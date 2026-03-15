«Светлячок» возрождают как мультсериал! Актёры озвучат своих персонажей

Долгий разогрев в соцсетях
, которым последнюю неделю занимались актёры сериала «Светлячок», оказался не на пустом месте: «Светлячок» действительно возрождают
! Правда, как мультсериал. Все актёры, сыгравшие в основном составе изначального сериала (кроме покойного Рона Гласса), озвучат своих персонажей.
Актёр Нейтан Филлион
объявил об этом совместно с остальными актёрами в соцсетях. Его производстенная компания Collision33 займётся созданием сериала вместе с 20th Television Animation (так как правами на сериал владеет 20th Century Studios, бывшая Fox). Продюсерами будут Марк Гугенхайм
(«Стрела», «Легенды завтрашнего дня») и Тара Баттерс
(«Агент Картер») — они ещё и супруги, которые познакомились как фанаты «Светлячка». А вот создатель сериала Джосс Уидон в его возрождении не участвует.