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    Что почитать: третий том «Колеса времени», много мифов и ориентальное фэнтези

    26 июня 2020
    Кот-император
    26.06.2020
    3573
    3 минут на чтение

    Пятница — самое время для рубрики «Что почитать», в которой мы делимся самыми интересными книжными анонсами. Улов любопытный: третий том «Колеса времени» от «Азбука» (издательство, мы в вас верим!), книга про переосмысление мифов и легенд, а также первый том ориентального фэнтези.

    Мифическое путешествие. Мифы и легенды на новый лад

    Что почитать: третий том «Колеса времени», много мифов и ориентальное фэнтези 2

    Рассказы самых разных фантастов антологии редактора Полы Гуран (составительницы «За Тёмными лесами») обыгрывают мифы и легенды со всего мира. Издаёт АСТ в серии «Шедевры магического реализма»:

    Индейский трикстер, хитрец Койот… змеевласая горгона Медуза, одним взглядом обращавшая людей в камень… Святой Грааль из легенд о короле Артуре… Фрейя, скандинавская богиня любви и красоты… затонувший город Кер-Ис, некогда выстроенный на морском побережье Франции… Рагнарёк, сказание об уничтоженном и возрожденном мире… Аргонавты, плывущие на поиски золотого руна… Логически продолжая свою предыдущую антологию, «За темными лесами», легендарный редактор-составитель Пола Гуран представляет читателям лучшие современные произведения лауреатов престижных премий, авторов бестселлеров, всем известных сказителей — Нила Геймана, Чарльза де Линта, Танит Ли, Питера Страуба, Кэтрин М. Валенте, — а также набирающих силу новых талантов. И все они предлагают читателю новые способы постижения и познания мира. Приготовьтесь! Ваше мифическое путешествие начинается прямо сейчас!

    Содержание
    • Пола Гуран. Introduction: A Map or Maybe Not (эссе)
    • Питер Страуб, Эмма Страуб. Lost Lake (рассказ)
    • Кэтрин М. Валенте. White Lines on a Green Field (рассказ)
    • Тананарив Дью, Стивен Барнс. Trickster (рассказ)
    • Брук Боландер. Наши когти крушат галактики (рассказ)
    • Рэйчел Свирски. A Memory of Wind (рассказ)
    • М. Рикерт. Леда (рассказ)
    • Нил Гейман. Рыцарство (рассказ)
    • Энн Леки. The God of Au (рассказ)
    • Аня Джоанна ДеНиро. Faint Voices, Increasingly Desperate (рассказ)
    • София Саматар. Ogres of East Africa (рассказ)
    • Альетт де Бодар. Ys (рассказ)
    • Танит Ли. Горгона (рассказ)
    • Чарльз де Линт. Мечты Мерлина в Мондримском саду (рассказ)
    • Элизабет Хэнд. Calypso in Berlin (рассказ)
    • Лиза Ханетт, Анджела Слэттер. Seeds (рассказ)
    • Низи Шоул. Wonder-Worker-of-the-World (рассказ)
    • Низи Шоул. Thesea and Astaurius (рассказ)
    • Юн Ха Ли. Foxfire, Foxfire (рассказ)
    • Дарси Литтл Бэджер. Owl vs. the Neighborhood Watch (рассказ)
    • Тэнси Райнер Робертс. How to Survive an Epic Journey (рассказ)
    • Екатерина Седиа. Simargl and the Rowan Tree (рассказ)
    • Кен Лю. The Ten Suns (рассказ)
    • Женевьева Валентайн. Armless Maidens of the American West (рассказ)
    • Мария Дэвана Хэдли. Give Her Honey When You Hear Her Scream (рассказ)
    • Джон Ширли. Zhuyin (рассказ)
    • Рэйчел Поллак. Immortal Snake (рассказ)
    • Соня Тааффе. A Wolf in Iceland Is the Child of a Lie (рассказ)

    Выходит в августе.

    Джей Кристофф
    «Танцующая с бурей»

    И снова АСТ. Издательство выпустит «Танцующую с бурей», первый роман цикла ориентального фэнтези The Lotus War Джея Кристоффа, автора «Неночи» и других подростковых романов.

    В мощной империи, где правят сёгуны, а старинные законы и древние искусства соседствуют с умными машинами и новыми технологиями, юная Юкико и ее отец, доблестный воин Масару, по капризу правителя отправляются на поиски арашиторы, страшного мистического чудовища из народных легенд. Говорят, что арашиторы давно вымерли, и участь охотников печальна: они или вернутся к сегуну ни с чем, рискуя быть казненными, или попадут в лапы безжалостного монстра, которого никому не удавалось пленить.

    Ждём летом.

    Роберт Джордан
    «Колесо времени». Том 3. «Дракон возрождённый»

    Что почитать: третий том «Колеса времени», много мифов и ориентальное фэнтези 5

    «Азбука» продолжает работать с циклом эпического фэнтези Роберта Джордана «Колесо Времени». Это уже третья книга цикла. Серия — «Звёзды новой фэнтези». На обложке — оригинальный рисунок авторства Донато Джианкола.

    Великая битва с ордами, явившимися из-за Аритского океана, увенчалась победой Ранда, добывшего Рог Валир и призвавшего с его помощью оживших героев прошлого. Враг бежал. А люди узрели в развергшихся небесах битву между Ба’алзамоном — Темным, или Отцом Лжи, как его прозвали в народе, — и Рандом, победившим в этой небесной схватке. Чудо потрясло всех. Ранда провозгласили Драконом. Это невиданное событие заставляет вступить в игру новую опасную силу — главу Детей Света, лорда капитан-командора Пейдрона Найола, который правдами и неправдами стремится узурпировать власть. Но не он один строит козни против победителя Ба’алзамона. Слуги и приспешники Отца Лжи и другие отродья Тени тоже не могут себе позволить, чтобы Дракон Возрожденный явился в мир.

    Объём — 768 страниц. По плану выходит в августе. Перевод — Тахира Велимеева при участии сообщества «Цитадель Детей Света». В этом издании текст частично переведен заново и, как и в других романах цикла, заново отредактирован и исправлен.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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