Почему сюжет мультсериала по «Светлячку» развернется до событий фильма

«Миссия "Серенити"». Нэйтан Филлион в одном из интервью рассказал , почему действие мультсериала по «Святлячку» развернется до событий фильма

Во-первых, при таком раскладе авторы смогут воссоединить всех персонажей. Во-вторых, снимать продолжение актеру попросту не интересно. В-третьих, картина была идеальным прощанием, и ему не хотелось бы его портить.

Напомним, сценарий для мультсериала уже готов, однако авторы пока ищут стриминговую платформу для его выпуска.

Оригинальный создатель «Светлячка» Джосс Уидон в проекте не участвует. Также к своим ролям вернутся все актеры из оригинала — кроме покойного Рона Гласса.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.