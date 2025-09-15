Роберт Паттинсон получил сценарий нового «Бэтмена» в кейсе с кодовым замком

Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз рассказал, что Роберт Паттинсон уже ознакомился со сценарием второй части.
При этом сюжет грядущей картины находится под строгим секретом.
Мэтт Ривз
Я очень горжусь сценарием, который мы написали с Маттсоном <Томлином>. И мы уже поделились им с Робертом. Мы положили сценарий в специальный кейс с кодовым замком. <Паттинсон> тогда был в Нью-Йорке, и все было под строгим секретом.
Тем не менее авторы разрешили актеру оставить сценарий у себя в кейсе, потому что полностью доверяют ему.
Съемки фильма начнутся весной — в конце апреля или начале мая. Премьера состоится 1 октября 2027 года.
