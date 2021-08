Хидэаки Анно еще может вернуться к «Евангелиону»

Режиссер «Евангелиона» Хидэаки Анно в одном из интервью рассказал, что не против вернуться к франшизе в будущем, чтобы изучить некоторые аспекты.

При этом никакого внезапного продолжения истории не намечается, постановщик хочет уделить внимание другому.

В истории есть перерыв длиной в 14 лет. Поэтому я хочу пролить свет на то, что произошло в этот период, в той или иной форме.

14-летний промежуток времени, о котором говорит Анно, относится к началу фильма Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo.

Напомним, четвертый «ребилд» вышел в Японии в марте, 12 августа состоялась премьера в Amazon Prime Video.