Объявлены планы на будущее Dungeons & Dragons: возвращение Ravenloft и что будет дальше

Кот-император
4 марта 08:55
210
1 минута на чтение
Издательство Wizards of the Coast объявило свои планы на будущее ролевой системы Dungeons & Dragons. Теперь книги, модули и прочий контент будут выходить по «сезонам». Эту модель уже сравнивают с сервисными играми по подписке.
Этой весной и в начале лета пройдёт «Сезон ужасов». Его главная новинка — возвращение вселенной Ravenloft. Выйдет новый справочник The Horrors Within с новыми классами, монстрами и прочими дополнениями.
С июля по сентябрь пройдёт «Сезон магии». В его конце выйдет справочник Arcana Unleashed, посвящённый созданию персонажей-магов и новой системе магических предметов, при которой их мощь зависит от уровня персонажа. Выйдет также приключение Arcana Unleashed: Deadfall, связанное с Красными магами Тэя.
Последнюю четверть года займёт «Сезон чемпионов» (в смысле «героев»). Его релизы пока не объявлены.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

