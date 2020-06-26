Что почитать: третий том «Колеса времени», много мифов и ориентальное фэнтези

Пятница — самое время для рубрики «Что почитать», в которой мы делимся самыми интересными книжными анонсами. Улов любопытный: третий том «Колеса времени» от «Азбука» (издательство, мы в вас верим!), книга про переосмысление мифов и легенд, а также первый том ориентального фэнтези.

Мифическое путешествие. Мифы и легенды на новый лад

Рассказы самых разных фантастов антологии редактора Полы Гуран (составительницы «За Тёмными лесами») обыгрывают мифы и легенды со всего мира. Издаёт АСТ в серии «Шедевры магического реализма»:

Индейский трикстер, хитрец Койот… змеевласая горгона Медуза, одним взглядом обращавшая людей в камень… Святой Грааль из легенд о короле Артуре… Фрейя, скандинавская богиня любви и красоты… затонувший город Кер-Ис, некогда выстроенный на морском побережье Франции… Рагнарёк, сказание об уничтоженном и возрожденном мире… Аргонавты, плывущие на поиски золотого руна… Логически продолжая свою предыдущую антологию, «За темными лесами», легендарный редактор-составитель Пола Гуран представляет читателям лучшие современные произведения лауреатов престижных премий, авторов бестселлеров, всем известных сказителей — Нила Геймана, Чарльза де Линта, Танит Ли, Питера Страуба, Кэтрин М. Валенте, — а также набирающих силу новых талантов. И все они предлагают читателю новые способы постижения и познания мира. Приготовьтесь! Ваше мифическое путешествие начинается прямо сейчас!

Содержание Пола Гуран. Introduction: A Map or Maybe Not (эссе)

Питер Страуб, Эмма Страуб. Lost Lake (рассказ)

Кэтрин М. Валенте. White Lines on a Green Field (рассказ)

Тананарив Дью, Стивен Барнс. Trickster (рассказ)

Брук Боландер. Наши когти крушат галактики (рассказ)

Рэйчел Свирски. A Memory of Wind (рассказ)

М. Рикерт. Леда (рассказ)

Нил Гейман. Рыцарство (рассказ)

Энн Леки. The God of Au (рассказ)

Аня Джоанна ДеНиро. Faint Voices, Increasingly Desperate (рассказ)

София Саматар. Ogres of East Africa (рассказ)

Альетт де Бодар. Ys (рассказ)

Танит Ли. Горгона (рассказ)

Чарльз де Линт. Мечты Мерлина в Мондримском саду (рассказ)

Элизабет Хэнд. Calypso in Berlin (рассказ)

Лиза Ханетт, Анджела Слэттер. Seeds (рассказ)

Низи Шоул. Wonder-Worker-of-the-World (рассказ)

Низи Шоул. Thesea and Astaurius (рассказ)

Юн Ха Ли. Foxfire, Foxfire (рассказ)

Дарси Литтл Бэджер. Owl vs. the Neighborhood Watch (рассказ)

Тэнси Райнер Робертс. How to Survive an Epic Journey (рассказ)

Екатерина Седиа. Simargl and the Rowan Tree (рассказ)

Кен Лю. The Ten Suns (рассказ)

Женевьева Валентайн. Armless Maidens of the American West (рассказ)

Мария Дэвана Хэдли. Give Her Honey When You Hear Her Scream (рассказ)

Джон Ширли. Zhuyin (рассказ)

Рэйчел Поллак. Immortal Snake (рассказ)

Соня Тааффе. A Wolf in Iceland Is the Child of a Lie (рассказ)

Выходит в августе.

Джей Кристофф

«Танцующая с бурей»

И снова АСТ. Издательство выпустит «Танцующую с бурей», первый роман цикла ориентального фэнтези The Lotus War Джея Кристоффа, автора «Неночи» и других подростковых романов.

В мощной империи, где правят сёгуны, а старинные законы и древние искусства соседствуют с умными машинами и новыми технологиями, юная Юкико и ее отец, доблестный воин Масару, по капризу правителя отправляются на поиски арашиторы, страшного мистического чудовища из народных легенд. Говорят, что арашиторы давно вымерли, и участь охотников печальна: они или вернутся к сегуну ни с чем, рискуя быть казненными, или попадут в лапы безжалостного монстра, которого никому не удавалось пленить.

Ждём летом.

Роберт Джордан

«Колесо времени». Том 3. «Дракон возрождённый»

«Азбука» продолжает работать с циклом эпического фэнтези Роберта Джордана «Колесо Времени». Это уже третья книга цикла. Серия — «Звёзды новой фэнтези». На обложке — оригинальный рисунок авторства Донато Джианкола.

Великая битва с ордами, явившимися из-за Аритского океана, увенчалась победой Ранда, добывшего Рог Валир и призвавшего с его помощью оживших героев прошлого. Враг бежал. А люди узрели в развергшихся небесах битву между Ба’алзамоном — Темным, или Отцом Лжи, как его прозвали в народе, — и Рандом, победившим в этой небесной схватке. Чудо потрясло всех. Ранда провозгласили Драконом. Это невиданное событие заставляет вступить в игру новую опасную силу — главу Детей Света, лорда капитан-командора Пейдрона Найола, который правдами и неправдами стремится узурпировать власть. Но не он один строит козни против победителя Ба’алзамона. Слуги и приспешники Отца Лжи и другие отродья Тени тоже не могут себе позволить, чтобы Дракон Возрожденный явился в мир.

Объём — 768 страниц. По плану выходит в августе. Перевод — Тахира Велимеева при участии сообщества «Цитадель Детей Света». В этом издании текст частично переведен заново и, как и в других романах цикла, заново отредактирован и исправлен.