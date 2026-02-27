«Необрезанная» версия «Гремлинов» найдена фанатами: целый час вырезанных сцен

Как и многие картины, комедию ужасов «Гремлины» Джо Данте сокращали перед выходом в кинотеатры. Мастер по спецэффектам Крис Уолас вспоминал, что в фильм не вошли многие комические сцены, особенно из таверны Дорри. Куратор музея «Гремлинов» задался целью найти «полную» версию фильма, и ему это удалось. Сам Джо Данте помог найти видеокассеты с «необрезанной» версией «Гремлинов» и прислал музею по почте. Режиссёр подчеркнул, что это не «режиссёрская версия» — в кинотеатрах вышла именно та версия, какую он хотел. На одной кассете сохранился черновик фильма длиной 2 часа 35 минут (почти на час дольше итоговой картины). На второй — подборка вырезанных сцен ещё на 40 минут.