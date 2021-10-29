Netflix опубликовал полноценный трейлер второго сезона «Ведьмака» (в оригинале The Witcher).

По сюжету Геральт считает, что Йеннифэр погибла в битве при Соддене, поэтому он забирает Цири в Каэр Морхен, чтобы тренировать ее.

Лорен Шмидт Хиссрич снова выступает шоураннером. А главные роли исполнили Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан.

Премьера состоится 17 декабря — все эпизоды выйдут сразу.

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