Новинки

Фантастические дорамы: лучшие корейские фильмы и сериалы 2025 года
Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды

Актёры, которые умерли больше раз, чем Шон Бин
«Призрак в доспехах» как идеальный киберпанк. 10 главных образов будущего
Трейлер финального сезона «Пацанов»

Дмитрий Кинский
5 марта 20:29
1 минута на чтение
Amazon Prime Video опубликовал первый трейлер пятого и заключительного сезона «Пацанов» (в оригинале — The Boys).
По сюжету Хоумлендер пытается найти препарат для бессмертия, но ему противостоят Билли Бутчер и его команда.
Что интересно, в финальном сезоне воссоединятся звезды «Сверхъестественного» — Дженсен Эклс и Джаред Падалеки.
Премьера состоится 8 апреля.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Трейлер финала «Доктора Стоуна»

Карл Урбан готов снова сыграть Судью Дредда — даже не раздумывая
Входит ли актер в планы Тайки Вайтити, неясно.

Мексиканский хоррор «Инферно» выйдет в России уже 5 марта

Трейлер сериала «Фонари»: космические супергерои расследуют убийство на Земле
Премьера в августе.

Брендон Сандерсон запустил крауд-кампанию на новые истории про Космер
Кампания уже успешна.

СМИ: Sony больше не будет выпускать свои игры на ПК

Сет Макфарлейн пытается найти время для съемок 4 сезона «Орвилла»
Сценарий всего сезона уже готов.

Кто сыграет Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» (если верить слухам)

«Майк и Ник и Ник и Элис»: трейлер комедии про машину времени
Премьера уже скоро.

Объявлены планы на будущее Dungeons & Dragons: возвращение Ravenloft и что будет дальше
«Сезон ужасов», с которого всё только начинается.
