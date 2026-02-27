КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Сделка Warner Bros. и Netflix сорвалась

Дмитрий Кинский
27 февраля 12:18
69
1 минута на чтение
Ночью с 26 на 27 февраля Warner Bros. Discovery объявила, что новое предложение Paramount Skydance о слиянии выгоднее текущей сделки с Netflix.
Напомним, последняя готова приобрести WBD по цене 31 доллара за акцию, что в сумме составляет около 111 миллиардов долларов.
Warner Bros. дала четыре дня, чтобы Netflix предложил еще более выгодную сделку, однако стриминговый сервис сразу отказался.
Сделка перестала быть финансово привлекательной для нас. Это была приятная возможность за правильную сумму, а не необходимостью за любые деньги.
Paramount, как и обещала, выплатит 2,8 миллиарда долларов Netflix за разрыв соглашения с WBD.

