Лучшие фильмы 2025 года: фантастика, ужасы и атмосфера эпохи
Как создавалась «Бразилия» Терри Гиллиама: от названия до битвы за концовку
Фильм «Бегущий человек»: сравнение с книгой и предыдущей экранизацией
«Аватар: Пламя и пепел»: объясняем, что не так с этим прекрасным фильмом

Фильмы про космос: фантастика, одобренная учёными и космонавтами
«Робокоп»: как родился и умер робот-полицеский
Писателей обманывают ИИ-мошенники, выдающие себя за известных фантастов

Кот-император
24 декабря 10:50
514
1 минута на чтение
Сайты Bookseller и Writer Beware раскрыли мошенническую схему. В последние месяцы на англоязычных писателей обрушилась лавина мошеннических электронных писем. В них мошенники выдают себя за известных писателей или представителей издательств и предлагают авторам продвижение, участие в книжных клубах и тому подобное. За всё это с них в конце концов просят денег.
Жулики часто выдавали себя за известных фантастов: Маргарет Этвуд («Рассказ служанки»), Сьюзен Коллинз («Голодные игры»). Они даже создали поддельную страницу в X от имени Лоис Макмастер Буджолд. Фейковые «знаменитости» предлагают менее известным авторам воспользоваться услугами «их» агентов, которые тоже оказываются поддельными.
Судя по всему, мошенники используют ИИ, чтобы собирать адреса писателей и писать мошеннические письма. Доходило до смешного: одно издательство получило письмо, адресованное писательнице XIX века Джейн Остин, где ей предлагали услуги по продвижению классического романа «Гордость и предубеждение».

Письмо самозваной «Сьюзен Коллинз»

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

