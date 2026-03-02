КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт

«Полтергейст»: проклятая кинотрилогия
Лучшие фильмы 2023 года: фантастика, фэнтези и немного безумия
Разгромные отзывы не помеха: «Крик 7» показал лучший старт во франшизе

Дмитрий Кинский
2 марта 13:04
84
1 минута на чтение
«Крик 7» в первые выходные заработал 97,2 миллиона долларов во всем мире. Из них 64 миллиона пришлись на домашний прокат.
Это лучший старт во франшизе. Для сравнения, шестая часть в дебютный уикэнд собрала 67 миллионов долларов.
Что интересно, фильм очень прохладно встретили критики, которые назвали его одним из худших в серии.
Напомним, хоррор оказался самым дорогим во франшизе, его бюджет составил 45 миллионов долларов — без учета затрат на маркетинг.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

