Crunchyroll и Зои Салдана работают над мультсериалом «Эскадрилья темной звезды»

Crynchyroll объявил, что работает над эпической космической оперой «Эскадрилья темной звезды» (в оригинале — Dark Star Squadron).

За производство отвечает студия Cinestar Pictures Зои Салданы, а сама актриса выступит исполнительным продюсером анимационного сериала.

Сценарий напишет Тодд Луди, наиболее известный по «Вольтрону: Легендарный защитник». Также в работе над проектом участие примут сестры Зои — Сисели и Мариэль.

В центре сюжету будут четыре кадета, которые возвращаются из путешествия на украденном звездолете и обнаруживают, что от их академии остались только руины, а все люди попросту исчезли.