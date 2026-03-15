«Светлячок» возрождают как мультсериал! Актёры озвучат своих персонажей

Кот-император
15 марта 17:42
183
1 минута на чтение
Долгий разогрев в соцсетях, которым последнюю неделю занимались актёры сериала «Светлячок», оказался не на пустом месте: «Светлячок» действительно возрождают! Правда, как мультсериал. Все актёры, сыгравшие в основном составе изначального сериала (кроме покойного Рона Гласса), озвучат своих персонажей. Актёр Нейтан Филлион объявил об этом совместно с остальными актёрами в соцсетях. Его производстенная компания Collision33 займётся созданием сериала вместе с 20th Television Animation (так как правами на сериал владеет 20th Century Studios, бывшая Fox). Продюсерами будут Марк Гугенхайм («Стрела», «Легенды завтрашнего дня») и Тара Баттерс («Агент Картер») — они ещё и супруги, которые познакомились как фанаты «Светлячка». А вот создатель сериала Джосс Уидон в его возрождении не участвует.
Действие мультсериала развернётся в период между событиями старого сериала и фильма «Миссия Серетини» (так что пилот Уош в нём, видимо, тоже появится). Создатели уже предоставили концепт-арт с несколькими героями будущего сериала.

Видео с объявлением сериала, снятое актёрами

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

