Раздача: в EGS можно бесплатно забрать Hitman и Shadowrun Collection

В Epic Games Store началась очередная раздача, на этот раз пользователи могут бесплатно получить первый сезон Hitman и Shadowrun Collection.

Hitman — стелс-экшен от IO Interactive 2016 года выхода, в котором нужно избавляться от высокопоставленных целей по всему миру, а также выполнять задания и контракты.

Shadowrun Collection — сборник из трех частей Shadowrun, тактической ролевой игры, совмещающей в себе киберпанк и фэнтези.

Акция продлится до 3 сентября. После в магазине снова можно будет забрать пошаговую стратегию Into the Breach.