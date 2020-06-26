Что почитать: третий том «Колеса времени», много мифов и ориентальное фэнтези

Пятница — самое время для рубрики «Что почитать», в которой мы делимся самыми интересными книжными анонсами. Улов любопытный: третий том «Колеса времени» от «Азбука» (издательство, мы в вас верим!), книга про переосмысление мифов и легенд, а также первый том ориентального фэнтези.
Мифическое путешествие. Мифы и легенды на новый лад
Рассказы самых разных фантастов антологии редактора Полы Гуран (составительницы «За Тёмными лесами») обыгрывают мифы и легенды со всего мира. Издаёт АСТ в серии «Шедевры магического реализма»:
Индейский трикстер, хитрец Койот… змеевласая горгона Медуза, одним взглядом обращавшая людей в камень… Святой Грааль из легенд о короле Артуре… Фрейя, скандинавская богиня любви и красоты… затонувший город Кер-Ис, некогда выстроенный на морском побережье Франции… Рагнарёк, сказание об уничтоженном и возрожденном мире… Аргонавты, плывущие на поиски золотого руна… Логически продолжая свою предыдущую антологию, «За темными лесами», легендарный редактор-составитель Пола Гуран представляет читателям лучшие современные произведения лауреатов престижных премий, авторов бестселлеров, всем известных сказителей — Нила Геймана, Чарльза де Линта, Танит Ли, Питера Страуба, Кэтрин М. Валенте, — а также набирающих силу новых талантов. И все они предлагают читателю новые способы постижения и познания мира. Приготовьтесь! Ваше мифическое путешествие начинается прямо сейчас!
- Пола Гуран. Introduction: A Map or Maybe Not (эссе)
- Питер Страуб, Эмма Страуб. Lost Lake (рассказ)
- Кэтрин М. Валенте. White Lines on a Green Field (рассказ)
- Тананарив Дью, Стивен Барнс. Trickster (рассказ)
- Брук Боландер. Наши когти крушат галактики (рассказ)
- Рэйчел Свирски. A Memory of Wind (рассказ)
- М. Рикерт. Леда (рассказ)
- Нил Гейман. Рыцарство (рассказ)
- Энн Леки. The God of Au (рассказ)
- Аня Джоанна ДеНиро. Faint Voices, Increasingly Desperate (рассказ)
- София Саматар. Ogres of East Africa (рассказ)
- Альетт де Бодар. Ys (рассказ)
- Танит Ли. Горгона (рассказ)
- Чарльз де Линт. Мечты Мерлина в Мондримском саду (рассказ)
- Элизабет Хэнд. Calypso in Berlin (рассказ)
- Лиза Ханетт, Анджела Слэттер. Seeds (рассказ)
- Низи Шоул. Wonder-Worker-of-the-World (рассказ)
- Низи Шоул. Thesea and Astaurius (рассказ)
- Юн Ха Ли. Foxfire, Foxfire (рассказ)
- Дарси Литтл Бэджер. Owl vs. the Neighborhood Watch (рассказ)
- Тэнси Райнер Робертс. How to Survive an Epic Journey (рассказ)
- Екатерина Седиа. Simargl and the Rowan Tree (рассказ)
- Кен Лю. The Ten Suns (рассказ)
- Женевьева Валентайн. Armless Maidens of the American West (рассказ)
- Мария Дэвана Хэдли. Give Her Honey When You Hear Her Scream (рассказ)
- Джон Ширли. Zhuyin (рассказ)
- Рэйчел Поллак. Immortal Snake (рассказ)
- Соня Тааффе. A Wolf in Iceland Is the Child of a Lie (рассказ)
Выходит в августе.
Джей Кристофф
«Танцующая с бурей»
И снова АСТ. Издательство выпустит «Танцующую с бурей», первый роман цикла ориентального фэнтези The Lotus War Джея Кристоффа, автора «Неночи» и других подростковых романов.
В мощной империи, где правят сёгуны, а старинные законы и древние искусства соседствуют с умными машинами и новыми технологиями, юная Юкико и ее отец, доблестный воин Масару, по капризу правителя отправляются на поиски арашиторы, страшного мистического чудовища из народных легенд. Говорят, что арашиторы давно вымерли, и участь охотников печальна: они или вернутся к сегуну ни с чем, рискуя быть казненными, или попадут в лапы безжалостного монстра, которого никому не удавалось пленить.
Ждём летом.
Роберт Джордан
«Колесо времени». Том 3. «Дракон возрождённый»
«Азбука» продолжает работать с циклом эпического фэнтези Роберта Джордана «Колесо Времени». Это уже третья книга цикла. Серия — «Звёзды новой фэнтези». На обложке — оригинальный рисунок авторства Донато Джианкола.
Великая битва с ордами, явившимися из-за Аритского океана, увенчалась победой Ранда, добывшего Рог Валир и призвавшего с его помощью оживших героев прошлого. Враг бежал. А люди узрели в развергшихся небесах битву между Ба’алзамоном — Темным, или Отцом Лжи, как его прозвали в народе, — и Рандом, победившим в этой небесной схватке. Чудо потрясло всех. Ранда провозгласили Драконом. Это невиданное событие заставляет вступить в игру новую опасную силу — главу Детей Света, лорда капитан-командора Пейдрона Найола, который правдами и неправдами стремится узурпировать власть. Но не он один строит козни против победителя Ба’алзамона. Слуги и приспешники Отца Лжи и другие отродья Тени тоже не могут себе позволить, чтобы Дракон Возрожденный явился в мир.
Объём — 768 страниц. По плану выходит в августе. Перевод — Тахира Велимеева при участии сообщества «Цитадель Детей Света». В этом издании текст частично переведен заново и, как и в других романах цикла, заново отредактирован и исправлен.
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