СМИ: Sony больше не будет выпускать свои игры на ПК

Дмитрий Кинский
4 марта 16:50
335
1 минута на чтение
Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Sony перестанет выпускать игры PlayStation Studios на ПК.
Это касается, например, прошлогоднего самурайского хита Ghost of Yotei или грядущей Marvel's Wolverine от Insomniac Games.
При этом компания продолжит выпускать на ПК игры от партнеров вроде Stellar Blade или Kena: Scars of Kosmora.
На это решение повлияло несколько факторов. Во-первых, продажи на ПК оказались не такими уж большими. Во-вторых, релиз на ПК вредит бренду PlayStation. В-третьих, Sony не хочет выпускать игры на Xbox.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

