Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Все экранизации Стругацких. Часть 1: классика
«Навсикая из Долины Ветров»: как родилась легенда Миядзаки
Настоящий меч Дарта Вейдера продали за астрономическую сумму

Кот-император
5 сентября 10:30
1130
1 минута на чтение
На аукционе Propstore в Лос-Анджелесе, где продают бутафорию со съёмок знаменитых фильмов, выставили световой меч Дарта Вейдера. Этот бутафорский меч (вернее, рукоять от него) использовался в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», в том числе в сценах поединков с Люком Скайуокером. Рукоять выглядит потёртой, но, как подчёркивают аукционеры, это лишь подтверждает её аутентичность.
Меч приобрёл анонимный коллекционер, который выложил за него рекордную сумму — 3 миллиона 654 тысячи долларов. В эту сумму входит 2 900 000 за сам меч и комиссия аукционному дому. Это рекорд в истории «Звёздных войн». Предыдущий рекорд принадлежал модельке истребителя-крестокрыла из «Новой надежды», проданной за 2,3 миллиона в 2022 году.

Вот это стоит более 3 миллионов

На том же аукционе были проданы хлыст Индианы Джонса из «Последнего крестового похода» (475 650 долларов), флейта, на которой играл капитан Пикар в «Звёздном пути» (403 тысячи), меч Энакина Скайуокера из приквелов (126 тысяч), нейтрализатор памяти из «Людей в чёрном», огнемёт из «Однажды в Голливуде», костюм Джейн Фонды из фильма «Барбарелла» и другие предметы со съёмок.

«Звёздные войны»: обречённые на провал

Алексей Ионов

25.05.2017

50086

Этот будет катастрофа, говорили они! Лукас не умеет снимать фантастику, говорили они! Давайте вспомним, как тяжело проходили съёмки «Новой надежды».

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
