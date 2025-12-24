Писателей обманывают ИИ-мошенники, выдающие себя за известных фантастов

Сайты Bookseller Writer Beware раскрыли мошенническую схему. В последние месяцы на англоязычных писателей обрушилась лавина мошеннических электронных писем. В них мошенники выдают себя за известных писателей или представителей издательств и предлагают авторам продвижение, участие в книжных клубах и тому подобное. За всё это с них в конце концов просят денег.

Жулики часто выдавали себя за известных фантастов: Маргарет Этвуд («Рассказ служанки»), Сьюзен Коллинз («Голодные игры»). Они даже создали поддельную страницу в X от имени Лоис Макмастер Буджолд. Фейковые «знаменитости» предлагают менее известным авторам воспользоваться услугами «их» агентов, которые тоже оказываются поддельными.

Судя по всему, мошенники используют ИИ, чтобы собирать адреса писателей и писать мошеннические письма. Доходило до смешного: одно издательство получило письмо, адресованное писательнице XIX века Джейн Остин, где ей предлагали услуги по продвижению классического романа «Гордость и предубеждение».

Письмо самозваной «Сьюзен Коллинз»

