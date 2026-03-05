Трейлер финала «Доктора Стоуна»

Toho Animation опубликовала трейлер третьей части четвертого сезона «Доктора Стоуна», на котором аниме-сериал подойдет к концу.
В ролике можно услышать новую заглавную музыкальную тему Skins, которую написала группа Asian Kung-Fu Generation.
Напомним, действие шоу разворачивается в мире, где все человечество окаменело, а в центре сюжета оказывается гениальный парень Сэнку и его друзья, которым спустя тысячилетия удалось сбросить каменную оболочку.
Японская премьера состоится 2 апреля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.