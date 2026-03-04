Объявлены планы на будущее Dungeons & Dragons: возвращение Ravenloft и что будет дальше

Издательство Wizards of the Coast объявило свои планы на будущее ролевой системы Dungeons & Dragons. Теперь книги, модули и прочий контент будут выходить по «сезонам». Эту модель уже сравнивают с сервисными играми по подписке.

Этой весной и в начале лета пройдёт «Сезон ужасов». Его главная новинка — возвращение вселенной Ravenloft. Выйдет новый справочник The Horrors Within с новыми классами, монстрами и прочими дополнениями.

С июля по сентябрь пройдёт «Сезон магии». В его конце выйдет справочник Arcana Unleashed, посвящённый созданию персонажей-магов и новой системе магических предметов, при которой их мощь зависит от уровня персонажа. Выйдет также приключение Arcana Unleashed: Deadfall, связанное с Красными магами Тэя.

Последнюю четверть года займёт «Сезон чемпионов» (в смысле «героев»). Его релизы пока не объявлены.

