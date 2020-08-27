Раздача: в EGS можно бесплатно забрать Hitman и Shadowrun Collection

В Epic Games Store началась очередная раздача, на этот раз пользователи могут бесплатно получить первый сезон Hitman и Shadowrun Collection.
Hitman — стелс-экшен от IO Interactive 2016 года выхода, в котором нужно избавляться от высокопоставленных целей по всему миру, а также выполнять задания и контракты.
Shadowrun Collection — сборник из трех частей Shadowrun, тактической ролевой игры, совмещающей в себе киберпанк и фэнтези.
Акция продлится до 3 сентября. После в магазине снова можно будет забрать пошаговую стратегию Into the Breach.
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Редактор
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