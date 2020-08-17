Джордж Миллер: в будущем Фуриоса из «Безумного Макса» могла бы стать тираном

Режиссер «Безумного Макса: Дорога ярости» Джордж Миллер немного порассуждал о том, кем Фуриоса могла бы стать в будущем — после финала картины.
Постановщик не исключает, что героиня могла бы невольно превратиться в тирана.
Есть два варианта развития событий. Первый — утопичный. <…> Кэмпбелл сказал: «Вчерашний герой завтра станет тираном». Герой несет за собой перемены. Он ставит общее благо выше личных интересов. Кэмбелл также говорил: «Человек слишком сильно любит то, что он построил или сохранил. Он крепко держится за это. Он становится ортодоксальным. Он создает и отстаивает догму».
Но, по мнению Джорджа, Фуриоса достаточно умная, чтобы избежать подобной участи. К тому же она воочию наблюдала за правлением Несмертного Джо.
Я считаю, что <Несмертный Джо» прошел через то же самое. Мне кажется, в своем время он был героем.
Сейчас Миллер работает над приквелом «Безумного Макса» про молодую Фуриосу. Правда, Шарлиз Терон не вернется к своей роли по понятным причинам.
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