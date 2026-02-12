Ремейк Diablo II получил DLC с новым классом!

Blizzard неожиданно выпустила для ремейка Diablo II: Resurrected большое дополнение Reign of the Warlock.
Так, в классическую игру добавили новый класс — чернокнижника. Кроме того, в aRPG завезли уникальные предметы, комплекты, рунные слова и улучшенные зоны ужаса с испытаниями, которых не было в оригинале.
Владельцы Diablo II: Resurrected могут купить DLC за 25 долларов. Также в Steam стало доступно полное издание за 40 долларов.
Что интересно, чернокнижник заглянет не только в ремейк Diablo II, но и в дополнение Lord of Hatred для Diablo IV и мобильную Diablo: Immortal.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.