«Спящая красавица» получит хоррор-фильм

Кинокомпания ChampDog Films запустила в производство хоррор по мотивам «Спящей красавицы» под названием «Резня спящей красавицы».
Режиссером и продюсером выступит Луиза Уоррен, известная по «Зубной фее». За сценарий отвечает Джасмин Эбони Томас. А главную роль исполнит Лора Христова. Съемки начнутся в августе в Великобритании.
Постановщица отмечает, что фильм перевернет все, что об истории знают фанаты. Она описывает картину как «дикую, мрачную и ужасающую».
Та же компания, кстати, занимается хоррором по «Золушке». Его режиссером тоже выступает Луиза Уоррен.
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Редактор
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