Картина, впервые представившая миру «Звёздные войны», продана с аукциона за рекордные миллионы

На прошлой неделе с аукциона была продана картина Тома Юнга, ставшая основой для постера первой части «Звёздных войн» — «Новой надежды». Именно эта работа впервые представила «Звёздные войны» публике, когда появилась в печати в мае 1977 года, ещё до выхода фильма. Оригинал постера годами хранил продюсер Гэри Курц, а после его смерти картину унаследовала его дочь. В итоге семья Курцев выставила картину на аукцион Heritage Auctions,

Коллекционер, пожелавший остаться неизвестным, отдал за картину 3 миллиона 850 тысяч долларов. Это больше, чем предыдущий рекорд для памятных вещей из «Звёздных войн», установленный в этом же году мечом Дарта Вейдера.

