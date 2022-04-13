СМИ: Warner Bros. сомневается в будущем франшизы «Фантастические твари»

Издание Variety опубликовало большой материал о проблемах с франшизой «Фантастические твари» у Warner Bros. Судя по информации издания, компания пока даже не начала работать над сценарием четвёртой части — сейчас продюсеры пытаются оценить сборы и привлекательность картины у аудитории.

У «Секретов Дамблдора» сразу несколько серьёзных проблем.

Во-первых, после «Преступлений Грин-де-Вальда» создатели решили уменьшить производственный бюджет, потратив на фильм 100-150 миллионов. Но из-за пандемии коронавируса и замены Джонни Деппа бюджет всё равно раздулся до 200 миллионов. И это без учёта маркетинга.

Во-вторых, из скандалов не вылезают Джоан Роулинг (из-за трансфобных высказываний), Джонни Депп (из-за продолжительного суда с Эмбер Хёрд), Эзра Миллер (из-за недопустимого пьяного поведения). Судя по информации издания, на презентациях «Секретов Дамблдора» продюсеры ограничили общение актёров с прессой. А сама Роулинг появилась лишь на премьерном показе в Лондоне — но с актёрами совместно не фотографировалась.

В-третьих, фильм подвергли цензуре в некоторых странах — например, в Китае. Из картины убрали несколько реплик, в которых прямо упоминалась любовь Дамблдора к Грин-де-Вальду.

Аналитики считают, что франшизу после фильма придётся как-то реанимировать, ведь тень «Фантастических тварей» ляжет и на весь бренд Wizarding World. А это коснётся, например, парков аттракционов.

Джефф Бок, аналитик Exhibitor Relations, сравнивает франшизу со «Звёздными войнами». Он уверен, что привлечь зрителей в кинотеатры помогут знакомые персонажи вроде Гарри Поттера.

Variety же вспоминает, что в январе 2021-го WB заявляли о начале работы над сериалом по вселенной. Но с тех пор новостей о нём не было.

Фильм выйдет в США 15 апреля.