Новинки

Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф

Классика

Лучшие исекаи в кино и сериалах Азии
«Лестница Иакова»: культовый религиозный хоррор и предтеча Silent Hill
Новости

«Необрезанная» версия «Гремлинов» найдена фанатами: целый час вырезанных сцен

Кот-император
27 февраля 09:40
229
1 минута на чтение
Как и многие картины, комедию ужасов «Гремлины» Джо Данте сокращали перед выходом в кинотеатры. Мастер по спецэффектам Крис Уолас вспоминал, что в фильм не вошли многие комические сцены, особенно из таверны Дорри. Куратор музея «Гремлинов» задался целью найти «полную» версию фильма, и ему это удалось. Сам Джо Данте помог найти видеокассеты с «необрезанной» версией «Гремлинов» и прислал музею по почте. Режиссёр подчеркнул, что это не «режиссёрская версия» — в кинотеатрах вышла именно та версия, какую он хотел. На одной кассете сохранился черновик фильма длиной 2 часа 35 минут (почти на час дольше итоговой картины). На второй — подборка вырезанных сцен ещё на 40 минут.
Сейчас сайт «Гремлинов» оцифровывает и постепенно выкладывает кадры из «необрезанной» версии с описаниями сцен. Эта работа пока только начата, и страница обновляется по мере её продвижения.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

