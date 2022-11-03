Фанаты «Гарри Поттера» закидывают памятник Добби носками, чтобы почтить его память

Фанатов «Гарри Поттера» попросили не оставлять свои носки у памятника Добби на пляже в Уэльсе, где снималась сцена смерти домового эльфа для первой части «Даров смерти».
Носки — дань уважения Добби, которого освободил от рабства Гарри Поттер. В благодарность тот носил его носок до самой смерти.
Поклонники франшизы оставляли так много носков у мемориала Добби, что это стало экологической проблемой для пляжа.
Это привлекло внимание экологов из организации National Trust Wales, которые провели восьмимесячный обзор этой местности. В итоге они разрешили оставить «могилу», но призвали посетителей не оставлять вещи возле нее.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Шаолиньское Эн-ФуМоё эн-фу круче твоего!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.