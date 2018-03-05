«Оскар-2018»: Дель Торо — гений! И Нолан тоже

«Оскар-2018»: Дель Торо — гений! И Нолан тоже

В Лос-Анджелесе прошла уже 90-я церемония вручения «Оскара», главной кинопремии мира.

Обычно академики игнорируют фантастические фильмы, но в этом году они были среди фаворитов. «Форма воды» Гильермо Дель Торо забрала 4 статуэтки, включая и главные номинации — «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

Три номинации отошли Кристоферу Нолану за его военную драму (или даже фильм-катастрофу) «Дюнкерк». Две статуэтки взял «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва.

Полный список номинантов

Лучший фильм — «Форма воды»

«Дюнкерк»

«Зови меня своим именем»

«Леди Бёрд»

«Призрачная нить»

«Прочь!»

«Секретное досье»

«Темные времена»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Смотрите также 10 фантастических фильмов, покоривших «Оскар» Жюри «Оскара» не любит фантастику. Но отдельные шедевры заставили даже академиков изменить мнение о «нецензурном слове на букву F».

Лучший режиссер — Гильермо дель Торо, «Форма воды»

Кристофер Нолан, «Дюнкерк»

Джордан Пил, «Прочь»

Грета Гервиг, «Леди Берд»

Пол Томас Андерсон, «Призрачная нить»

Лучший оригинальный сценарий — «Прочь»

«Леди Берд»

«Любовь — болезнь»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»

Лучший адаптированный сценарий — «Зови меня своим именем»

Лучшая мужская роль — Гэри Олдмен, «Темные времена»

Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»

Дениел Дэй-Льюис, «Призрачная нить»

Дениел Калуя, «Прочь»

Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.»

Лучшая женская роль — Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Сирша Ронан, «Леди Берд»

Марго Робби, «Тоня против всех»

Мерил Стрип, «Секретное досье»

Салли Хокинс, «Форма воды»

Лучшая мужская роль второго плана — Сэм Роквелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»

Виллем Дефо, «Проект «Флорида»

Вуди Харрельсон, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Ричард Дженкинс, «Форма воды»

Лучшая женская роль второго плана — Эллисон Дженни, «Тоня против всех»

Лори Меткаф, «Леди Берд»

Мэри Джей Блайдж, Ферма «Мадбаунд»

Лесли Мэнвилл, «Призрачная нить»

Октавия Спенсер, «Форма воды»

Лучшая работа оператора — Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049»

Лучший мультфильм — «Тайна Коко»

«Босс-молокосос»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

«Добытчица»

«Фердинанд»

Лучший монтаж — «Дюнкерк»

«Малыш на драйве»

«Тоня против всех»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Форма воды»

Лучший монтаж звука — «Дюнкерк»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Малыш на драйве»

«Форма воды»

Лучшее сведение звука — «Дюнкерк»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Малыш на драйве»

«Форма воды»

Лучшие спецэффекты — «Бегущий по лезвию 2049»

Лучший саундтрек — Александр Депла, «Форма воды»

Ханс Циммер, «Дюнкерк»

Джон Уильямс, «Звёздные войны: Последние джедаи»

Джонни Гринвуд, «Призрачная нить»

Картер Бёрвелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая песня — «Remember Me» («Тайна Коко»)

«This Is Me» («Величайший шоумен»)

«Stand Up for Something» («Маршалл»)

«Mystery of Love» (Позови меня своим именем»)

«Mighty River» («Ферма «Мадбаунд»)

Лучшая работа художника-постановщика — «Форма воды»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Дюнкерк»

«Красавица и чудовище»

«Тёмные времена»

Лучший грим и прически — «Тёмные времена»

«Виктория и Абдул»

«Чудо»

Лучшие костюмы — «Призрачная нить»

«Виктория и Абдул»

«Красавица и чудовище»

«Темные времена»

«Форма воды»

Лучший короткометражный мультфильм — «Dear Basketball»

«Garden Party»

«Lou»

«Negative Space»

«Revolting Rhymes»

Лучший короткометражный фильм — «The Silent Child»

«DeKalb Elementary»

«The Eleven O’Clock»

«My Nephew Emmett»

«Watu Wote/All of Us»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Heaven is a Traffic Jam on the 405»

«Edith+Eddie»

«Heroin(e)»

«Knife Skills»

«Traffic Stop»

Лучший документальный фильм — «Icarus»

«Abacus: Small Enough to Jail»

«Faces Places»

«Last Men in Aleppo»

«Strong Island»

Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина» (Чили)

«Квадрат» (Швеция)

«Нелюбовь» (Россия)

«Оскорбление» (Ливан)

«Тело и душа» (Венгрия)