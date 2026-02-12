КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Ремейк Diablo II получил DLC с новым классом!

Дмитрий Кинский
12 февраля 12:55
135
1 минута на чтение
Blizzard неожиданно выпустила для ремейка Diablo II: Resurrected большое дополнение Reign of the Warlock.
Так, в классическую игру добавили новый класс — чернокнижника. Кроме того, в aRPG завезли уникальные предметы, комплекты, рунные слова и улучшенные зоны ужаса с испытаниями, которых не было в оригинале.
Владельцы Diablo II: Resurrected могут купить DLC за 25 долларов. Также в Steam стало доступно полное издание за 40 долларов.
Что интересно, чернокнижник заглянет не только в ремейк Diablo II, но и в дополнение Lord of Hatred для Diablo IV и мобильную Diablo: Immortal.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

