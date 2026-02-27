Анонсировано десятое поколение покемонов — Pokemon Winds & Waves





Новая часть отправит игроков исследовать масштабный архипелаг, состоящий из множества островов, объединенных в единый открытый мир. Разработчики готовят разнообразные биомы — от привычных наземных территорий до подводных глубин. Вместе с этим дебютируют и новые карманные существа.





В роли стартовых компаньонов десятого поколения выступят три создания: пернатый монстр травяного типа Браут, пёс огненной стихии Помбон и водная ящерица Геккуа.



Релиз Pokemon Winds & Waves состоится в 2027 году и только на Switch 2.



Nintendo анонсировала десятое поколение покемонов под названием Pokémon Winds and Waves.