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    Новости

    Раздача: в EGS можно бесплатно забрать Hitman и Shadowrun Collection

    27 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    27.08.2020
    1572
    0 минут на чтение
    Раздача: в EGS можно бесплатно забрать Hitman и Shadowrun Collection

    В Epic Games Store началась очередная раздача, на этот раз пользователи могут бесплатно получить первый сезон Hitman и Shadowrun Collection.

    Hitman — стелс-экшен от IO Interactive 2016 года выхода, в котором нужно избавляться от высокопоставленных целей по всему миру, а также выполнять задания и контракты.

    Shadowrun Collection — сборник из трех частей Shadowrun, тактической ролевой игры, совмещающей в себе киберпанк и фэнтези.

    Акция продлится до 3 сентября. После в магазине снова можно будет забрать пошаговую стратегию Into the Breach.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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