Не самая точная адаптация, но захватывающий сериал — что думают критики о «Молодом Шерлоке» Гая Ричи

Критики тепло встретили сериал «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. На сайте Metacritic у него сейчас 76 баллов из 100 возможных.
Премьера состоится на Amazon Prime Video уже завтра — 4 марта.
Variety
Сериал переворачивает с ног на голову викторианскую Англию, наполняя ее современной энергией и предлагая запутанную историю, в основу которой легли уникальные персонажи и необычные обстоятельства.
Screen Rant
Гай Ричи создал захватывающий сюжет, который кажется идеальным сочетанием элементов одной из величайших историй всех времен.
Collider
Это далеко не самая точная адаптация. Но там, где «Молодой Шерлок» не дотягивает до первоисточника, сериал компенсирует чистым развлечением. Это не вычурно и не претенциозно, это просто весело, и вы получаете от шоу удовольствие.
Radio Times
Несмотря на неряшливость, слабую проработку персонажей и несоответствие первоисточнику, «Молодой Шерлок» точно не скучный. Это захватывающее приключение, в котором чувство юмора сохраняется даже в моменты, когда история становится мрачнее.
TheWrap
Это увлекательный сериал, в котором интересно обыгрывается исходный материал. Но, стремясь превратиться в масштабный приключенческий блокбастер, он теряет фокус и темп.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.