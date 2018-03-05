В Лос-Анджелесе прошла уже 90-я церемония вручения «Оскара», главной кинопремии мира.
Обычно академики игнорируют фантастические фильмы, но в этом году они были среди фаворитов. «Форма воды» Гильермо Дель Торо забрала 4 статуэтки, включая и главные номинации — «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».
Три номинации отошли Кристоферу Нолану за его военную драму (или даже фильм-катастрофу) «Дюнкерк». Две статуэтки взял «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва.
Полный список номинантов
Лучший фильм — «Форма воды»
- «Дюнкерк»
- «Зови меня своим именем»
- «Леди Бёрд»
- «Призрачная нить»
- «Прочь!»
- «Секретное досье»
- «Темные времена»
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
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Жюри «Оскара» не любит фантастику. Но отдельные шедевры заставили даже академиков изменить мнение о «нецензурном слове на букву F».
Лучший режиссер — Гильермо дель Торо, «Форма воды»
- Кристофер Нолан, «Дюнкерк»
- Джордан Пил, «Прочь»
- Грета Гервиг, «Леди Берд»
- Пол Томас Андерсон, «Призрачная нить»
Лучший оригинальный сценарий — «Прочь»
- «Леди Берд»
- «Любовь — болезнь»
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- «Форма воды»
Лучший адаптированный сценарий — «Зови меня своим именем»
- «Большая игра»
- «Горе-творец»
- «Логан»
- «Ферма «Мадбаунд»
Лучшая мужская роль — Гэри Олдмен, «Темные времена»
- Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем»
- Дениел Дэй-Льюис, «Призрачная нить»
- Дениел Калуя, «Прочь»
- Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.»
Лучшая женская роль — Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Сирша Ронан, «Леди Берд»
- Марго Робби, «Тоня против всех»
- Мерил Стрип, «Секретное досье»
- Салли Хокинс, «Форма воды»
Лучшая мужская роль второго плана — Сэм Роквелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»
- Виллем Дефо, «Проект «Флорида»
- Вуди Харрельсон, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- Ричард Дженкинс, «Форма воды»
Лучшая женская роль второго плана — Эллисон Дженни, «Тоня против всех»
- Лори Меткаф, «Леди Берд»
- Мэри Джей Блайдж, Ферма «Мадбаунд»
- Лесли Мэнвилл, «Призрачная нить»
- Октавия Спенсер, «Форма воды»
Лучшая работа оператора — Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Темные времена»
- «Ферма «Мадбаунд»
- «Форма воды»
Лучший мультфильм — «Тайна Коко»
- «Босс-молокосос»
- «Ван Гог. С любовью, Винсент»
- «Добытчица»
- «Фердинанд»
Лучший монтаж — «Дюнкерк»
- «Малыш на драйве»
- «Тоня против всех»
- «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
- «Форма воды»
Лучший монтаж звука — «Дюнкерк»
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Звездные войны: Последние джедаи»
- «Малыш на драйве»
- «Форма воды»
Лучшее сведение звука — «Дюнкерк»
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Звездные войны: Последние джедаи»
- «Малыш на драйве»
- «Форма воды»
Лучшие спецэффекты — «Бегущий по лезвию 2049»
- «Звездные войны: Последние джедаи»
- «Конг: Остров черепа»
- «Планета обезьян: Война»
- «Стражи Галактики. Часть 2»
Лучший саундтрек — Александр Депла, «Форма воды»
- Ханс Циммер, «Дюнкерк»
- Джон Уильямс, «Звёздные войны: Последние джедаи»
- Джонни Гринвуд, «Призрачная нить»
- Картер Бёрвелл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучшая песня — «Remember Me» («Тайна Коко»)
- «This Is Me» («Величайший шоумен»)
- «Stand Up for Something» («Маршалл»)
- «Mystery of Love» (Позови меня своим именем»)
- «Mighty River» («Ферма «Мадбаунд»)
Лучшая работа художника-постановщика — «Форма воды»
- «Бегущий по лезвию 2049»
- «Дюнкерк»
- «Красавица и чудовище»
- «Тёмные времена»
Лучший грим и прически — «Тёмные времена»
- «Виктория и Абдул»
- «Чудо»
Лучшие костюмы — «Призрачная нить»
- «Виктория и Абдул»
- «Красавица и чудовище»
- «Темные времена»
- «Форма воды»
Лучший короткометражный мультфильм — «Dear Basketball»
- «Garden Party»
- «Lou»
- «Negative Space»
- «Revolting Rhymes»
Лучший короткометражный фильм — «The Silent Child»
- «DeKalb Elementary»
- «The Eleven O’Clock»
- «My Nephew Emmett»
- «Watu Wote/All of Us»
Лучший короткометражный документальный фильм — «Heaven is a Traffic Jam on the 405»
- «Edith+Eddie»
- «Heroin(e)»
- «Knife Skills»
- «Traffic Stop»
Лучший документальный фильм — «Icarus»
- «Abacus: Small Enough to Jail»
- «Faces Places»
- «Last Men in Aleppo»
- «Strong Island»
Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина» (Чили)
- «Квадрат» (Швеция)
- «Нелюбовь» (Россия)
- «Оскорбление» (Ливан)
- «Тело и душа» (Венгрия)
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