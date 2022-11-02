Netflix опубликовал трейлер норвежского фильма «Тролль», который по своей сути напоминает «Кинг Конга» и «Годзиллу».

По сюжету взрыв в горах пробуждает древнего (и немалого по размерам!) тролля, совсем не дружелюбно настроенного к человечеству. Поэтому власти вызывают бесстрашного палеонтолога, чтобы он придумал, как остановиться монстра, прежде чем он нанесет колоссальный ущерб.

Режиссером выступает Роар Утхауг, снявший «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли.

Премьера состоится 1 декабря 2022 года.