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    Новости

    Crunchyroll и Зои Салдана работают над мультсериалом «Эскадрилья темной звезды»

    4 августа 2021
    04.08.2021
    826
    0 минут на чтение
    Crunchyroll и Зои Салдана работают над анимационным сериалом «Эскадрилья темной звезды»

    Crynchyroll объявил, что работает над эпической космической оперой «Эскадрилья темной звезды» (в оригинале — Dark Star Squadron).

    За производство отвечает студия Cinestar Pictures Зои Салданы, а сама актриса выступит исполнительным продюсером анимационного сериала.

    Сценарий напишет Тодд Луди, наиболее известный по «Вольтрону: Легендарный защитник». Также в работе над проектом участие примут сестры Зои — Сисели и Мариэль.

    В центре сюжету будут четыре кадета, которые возвращаются из путешествия на украденном звездолете и обнаруживают, что от их академии остались только руины, а все люди попросту исчезли.

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