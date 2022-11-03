    3
    Новости

    Фанаты «Гарри Поттера» закидывают памятник Добби носками, чтобы почтить его память

    3 ноября 2022
    Avatar photo
    03.11.2022
    357
    0 минут на чтение
    Памятник Добби

    Фанатов «Гарри Поттера» попросили не оставлять свои носки у памятника Добби на пляже в Уэльсе, где снималась сцена смерти домового эльфа для первой части «Даров смерти».

    Носки — дань уважения Добби, которого освободил от рабства Гарри Поттер. В благодарность тот носил его носок до самой смерти.

    Поклонники франшизы оставляли так много носков у мемориала Добби, что это стало экологической проблемой для пляжа.

    Это привлекло внимание экологов из организации National Trust Wales, которые провели восьмимесячный обзор этой местности. В итоге они разрешили оставить «могилу», но призвали посетителей не оставлять вещи возле нее.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Во что поиграть в ноябре 2022 года 10
    0
    3028
    Во что поиграть в ноябре 2022 года

    Осеyь в разгаре, и поток игровых новинок всё не ослабевает

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2022 15
    0
    12753
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2022

    Фантастические книги ноября: от предтечи киберпанка до артбука про драконов.

    Новые сериалы ноября 2022
    0
    60502
    Новые сериалы ноября 2022: «1899», «Уэнсдэй» и «Уиллоу». А что ещё?

    Мы наконец-то дождались нового проекта авторов «Тьмы», Disney будет бомбардировать нас новыми воплощениями своих разнообразных франшиз, а окунуться в ностальгию по 1990-м помогут «Уэнсдэй» и новые «Телепузики».

    Сериал «Сказания о джедаях»: мудрая история от создателя «Войны клонов» 1
    0
    83023
    Сериал «Сказания о джедаях»: мудрая история от создателя «Войны клонов»

    Анимационная антология по «Звёздным войнам» — масштабная, эффектная и в то же время минималистичная.

    Начало вечности. Отрывок из романа «Звёздная жатва» Роберта Чарльза Уилсона
    0
    123347
    Начало вечности. Отрывок из романа «Звёздная жатва» Роберта Чарльза Уилсона

    В первой главе мы знакомимся с тем, как на появление космического корабля отреагировали земляне. Прошёл целый год, но с тех пор как будто ничего не изменилось.

    «Дом Дракона»: вернулась ли «Игра престолов»? Наш обзор
    0
    275537
    Сравниваем «Дом Дракона» с «Кольцами власти» в 57-м выпуске Фантастического подкаста

    Железный Трон давно пора отдать Саурону!

    «Уэнделл и Уайлд»: хэллоуинская сказка про злых… капиталистов! 2
    0
    135475
    «Уэнделл и Уайлд»: хэллоуинская сказка про злых… капиталистов!

    Новый мультфильм Генри Селика мы ждали тринадцать лет! Чего дождались?

    Видео: обзор настольной игры «Ведьмин круг»
    0
    372245
    Видео: обзор настольной игры «Ведьмин круг»

    Отличный подарок к Хэллоуину!

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить