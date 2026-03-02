Команда «Светлячка» выкладывает загадочные видео: «Время пришло»

В последние дни актёр Нейтан Филлион, сыгравший капитана Мэла в сериале «Светлячок», запостил в соцсети несколько загадочных видео. В них он приходит к бывшим коллегам по сериалу и с заговорщицким видом говорит им «Время пришло» или «Сделаем это», а ему отвечают в духе «Ах ты сукин сын, я в деле!». Филлион так уже посетил Джину Торрес, Морену Баккарин и Шона Маэра.
Филлион в гостях у Морены Баккарин
Филлион у Шона Маэра
Для чего именно пришло время, актёры не раскрывают, но, судя по всему, всё же не для возрождения самого сериала (об этом скорее объявила бы студия), а для какого-то мероприятия, посвящённого ему. Ролики выкладывают на канале подкаста Once We Were Spacemen, который ведут Филлион и ещё один актёр «Светлячка» Алан Тьюдик. Многие в комментариях предположили, что актёры соберутся на ностальгический подкаст. Но в описании третьего ролика появилось опровержение:
Кое-кто из вас предположил, что это фестиваль, подкаст или кроссовер. Вы ошибаетесь.
Остаётся только ждать, пока капитан не соберёт всю команду. Ему осталось, судя по всему, посетить ещё четверых.