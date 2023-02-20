Тизер «Дела о пропавшей деревне» — мистической мокьюментари-комедии

Стриминг «Иви» поделился тизером сериала «Дело о пропавшей деревне» — мистической мокьюментари-комедии «в антураже российской глубинки с элементами народных суеверий и чертовщины».

В центре событий окажется московская журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань), которая приезжает в деревню Нижние Броды готовить материал для своего видеоблога. Повод удивительный — однажды в соседней деревушке Верхние Броды исчезли все жители, при этом их вещи остались на месте. Люди словно в один момент испарились. Так, Татьяна за счёт сенсации намерена доказать, что её зря уволили с телевидения и что она по-прежнему способна снимать расследования.

Создателями сериала выступили Сергей Светлаков и Саид Давдиев («Прожектор Перисхилтон», «Вечерний Ургант»), режиссёром — Андрей Шавкеро («Елки 5», «Старые шишки»). Главные роли, помимо Марии Горбань, исполнили Филипп Ершов, Ольга Ергина, Дмитрий Никулин, Денис Косяков и Сергей Дружко.

Все серии выйдут «скоро».