СМИ: Фэй из God of War может стать главной героиней новой игры





Геймплей новой части будет отличаться от последних игр и будет больше ориентирован на экшен. Режиссёр оригинальной God of War 2018 Кори Барлог возглавляет разработку уже несколько лет.









Анонс проекта ожидается этим летом, а релиз намечен на первую половину 2027 году. Другой инсайдер Shpeshal_Nick сообщил, что игра вряд ли будет называться God of War и получит боевую систему в духе классических слэшеров.

Инсайдер NateTheHate2 поделился подробностями новой игры Sony Santa Monica. Если верить его словам, студия занята спин-оффом God of War про Фэй — жену Кратоса и мать Атрея, которая погибла еще до начала событий ребута 2018 года.