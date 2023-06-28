Российский ответ «Чудотворцам»? Начались съемки сериала «Министерство Всего Хорошего»

Стартовали съемки нового комедийного сериала «Министерство Всего Хорошего» для онлайн-кинотеатра Okko, который по описанию напоминает «Чудотворцев».
По сюжету на все запросы людей по Вселенной отвечают два министерства: Всего Хорошего и Всего Плохого. Но одна простая просьба нарушает обычную работу ведомств, из-за чего могут закрыть весь проект «Человечество».
Это будет первый сериал, референсы художественных решений для которого генерировали с помощью ИИ.
Режиссером выступает Александр Фомин, который работал над «Молодым человеком». Сценарий написал Александр Цыпкин.
Главные роли исполнят Анастасия Ивлеева, Лиза Ищенко, Николай Фоменко, Владислав Прохоров, Гоша Куценко и не только.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.