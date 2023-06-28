Российский ответ «Чудотворцам»? Начались съемки сериала «Министерство Всего Хорошего»

Стартовали съемки нового комедийного сериала «Министерство Всего Хорошего» для онлайн-кинотеатра Okko, который по описанию напоминает «Чудотворцев».

По сюжету на все запросы людей по Вселенной отвечают два министерства: Всего Хорошего и Всего Плохого. Но одна простая просьба нарушает обычную работу ведомств, из-за чего могут закрыть весь проект «Человечество».

Это будет первый сериал, референсы художественных решений для которого генерировали с помощью ИИ.

Режиссером выступает Александр Фомин, который работал над «Молодым человеком». Сценарий написал Александр Цыпкин.

Главные роли исполнят Анастасия Ивлеева, Лиза Ищенко, Николай Фоменко, Владислав Прохоров, Гоша Куценко и не только.