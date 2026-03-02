КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт

Роланд Эммерих: режиссёр-катастрофа
Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе
СМИ: Фэй из God of War может стать главной героиней новой игры

Андрей Квасков
2 марта 12:48
82
1 минута на чтение
Инсайдер NateTheHate2 поделился подробностями новой игры Sony Santa Monica. Если верить его словам, студия занята спин-оффом God of War про Фэй — жену Кратоса и мать Атрея, которая погибла еще до начала событий ребута 2018 года.

Геймплей новой части будет отличаться от последних игр и будет больше ориентирован на экшен. Режиссёр оригинальной God of War 2018 Кори Барлог возглавляет разработку уже несколько лет.

Другой инсайдер Shpeshal_Nick сообщил, что игра вряд ли будет называться God of War и получит боевую систему в духе классических слэшеров.

Анонс проекта ожидается этим летом, а релиз намечен на первую половину 2027 году.

Андрей Квасков
