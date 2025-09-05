Настоящий меч Дарта Вейдера продали за астрономическую сумму

На аукционе Propstore в Лос-Анджелесе, где продают бутафорию со съёмок знаменитых фильмов, выставили световой меч Дарта Вейдера. Этот бутафорский меч (вернее, рукоять от него) использовался в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», в том числе в сценах поединков с Люком Скайуокером. Рукоять выглядит потёртой, но, как подчёркивают аукционеры, это лишь подтверждает её аутентичность.
Меч приобрёл анонимный коллекционер, который выложил за него рекордную сумму — 3 миллиона 654 тысячи долларов. В эту сумму входит 2 900 000 за сам меч и комиссия аукционному дому. Это рекорд в истории «Звёздных войн». Предыдущий рекорд принадлежал модельке истребителя-крестокрыла из «Новой надежды», проданной за 2,3 миллиона в 2022 году.
Вот это стоит более 3 миллионов
На том же аукционе были проданы хлыст Индианы Джонса из «Последнего крестового похода» (475 650 долларов), флейта, на которой играл капитан Пикар в «Звёздном пути» (403 тысячи), меч Энакина Скайуокера из приквелов (126 тысяч), нейтрализатор памяти из «Людей в чёрном», огнемёт из «Однажды в Голливуде», костюм Джейн Фонды из фильма «Барбарелла» и другие предметы со съёмок.