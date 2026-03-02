КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Команда «Светлячка» выкладывает загадочные видео: «Время пришло»

Кот-император
2 марта 09:48
171
1 минута на чтение
В последние дни актёр Нейтан Филлион, сыгравший капитана Мэла в сериале «Светлячок», запостил в соцсети несколько загадочных видео. В них он приходит к бывшим коллегам по сериалу и с заговорщицким видом говорит им «Время пришло» или «Сделаем это», а ему отвечают в духе «Ах ты сукин сын, я в деле!». Филлион так уже посетил Джину Торрес, Морену Баккарин и Шона Маэра.

Филлион в гостях у Морены Баккарин

Филлион у Шона Маэра

Для чего именно пришло время, актёры не раскрывают, но, судя по всему, всё же не для возрождения самого сериала (об этом скорее объявила бы студия), а для какого-то мероприятия, посвящённого ему. Ролики выкладывают на канале подкаста Once We Were Spacemen, который ведут Филлион и ещё один актёр «Светлячка» Алан Тьюдик. Многие в комментариях предположили, что актёры соберутся на ностальгический подкаст. Но в описании третьего ролика появилось опровержение:
Кое-кто из вас предположил, что это фестиваль, подкаст или кроссовер. Вы ошибаетесь.
Остаётся только ждать, пока капитан не соберёт всю команду. Ему осталось, судя по всему, посетить ещё четверых.

Читайте также

«Светлячок»: если возрождать, то как?

Алексей Ионов

29.03.2017

14941

Мультсериал? Перезапуск? Продолжение? Пять вариантов, как можно воскресить культовый сериал.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

