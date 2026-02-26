КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф
Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии

Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра
Все фильмы про Алису Селезнёву — от худшего к лучшему
Эбони и Айвори в отрывке из второго сезона Devil May Cry

Дмитрий Кинский
26 февраля 14:09
92
1 минута на чтение
Издание IGN поделилось минутным отрывком из второго сезона анимационного сериала Devil May Cry от Netflix.
В ролике главный герой получает в подарок те самые культовые парные пистолеты — Эбони и Айвори.
За производство отвечает Studio Mir («Ведьмак: Кошмар волка»), а продюсером выступает Ади Шанкар («Кастлвания»).
Премьера состоится 12 мая.

