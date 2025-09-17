КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Классика

«Хищник»: история культового боевика. Как Ван Дамм не стал пришельцем
Докуфикшн: научно-популярные фильмы, снятые как реальные
Новости

По The Darkness выйдет новый комикс

Дмитрий Кинский
17 сентября 18:30
145
1 минута на чтение
Image Comics и Top Cow анонсировали перезапуск независимого комикса The Darkness, который лег в основу игр от Starbreeze и Digital Extremes.
Это будет не продолжение серии, а новый взгляд на историю мафиози Джека Эстакадо, который получил силы Тьмы.
За проект отвечает создатель The Darkness Марк Сильвестри. Художником дебютного выпуска выступил Эд Бенеш («Лига справедливости Америки»).
Комикс поступит в продажу 10 декабря.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Oathsworn и «Черная книга» — все победители настольной премии Geek Media Awards

Новости

«Теперь мы умрем!» — трейлер комедийного экшена «Анаконда» с Полом Раддом и Джеком Блэком

Новости

Когда выйдет второй сезон «Кибердеревни»: дата и фрагмент с побегом
Осторожно, спойлеры от создателей!

Новости

START выпустил первый в России ИИ-сериал «Феофан»
Все кадры сгенерированы ИИ.

Новости

Слух: в ремейке Assassin’s Creed 4: Black Flag не будет линии в современности
Гемплей станет ближе к последним частям.

Новости

Как сериал «Основание» получил право использовать «Роботов» Азимова
Иногда важно просто оказаться в нужной комнате.

Новости

Учёные: аниме Миядзаки и «Зельда» помогают бороться со стрессом
Смотрите аниме, играйте в игры и не депрессуйте!

Новости

«Давно не виделись» — новый трейлер мультсериала Splinter Cell: Deathwatch

Новости

Новый трейлер и дата релиза комедийной супергеройской игры Dispatch

Новости

Желающих сняться в фильмах Marvel стало меньше
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты