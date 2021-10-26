Слух: Энди Серкис сыграет в «Звездных войнах: Андор»

Портал Making Star Wars со ссылкой на свои источники рассказал, что в сериале по «Звездным войнам» о Кассиане Андоре снялся Энди Серкис.

Ранее актер исполнил роль Верховного лидера Сноука в «Пробуждении силы» и «Последних джедаях».

Кого именно сыграл Энди на этот раз, пока непонятно. Возможно, ему досталась роль оригинальной версии Сноука, на основе ДНК которой Палпатин создавал его клонов.

Также не исключено, что Серкис сыграет совершенно другого персонажа — не обязательно даже CGI.

«Звездные войны: Андор» с Диего Луной в главной роли выйдет в 2022 году. Увы, точной даты премьеры пока нет.