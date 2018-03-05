В Лос-Анджелесе прошла уже 90-я церемония вручения «Оскара», главной кинопремии мира.

Обычно академики игнорируют фантастические фильмы, но в этом году они были среди фаворитов. «Форма воды» Гильермо Дель Торо забрала 4 статуэтки, включая и главные номинации — «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

Три номинации отошли Кристоферу Нолану за его военную драму (или даже фильм-катастрофу) «Дюнкерк». Две статуэтки взял «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва.

Полный список номинантов

Лучший фильм — «Форма воды»

  • «Дюнкерк»
  • «Зови меня своим именем»
  • «Леди Бёрд»
  • «Призрачная нить»
  • «Прочь!»
  • «Секретное досье»
  • «Темные времена»
  • «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

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 29.02.2016

Жюри «Оскара» не любит фантастику. Но отдельные шедевры заставили даже академиков изменить мнение о «нецензурном слове на букву F».

Лучший режиссер — Гильермо дель Торо, «Форма воды»

  • Кристофер Нолан, «Дюнкерк»
  • Джордан Пил, «Прочь»
  • Грета Гервиг, «Леди Берд»
  • Пол Томас Андерсон, «Призрачная нить»
Форма воды 3

Лучший оригинальный сценарий — «Прочь»

  • «Леди Берд»
  • «Любовь — болезнь»
  • «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • «Форма воды»

Лучший адаптированный сценарий — «Зови меня своим именем»

  • «Большая игра»
  • «Горе-творец»
  • «Логан»
  • «Ферма «Мадбаунд»

Лучшая мужская роль — Гэри Олдмен, «Темные времена»

  • Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»
  • Дениел Дэй-Льюис, «Призрачная нить»
  • Дениел Калуя, «Прочь»
  • Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.»

Лучшая женская роль — Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

  • Сирша Ронан, «Леди Берд»
  • Марго Робби, «Тоня против всех»
  • Мерил Стрип, «Секретное досье»
  • Салли Хокинс, «Форма воды»

Лучшая мужская роль второго плана — Сэм Роквелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

  • Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»
  • Виллем Дефо, «Проект «Флорида»
  • Вуди Харрельсон, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • Ричард Дженкинс, «Форма воды»

Лучшая женская роль второго плана — Эллисон Дженни, «Тоня против всех»

  • Лори Меткаф, «Леди Берд»
  • Мэри Джей Блайдж, Ферма «Мадбаунд»
  • Лесли Мэнвилл, «Призрачная нить»
  • Октавия Спенсер, «Форма воды»
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Лучшая работа оператора — Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049»

  • «Дюнкерк»
  • «Темные времена»
  • «Ферма «Мадбаунд»
  • «Форма воды»

Лучший мультфильм — «Тайна Коко»

  • «Босс-молокосос»
  • «Ван Гог. С любовью, Винсент»
  • «Добытчица»
  • «Фердинанд»
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Лучший монтаж — «Дюнкерк»

  • «Малыш на драйве»
  • «Тоня против всех»
  • «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
  • «Форма воды»

Лучший монтаж звука — «Дюнкерк»

Лучшее сведение звука — «Дюнкерк»

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Лучшие спецэффекты — «Бегущий по лезвию 2049»

Лучший саундтрек — Александр Депла, «Форма воды»

  • Ханс Циммер, «Дюнкерк»
  • Джон Уильямс, «Звёздные войны: Последние джедаи»
  • Джонни Гринвуд, «Призрачная нить»
  • Картер Бёрвелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
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Лучшая песня — «Remember Me» («Тайна Коко»)

  • «This Is Me» («Величайший шоумен»)
  • «Stand Up for Something» («Маршалл»)
  • «Mystery of Love» (Позови меня своим именем»)
  • «Mighty River» («Ферма «Мадбаунд»)

Лучшая работа художника-постановщика — «Форма воды»

  • «Бегущий по лезвию 2049»
  • «Дюнкерк»
  • «Красавица и чудовище»
  • «Тёмные времена»

Лучший грим и прически — «Тёмные времена»

  • «Виктория и Абдул»
  • «Чудо»

Лучшие костюмы — «Призрачная нить»

Лучший короткометражный мультфильм — «Dear Basketball»

  • «Garden Party»
  • «Lou»
  • «Negative Space»
  • «Revolting Rhymes»

Лучший короткометражный фильм — «The Silent Child»

  • «DeKalb Elementary»
  • «The Eleven O’Clock»
  • «My Nephew Emmett»
  • «Watu Wote/All of Us»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Heaven is a Traffic Jam on the 405»

  • «Edith+Eddie»
  • «Heroin(e)»
  • «Knife Skills»
  • «Traffic Stop»

Лучший документальный фильм — «Icarus»

  • «Abacus: Small Enough to Jail»
  • «Faces Places»
  • «Last Men in Aleppo»
  • «Strong Island»

Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина» (Чили)

  • «Квадрат» (Швеция)
  • «Нелюбовь» (Россия)
  • «Оскорбление» (Ливан)
  • «Тело и душа» (Венгрия)

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Кот-редактор
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