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    Новости

    Слух: Энди Серкис сыграет в «Звездных войнах: Андор»

    26 октября 2021
    26.10.2021
    456
    0 минут на чтение
    Слух: Энди Серкис сыграет в «Звездных войнах: Андор»

    Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что в сериале по «Звездным войнам» о Кассиане Андоре снялся Энди Серкис.

    Ранее актер исполнил роль Верховного лидера Сноука в «Пробуждении силы» и «Последних джедаях».

    Кого именно сыграл Энди на этот раз, пока непонятно. Возможно, ему досталась роль оригинальной версии Сноука, на основе ДНК которой Палпатин создавал его клонов.

    Также не исключено, что Серкис сыграет совершенно другого персонажа — не обязательно даже CGI.

    «Звездные войны: Андор» с Диего Луной в главной роли выйдет в 2022 году. Увы, точной даты премьеры пока нет.

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     Кот-император |  27.07.2020

    Похоже, создатели снова обратятся к компьютерной модели.

    СМИ: d

    СМИ: в сериале-приквеле «Изгоя-один» появится Оби-Ван Кеноби

     Дмитрий Кинский |  04.03.2021

    Насколько велика его роль, неизвестно.

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    Редактор
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