По НФ-комиксу Astronaut Down выйдет фильм

Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Дмитрий Кинский
26 февраля 17:24
Компания Esmail Corp Сэма Эсмейла («Мистер робот») и AfterShock Media запустили в работу научно-фантастический фильм Astronaut Down.
Сценаристом ленты выступит Ф. Скотт Фрэйзер, работавший над картиной «Три икса: Мировое господство».
В основу фильма ляжет комикс Джеймса Патрика и испанского художника Rubine — про астронавта, который отправляется в альтернативные реальности, чтобы спасти Землю от ужасного кризиса.
Автор оригинала выступит консультантом картины. Кто снимет ее, пока неизвестно.
Даты выхода нет.

