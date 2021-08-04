Crunchyroll и Зои Салдана работают над мультсериалом «Эскадрилья темной звезды»

Crynchyroll объявил, что работает над эпической космической оперой «Эскадрилья темной звезды» (в оригинале — Dark Star Squadron).
За производство отвечает студия Cinestar Pictures Зои Салданы, а сама актриса выступит исполнительным продюсером анимационного сериала.
Сценарий напишет Тодд Луди, наиболее известный по «Вольтрону: Легендарный защитник». Также в работе над проектом участие примут сестры Зои — Сисели и Мариэль.
В центре сюжету будут четыре кадета, которые возвращаются из путешествия на украденном звездолете и обнаруживают, что от их академии остались только руины, а все люди попросту исчезли.
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