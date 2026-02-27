КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт
«Охота на Голлума: всё что известно. Сюжет, съёмки, дата выхода и что рассказал Гэндальф

Как снимали «Терминатор 2: Судный день»
Докуфикшен: научно-популярные фильмы, снятые как реальные
Анонсировано десятое поколение покемонов — Pokemon Winds & Waves

Андрей Квасков
27 февраля 18:58
Nintendo анонсировала десятое поколение покемонов под названием Pokémon Winds and Waves.

Новая часть отправит игроков исследовать масштабный архипелаг, состоящий из множества островов, объединенных в единый открытый мир. Разработчики готовят разнообразные биомы — от привычных наземных территорий до подводных глубин. Вместе с этим дебютируют и новые карманные существа.

В роли стартовых компаньонов десятого поколения выступят три создания: пернатый монстр травяного типа Браут, пёс огненной стихии Помбон и водная ящерица Геккуа.
Релиз Pokemon Winds & Waves состоится в 2027 году и только на Switch 2.
