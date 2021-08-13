Хидэаки Анно еще может вернуться к «Евангелиону»

Режиссер «Евангелиона» Хидэаки Анно в одном из интервью рассказал, что не против вернуться к франшизе в будущем, чтобы изучить некоторые аспекты.
При этом никакого внезапного продолжения истории не намечается, постановщик хочет уделить внимание другому.
В истории есть перерыв длиной в 14 лет. Поэтому я хочу пролить свет на то, что произошло в этот период, в той или иной форме.
14-летний промежуток времени, о котором говорит Анно, относится к началу фильма Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo.
Напомним, четвертый «ребилд» вышел в Японии в марте, 12 августа состоялась премьера в Amazon Prime Video.
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