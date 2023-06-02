«Спящая красавица» получит хоррор-фильм

Кинокомпания ChampDog Films запустила в производство хоррор по мотивам «Спящей красавицы» под названием «Резня спящей красавицы».

Режиссером и продюсером выступит Луиза Уоррен, известная по «Зубной фее». За сценарий отвечает Джасмин Эбони Томас. А главную роль исполнит Лора Христова. Съемки начнутся в августе в Великобритании.

Постановщица отмечает, что фильм перевернет все, что об истории знают фанаты. Она описывает картину как «дикую, мрачную и ужасающую».

Та же компания, кстати, занимается хоррором по «Золушке». Его режиссером тоже выступает Луиза Уоррен.