Настоящий меч Дарта Вейдера продали за астрономическую сумму

На аукционе Propstore в Лос-Анджелесе, где продают бутафорию со съёмок знаменитых фильмов, выставили световой меч Дарта Вейдера. Этот бутафорский меч (вернее, рукоять от него) использовался в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», в том числе в сценах поединков с Люком Скайуокером. Рукоять выглядит потёртой, но, как подчёркивают аукционеры, это лишь подтверждает её аутентичность.