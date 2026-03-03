КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Мужество и вера Зака Снайдера: как режиссёр вкладывает в фильмы себя
Какие фильмы смотреть в марте 2026 года? Фантастика и ужасы в России и мире
Фильмы по книгам Ричарда Матесона. Куда приводят невероятно уменьшающиеся легенды
Самые странные мультфильмы про Бэтмена: Брюс Ли, фурри и Лавкрафт

Классика

Как Чужой изменил кино и игры
«Константин: Повелитель тьмы»: как создавался фильм про детектива-оккультиста
Новости

Не самая точная адаптация, но захватывающий сериал — что думают критики о «Молодом Шерлоке» Гая Ричи

Дмитрий Кинский
3 марта 14:32
1 минута на чтение
Критики тепло встретили сериал «Молодой Шерлок» от Гая Ричи. На сайте Metacritic у него сейчас 76 баллов из 100 возможных.
Премьера состоится на Amazon Prime Video уже завтра — 4 марта.
Variety
Сериал переворачивает с ног на голову викторианскую Англию, наполняя ее современной энергией и предлагая запутанную историю, в основу которой легли уникальные персонажи и необычные обстоятельства.
Screen Rant
Гай Ричи создал захватывающий сюжет, который кажется идеальным сочетанием элементов одной из величайших историй всех времен.
Collider
Это далеко не самая точная адаптация. Но там, где «Молодой Шерлок» не дотягивает до первоисточника, сериал компенсирует чистым развлечением. Это не вычурно и не претенциозно, это просто весело, и вы получаете от шоу удовольствие.
Radio Times
Несмотря на неряшливость, слабую проработку персонажей и несоответствие первоисточнику, «Молодой Шерлок» точно не скучный. Это захватывающее приключение, в котором чувство юмора сохраняется даже в моменты, когда история становится мрачнее.
TheWrap
Это увлекательный сериал, в котором интересно обыгрывается исходный материал. Но, стремясь превратиться в масштабный приключенческий блокбастер, он теряет фокус и темп.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Разработку The Wolf Among Us 2 могли снова перезапустить, но анонс уже в 2026 году

Новости

Будет ли Билли Пайпер новым Доктором Кто? По слухам, никто не хочет браться за эту роль
Поиски нового Доктора пока безуспешны.

Новости

Пародии на «Орудия» и «Грешников» в трейлере «Очень страшного кино 6»
Премьера 12 июня.

Новости

Первый трейлер хоррора «Пиноккио: Раскрепощенный»

Новости

Разгромные отзывы не помеха: «Крик 7» показал лучший старт во франшизе

Новости

СМИ: Фэй из God of War может стать главной героиней новой игры
Анонс уже летом.

Новости

«Клоун и автомат»: найден и опубликован первый в истории фильм про робота
Утраченный фильм Жоржа Мельеса можно посмотреть онлайн.

Новости

Команда «Светлячка» выкладывает загадочные видео: «Время пришло»
«Ах ты сукин сын, я в деле!»

Новости

Умер писатель Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Писатель умер ещё неделю назад.

Новости

Анонсировано десятое поколение покемонов — Pokemon Winds & Waves
Релиз в 2027 году.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты