Фанаты «Гарри Поттера» закидывают памятник Добби носками, чтобы почтить его память

Фанатов «Гарри Поттера» попросили не оставлять свои носки у памятника Добби на пляже в Уэльсе, где снималась сцена смерти домового эльфа для первой части «Даров смерти».

Носки — дань уважения Добби, которого освободил от рабства Гарри Поттер. В благодарность тот носил его носок до самой смерти.

Поклонники франшизы оставляли так много носков у мемориала Добби, что это стало экологической проблемой для пляжа.

Это привлекло внимание экологов из организации National Trust Wales, которые провели восьмимесячный обзор этой местности. В итоге они разрешили оставить «могилу», но призвали посетителей не оставлять вещи возле нее.