вновь вернулся на исходный день премьеры, 25 января. Как раз в тот же день, когда появилось это письмо. Совпадение?..

Удивляет другое — «Двадцатый Век Фокс СНГ» выступает за политику протекционизма, хотя это напрямую вредит прокату иностранных фильмов. Вряд ли руководству из западного офиса хочется терять прибыль на российском рынке.

Продюсер Пётр Ануров утверждает, что ничего не подписывал

Среди авторов письма значится продюсер отечественных фильмов Пётр Ануров. Однако у себя на странице в фейсбуке Пётр утверждает, что ничего не подписывал. Мы не знаем, насколько это правда. Но если это так, то письмо ещё больше напоминает дежурную и быстро «состряпанную» одобрительную записку.

Напомним, скандал в российском кинобизнесе разразился вечером 17 января. СМИ сообщили, что Министерство культуры в последний день перенесло дату премьеры картины «Приключения Паддингтона 2». Фильм должен был выйти в прокате 18 января, однако вчера дату премьеры сдвинули на 1 февраля.Предварительные продажи билетов на картину составили свыше 750 тысяч рублей. По всей видимости, таким образом Министерство культуры расчистило прокат для отечественных фильмов «Скиф» и «Движение вверх».