Новинки

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

«Пятый элемент»: от безумной идеи к безумному фильму
«Интерстеллар» с точки зрения науки
Роберт Паттинсон получил сценарий нового «Бэтмена» в кейсе с кодовым замком

Дмитрий Кинский
15 сентября 14:23
664
1 минута на чтение
Режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз рассказал, что Роберт Паттинсон уже ознакомился со сценарием второй части.
При этом сюжет грядущей картины находится под строгим секретом.
Мэтт Ривз
Я очень горжусь сценарием, который мы написали с Маттсоном <Томлином>. И мы уже поделились им с Робертом. Мы положили сценарий в специальный кейс с кодовым замком. <Паттинсон> тогда был в Нью-Йорке, и все было под строгим секретом.
Тем не менее авторы разрешили актеру оставить сценарий у себя в кейсе, потому что полностью доверяют ему.
Съемки фильма начнутся весной — в конце апреля или начале мая. Премьера состоится 1 октября 2027 года.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

